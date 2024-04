Sau vàng, đến lượt giá USD ngân hàng cũng tăng vọt

Lúc 14 giờ ngày 15-4, Vietcombank niêm yết giá USD mua vào 24.890 đồng, bán ra 25.230 đồng/USD, tăng mạnh 50 đồng/USD so với cuối tuần.

Sacombank niêm yết giá USD ở mức cao hơn, mua vào 24.950 đồng, bán ra 25.250 đồng/USD. Riêng USD tiền mặt được ngân hàng này bán ra tới 25.290 đồng.

Giá USD trong ngân hàng liên tục đi lên những ngày qua, trong bối cảnh đồng USD trên thị trường quốc tế cũng tăng vượt mốc 105 điểm. Nếu tính từ đầu tháng 4 đến nay, giá USD ngân hàng đã tăng khoảng 260 đồng (+1%) so với trước đó.

Tỉ giá trung tâm hiện được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 24.096 đồng/USD, tăng 14 đồng so với cuối tuần. Nếu tính từ đầu tháng 4 đến nay, tỉ giá trung tâm đã tăng gần 100 đồng (+0,41%) so với trước đó.

Giá USD ngân hàng tăng vọt

Trên thị trường tự do, giá USD đang được một số điểm thu đổi ngoại tệ giao dịch mua vào 25.470 đồng, bán ra 25.550 đồng/USD, giảm 30 đồng so với hôm qua. Như vậy, giá USD tự do bất ngờ biến động ngược chiều so với đà tăng của tỉ giá trong ngân hàng thương mại.

Theo một số chuyên gia phân tích, tỉ giá đang chịu nhiều sức ép không chỉ do ảnh hưởng trên thị trường quốc tế và cả giá vàng, khi kim loại quý liên tục lập đỉnh mới. Ông Nguyễn Thanh Lâm, Giám đốc phân tích khối khách hàng cá nhân, Công ty chứng khoán Maybank, nhận định sau khi Ngân hàng Nhà nước nỗ lực thu hẹp chênh lệch lãi suất trên thị trường liên ngân hàng nhằm giảm áp lực lên tỉ giá nhưng tỉ giá USD/VNĐ vẫn tiếp tục tăng. Tiền đồng hiện đã mất giá khoảng 2,9% so với đầu năm. Ở thị trường tự do, đồng VNĐ mất giá hơn 3%.

"Biến động mạnh mẽ của giá vàng cũng tạo ra một áp lực đáng kể lên tỉ giá. Khi giá vàng toàn cầu tăng vọt do các nước tích trữ vàng để đảm bảo an ninh quốc gia trong bối cảnh rủi ro địa chính trị gia tăng, đặc biệt là Trung Quốc đã mua ròng vàng trong 16 tháng, các cá nhân cũng mua vàng vì lý do trú ẩn an toàn và đầu cơ gia tăng… Giá vàng tại Việt Nam cũng đã tăng lên mức cao kỷ lục mới, tạo áp lực lên tỉ giá USD/VND trên thị trường tự do và cuối cùng ảnh hưởng đến thị trường chính thức" - ông Lâm phân tích.

Từ nay đến khoảng tháng 6-2024, một số yếu tố ở thị trường quốc tế đang gây áp lực lên tỉ giá như thời điểm cắt giảm lãi suất của Mỹ, biến động mạnh mẽ của giá vàng.

Dù vậy nếu nhìn rộng hơn cho cả năm, các chuyên gia cho rằng vẫn có nhiều yếu tố hỗ trợ tỉ giá sẽ biến động trong khoảng 3% như mục tiêu Chính phủ đặt ra từ đầu năm nhờ thặng dư tài khoản vãng lai, dự trữ ngoại hối, lạm phát được kiểm soát...

