Quy mô GDP Việt Nam tăng hơn 100 lần trong gần 4 thập kỷ

Sáng nay (4/12), Diễn đàn Hợp tác kinh tế Horasis châu Á 2023 chính thức khai mạc tại tỉnh Bình Dương.

Diễn đàn thu hút khoảng 700 đại biểu là lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp nổi tiếng thế giới. Các cuộc họp, thảo luận tại Horasis 2023 chú trọng về châu Á, những cơ hội, thách thức và tầm nhìn cho các tổ chức trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, xu thế thành phố thông minh.

Phát biểu tại diễn đàn, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt cho biết: "Sau gần 4 thập kỷ đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, trở thành quốc gia đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội khu vực Đông Nam Á. Quy mô GDP đã tăng hơn 100 lần, từ con số 4 tỷ USD lên 406 tỷ USD (năm 2022)". Việt Nam là tâm điểm của nhiều mạng lưới liên kết kinh tế năng động với hơn 230 đối tác thương mại, 60 hiệp định thương mại tự do sâu rộng với nhiều phương diện hợp tác.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt phát biểu.

Theo ông Đạt, thành quả phát triển này được xây dựng trên một nền tảng kinh tế - xã hội vững chắc gồm 4 yếu tố cốt lõi quan trọng, xuyên suốt.

Thứ nhất, Việt Nam đặt người dân vào vị trí trung tâm, là chủ thể, mục tiêu, động lực và nguồn lực cho phát triển; phát huy tối đa trí tuệ, tài năng, phẩm chất, đạo đức của con người Việt Nam.

Thứ hai, Việt Nam không hy sinh tiến bộ, công bằng, an sinh xã hội và môi trường để đổi lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Thứ ba, Việt Nam xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, chủ động tích cực hội nhập sâu rộng, hiệu quả; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; dựa vào nguồn lực bên trong là chủ yếu, quyết định, nguồn lực bên ngoài là quan trọng; đột phá, trong đó khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á Horasis 2023.

Bốn là thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, là bạn tốt, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, nỗ lực đóng góp để duy trì môi trường hòa bình, ổn định và vì sự phát triển thịnh vượng của khu vực và thế giới.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh cho biết, Horasis là một cộng đồng có tầm nhìn toàn cầu. Các diễn đàn được tổ chức ở nhiều quốc gia lớn với sự tham gia của các chính khách, doanh nhân và học giả đến từ khắp nơi trên thế giới.

Bình Dương là một tỉnh trung tâm thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với 29 khu công nghiệp và 12 cụm công nghiệp; thu hút gần 4.200 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng số vốn đầu tư hơn 40 tỷ USD từ 65 quốc gia và vùng lãnh thổ đến đầu tư, sản xuất kinh doanh; trở thành địa phương đứng vị trí thứ hai trên cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài, sau TPHCM.

Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á Horasis 2023 quy tụ nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn trên thế giới như: SymbioSwiss (Thụy Sĩ); MMBP Private Partners (Singapore); Tập đoàn Phát triển Clark (Philippines); ClearVue Partners (Trung Quốc); Globis (Nhật Bản); Digitimes (Đài Loan); Intelligent Community Forum (Canada); Kawada Technologies (Nhật Bản); VinaCapital; Minerva (Hoa Kỳ); Run The World (Hoa Kỳ); Tập đoàn Integral, (Thụy Sĩ); J3d.ai Labs (Đức); Phòng Thương mại Trung Quốc Brazil (Brazil); Tập đoàn Esquel (Hồng Kông); Cashlez (Indonesia); Tập đoàn Shopper360 Group (Malaysia); Tổ chức Thương mại Kinh tế Ấn Độ (Ấn Độ); MitKat Global Consuting (Singapore); Shanghai Zoe Wellness Edu&Tech Co., (Singapore); ODS Holdings Inc (Hồng Kông); Tập đoàn Thai Martin (Thái Lan); Viện ABS; IMT Solutions…

“Diễn đàn Horasis 2023 sẽ là cơ hội lớn để Bình Dương cập nhật tình hình phát triển kinh tế xã hội toàn tỉnh, giới thiệu những công trình và dự án mới, đồng thời trình bày những định hướng phát triển và thu hút đầu tư trong giai đoạn mới với mục tiêu tạo giá trị gia tăng cao hơn cho nền kinh tế tỉnh nhà”- Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]