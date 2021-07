Sau rùm beng bị cấm cửa, cựu tổng thống Donald Trump mang Facebook, Google đi kiện

Thứ Sáu, ngày 09/07/2021 17:05 PM (GMT+7)

Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Tư đã đệ đơn kiện Twitter Inc (TWTR.N), Facebook Inc (FB.O) và Alphabet Inc của Google (GOOGL.O), cũng như giám đốc điều hành của họ, cáo buộc họ “cấm cửa” bất hợp pháp các quan điểm đối lập.

Các đơn kiện được đệ trình lên Tòa án Quận Hoa Kỳ ở Miami, cáo buộc các nền tảng truyền thông xã hội có trụ sở tại California đã vi phạm quyền tự do ngôn luận được bảo vệ bởi Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Hoa Kỳ.

Cựu tổng thống Trump đang kêu gọi đơn khởi kiện tập thể cho các vụ kiện này, có nghĩa là ông sẽ đại diện cho lợi ích của những người dùng khác của Twitter, Facebook và YouTube của Google, những người cáo buộc đã bị các mạng xã hội này ngăn chặn phát ngôn một cách bất hợp pháp.

“Chúng ta sẽ đạt được một chiến thắng lịch sử cho tự do của Mỹ và đồng thời là tự do ngôn luận,” ông Trump nói trong một cuộc họp báo tại sân gôn của ông ở Bedminster, New Jersey.

Ông Trump đã bị các mạng xã hội cấm cửa trong năm nay sau khi các công ty nói rằng ông đã vi phạm chính sách của họ trong vấn đề chống lại bạo lực. Hàng trăm người ủng hộ ông đã phát động một cuộc tấn công vào Điện Capitol Hoa Kỳ vào ngày 6/1 sau khi một bài phát biểu của Trump cho rằng thất bại trong cuộc bầu cử của ông là kết quả của gian lận, một khẳng định bị nhiều tòa án, quan chức bầu cử tiểu bang và các thành viên của chính ông bác bỏ.

Các vụ kiện yêu cầu thẩm phán vô hiệu hóa Mục 230 của Đạo luật về khuôn phép trong giao tiếp, một đạo luật được coi là xương sống của internet vì nó cung cấp cho các trang web một lá chắn bảo vệ khỏi trách nhiệm pháp lý đối với nội dung do người dùng đăng. Ông Trump và những người khác đã yêu bầu bác bỏ Mục 230, nói rằng nó đã cung cấp cho các công ty internet quá nhiều sự bảo vệ về mặt pháp lý và cho phép họ trốn tránh trách nhiệm về hành động của mình.

Trước đó, ông Trump đã nhiều lần lên án việc các nền tảng mạng xã hội như Twitter, Facebook và YouTube khóa hoặc cấm tài khoản của ông. Cựu Tổng thống Mỹ đã kêu gọi người ủng hộ ngừng sử dụng các mạng xã hội này.

Một thẩm phán liên bang ở Florida tuần trước đã yêu cầu hủy bỏ một luật tiểu bang mới ban hành gần đây, cho phép tiểu bang này phạt các công ty truyền thông xã hội khi họ cấm các ứng cử viên chính trị phát ngôn do thẩm phán cho rằng luật này có thể vi phạm quyền tự do ngôn luận.

Đơn kiện cho biết dự luật do Thống đốc Đảng Cộng hòa của Florida Ron DeSantis ký hồi tháng 5 là vi hiến. Nó sẽ khiến Florida trở thành bang đầu tiên quy định cách các công ty truyền thông xã hội kiểm duyệt bài phát biểu trực tuyến.

Đầu tháng 7 vừa qua, nhóm của ông Trump đã ra mắt nền tảng mạng xã hội mới mang tên GETTR. Nền tảng được mô tả khá tương đồng Twitter, với tuyên bố mang theo sứ mệnh "chống văn hóa tẩy chay, thúc đẩy lẽ thường, bảo vệ tự do ngôn luận, thách thức độc quyền truyền thông xã hội và tạo ra nền tảng thực sự cho các ý tưởng".

