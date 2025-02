Hầu hết các pháp nhân hoạt động trong lĩnh vực KCN đều do ông Nguyễn Đức Hinh làm người đại diện pháp luật. Có thể kể ra gồm: CTCP KCN Phúc Điền Hải Dương, CTCP KCN Việt Nam Hưng Yên, CTCP KCN Bình Dương, CTCP KCN Hà Nội, CTCP KCN TP Hồ Chí Minh, CTCP KCN Bắc Ninh TT, CTCP KCN Biên Hòa,... Trong khi đó, bà Ngô Thu Thúy là người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần KCN Đồng Nai, Công ty cổ phần KCN Tân An Thạnh - Long An...

Ở phiên giao dịch cuối cùng của năm 2024, cổ phiếu ACB đóng cửa ở mức 25.800đ/cổ phiếu. Với mức giá này, thiếu gia nhà đại gia Ngô Thu Thúy đang trực tiếp nắm giữ khối tài sản trên sàn chứng khoán có giá trị hơn 1.230 tỷ đồng.

Ngoài khối tài sản nghìn tỷ tại ngân hàng ACB, thiếu gia sinh năm 1998 cũng nắm giữ cổ phần tại nhiều doanh nghiệp trong hệ sinh thái của CTCP Âu Lạc.