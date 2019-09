Sunshine City Sài Gòn: Hành trình kiến tạo chuẩn sống thượng lưu

Thứ Năm, ngày 26/09/2019 10:00 AM (GMT+7)

Khi công nghệ được ứng dụng tới thấu triệt, khi nhu cầu của khách hàng được lắng nghe đến thấu hiểu, đó chính là lúc chuẩn sống thượng lưu được tạo dựng! Và đây là điều Sunshine Homes đang chứng minh với những người Sài Gòn bằng Sunshine City Sài Gòn!

Thượng lưu đang trở thành một từ ngữ bị sử dụng nhiều đến mức nó trở nên sáo nghĩa. Tuy nhiên, điều này chắc chắn sẽ thay đổi với dự án Sunshine City Sài Gòn (Quận 7, Tp.HCM). Bởi lẽ, dự án này đang một lần nữa đưa ý nghĩa của từ thượng lưu trở về với cái gốc nguyên bản ban đầu của nó. Đây hứa hẹn sẽ là ngôi nhà, đích đến của những người Sài Thành vốn nổi tiếng là hào sảng, luôn “làm ra làm, chơi ra chơi”.

Chuẩn sống thượng lưu phải đồng nghĩa với tiện dụng

Nói tới chuẩn sống thượng lưu, có lẽ không có gì tốt hơn câu trích dẫn của nhà thiết kế mà mỗi người phụ nữ Sài Thành đều yêu thích: “Xa xỉ phải tiện dụng, thoải mái nếu không đó không còn phải là xa xỉ”.

Sunshine City Sài Gòn mang tới cho cư dân Tp.HCM một chuẩn mực sống mới mẻ, hiện đại và cập nhật các xu hướng của công dân toàn cầu

Qua rất nhiều nghiên cứu, mặc dù là dự án đầu tay tại mảnh đất phương Nam nhưng Sunshine City Sài Gòn đã phát hiện ra người Sài Gòn có nhu cầu đặc biệt cho một môi trường sống tận hưởng, nhiều cây xanh, có nhiều mặt nước. Với thời tiết quanh năm có nắng, nhiệt độ không bao giờ ở mức quá thấp nên người Sài Gòn mong muốn một cuộc sống nghỉ dưỡng ngay trong chính ngôi nhà mình thay vì phải lên kế hoạch đi chơi xa vào cuối tuần để tái tạo đủ năng lượng.

Sunshine Group cũng thấu hiểu rằng: không ít người Sài Gòn thành đạt đều mong muốn một không gian sống và làm việc như ở nước ngoài. Khái niệm “một bước tới mọi thứ” được Sunshine City Sài Gòn diễn giải thành mô hình một quần thể khép kín, đầy đủ các tiện ích và cùng với sự hỗ trợ của công nghệ, đảm bảo mang tới cho các cư dân tương lai của dự án một cuộc sống smart living, đúng chuẩn của các quốc gia phát triển trên thế giới.

Khám phá chuẩn sống thượng lưu của Sunshine City Sài Gòn

Tại vị trí vàng ở quận 7, Sunshine City Sài Gòn kết nối giao thông thuận tiện và thừa hưởng toàn bộ các tiện ích đa dạng và sẵn có của khu vực như bệnh viện, trường học quốc tế hàng đầu, các khu vực vui chơi, giải trí đẳng cấp phục vụ cuộc sống thượng lưu mà mọi người không ai không hướng tới.

Tại Sunshine City Sài Gòn, không bao giờ thiếu những khoảng xanh hay những bề mặt nước để tất cả cư dân ở đây có thể trải nghiệm một cuộc sống khác biệt và đích thực.

Bề mặt nước lớn với tổng diện tích lên tới 12.000 m2 tạo nên điểm cộng đắt giá cho dự án. Nhưng đó chỉ là bề nổi mà những người sống bên ngoài nhìn thấy. Với những cư dân tương lai của Sunshine City Sài Gòn, đây sẽ còn là những khoảng xanh mát mắt giữa trời – nơi bạn và các con có thể cùng đọc sách. Ở tầng áp mái, mỗi căn hộ là các không gian mặt nước, được thiết kế như một resort với đầy đủ bể bơi chân mây, các khoảng xanh cùng không gian tắm nắng mà bạn có thể thấy đâu đó trên tạp chí Yacht!

Theo một cách nào đó, Sunshine City Sài Gòn có lẽ giống như một công viên với những không gian sống xanh

Ngoài ra, Sunshine City Sài Gòn còn có bể bơi trong nhà, bể bơi ngoài trời, công viên và đường dạo bộ trên không liên kết các tòa nhà, khu nhạc nước đỉnh cao, hệ thống sân vườn & đường dạo bộ, hệ thống sân chơi trẻ em trong nhà và ngoài trời, hệ thống tiện ích đa năng. Và cuối cùng là hệ thống thương mại mua sắm dịch vụ - nơi quy tụ các thương hiệu cao cấp trên thế giới – được thiết kế với những khoảng xanh và một tư duy kiến trúc bền vững và thông minh.

Cũng không thể không kể đến tính riêng tư, biệt lập và an toàn cho gia chủ của các cư dân ở Sunshine City Sài Gòn. Hiện nay, Sunshine City Sài Gòn đang triển khai một hệ thống an ninh đa lớp từ cổng chào dự án tới lễ tân tòa nhà, hệ thống camera an ninh công nghệ cao, cho phép thang máy nhận diện khuôn mặt và điểm đến. Chính nền tảng đa lớp an ninh, mỗi lớp an ninh lại được tích hợp công nghệ hiện đại, phát hiện người lạ đột nhập khu căn hộ, giúp nâng cao tính an toàn cho gia chủ đang đưa Sunshine City Sài Gòn của Sunshine Group xứng tầm với những dự án bất động sản cao cấp hàng đầu tại những thành phố đẳng cấp như Hong Kong.

Bạn sẽ tìm được ở Sunshine City Sài Gòn rất nhiều khoảng xanh và sự kết hợp vô cùng sáng tạo các khoảng xanh này với không gian sống

Có thể nói, chuẩn sống thượng lưu không chỉ là lời quảng cáo sáo rỗng. Thực tế, nó là tâm huyết là sự theo đuổi của Chủ đầu tư. Với thế mạnh sở hữu đội ngũ chuyên gia cao cấp cùng với các đơn vị thành viên trong tập đoàn có chuyên môn cao như Sunshine Tech, Sunshine Service, Sunshine Design, Sunshine City Sài Gòn - đứa "con cưng" được Sunshine Group – hứa hẹn tạo nên một chuẩn sống thực sự cao cấp cho cư dân tương lai.