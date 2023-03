Soi căn hộ sang trọng của siêu mẫu thổ lộ tủi thân vì không có bằng đại học

Minh Tú là một trong những nhân vật nổi bật khi đạt danh hiệu Á quân “Asia’s Next Top Model” mùa 5.

Cô trở thành huấn luyện viên The Look, The Face và góp mặt trong nhiều sàn diễn lớn.

Mới đây, trong một chương trình truyền hình, Minh Tú thổ lộ cô tự ti, áp lực trước nhiều bạn trẻ gen Z khi cảm thấy bản thân chưa kịp đi, họ đã chạy tới gần mình.

"Có một thứ tôi từng đối mặt nhưng chưa bao giờ dám nói với ai. Đó là khi nhắc về bằng đại học, nó luôn là thứ khiến tôi tự ti. Giá như ngày xưa tôi không từ bỏ nó. Tôi bị áp lực và tự ti với những bạn trẻ gen Z, họ quá giỏi, sáng tạo, năng nổ và trẻ. Tôi cảm thấy trong khi mình chưa kịp đi thì họ đã chạy gần tới mình rồi", Minh Tú giãi bày.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, siêu mẫu Minh Tú tậu cho mình căn hộ sang trọng cũng như trang phục và loạt phụ kiện hàng hiệu từ túi xách, giày dép...

Hiện Minh Tú đang sống trong một căn hộ thanh lịch, quý phái mà chính cô tự lên ý tưởng thiết kế, lựa chọn nội thất và bài trí không gian sống của mình.

Căn hộ của siêu mẫu Minh Tú ở quận Bình Thạnh (Tp.HCM) có diện tích 108m2, được bài trí theo phong cách nội thất hiện đại, thanh lịch.

Điều đặc biệt là, siêu mẫu tự mình lên ý tưởng thiết kế và bài trí căn hộ chung cư. Phòng khách được đóng khung bởi ghế sofa màu xám sáng, bàn trà gỗ nhỏ xinh và thảm trải sàn họa tiết kẻ ca rô trẻ trung.

Phòng khách, khu bếp nấu và không gian ăn uống được thiết kế liên thông, không vách ngăn khiến căn hộ của siêu mẫu Minh Tú càng thêm rộng rãi, thoáng sáng hơn.

Ở góc nhìn này, phòng khách trông thật gọn gàng và thanh lịch. Một vài chậu cảnh tạo điểm nhấn xanh mát, sinh động.

Hầu hết đồ nội thất trong căn hộ đều được siêu mẫu Minh Tú lựa chọn cẩn thận với tông màu nhã nhặn, kiểu dáng thanh thoát, hài hòa với tổng thể.

Ban công căn hộ tuy nhỏ hẹp nhưng vẫn rất sinh động và mát mắt với những chậu cây hoa xanh mướt khoe sắc.

Căn hộ của siêu mẫu Minh Tú gồm 2 phòng ngủ được bài trí theo phong cách đơn giản với bảng màu trung tính chủ đạo.

Những khung cửa sổ kính không chỉ giúp đón sáng tự nhiên cho phòng ngủ mà còn cung cấp tầm nhìn thoáng đãng ra cảnh quan thành phố.

Đặc biệt căn hộ của Minh Tú còn có tủ giày và những góc sống ảo "chất lừ":

Một góc tủ giày dép sang chảnh thông qua hình ảnh được siêu mẫu sinh năm 1991 chia sẻ. (Ảnh: FBNV)

Chốn đi về của siêu mẫu Minh Tú với tông màu trắng chủ đạo. (Ảnh: FBNV)

Một góc trang điểm của Á quân 2 Asia's Next Top Model 2017. (Ảnh: FBNV)

Góc "sống ảo" của siêu mẫu Minh Tú khi ở nhà

Những khoảnh khắc ở nhà nhưng "lên đồ" sang chảnh không kém gì trên sàn diễn của người đẹp sinh năm 1991. (Ảnh: FBNV)

Không gian ban công rộng rãi với hoa hồng, cây xương rồng... và "những người bạn" đặc biệt

