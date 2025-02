Quốc Cường Gia Lai đã trả được bao nhiêu tiền cho bà Trương Mỹ Lan?

Công ty CP Quốc Cường Gia Lai (mã chứng khoán: QCG) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2024.

Theo bản án của Toà án Nhân dân TPHCM buộc Quốc Cường Gia Lai phải hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã nhận từ Công ty CP Island là hơn 2.882 tỷ đồng để thi hành nghĩa vụ cho bà Trương Mỹ Lan; tiếp tục kê biên 16 bất động sản với tổng diện tích khoảng 1 ha tại xã Phước Kiển (huyện Nhà Bè), giao Bộ Công an tiếp tục điều tra để giải quyết trong giai đoạn 2 của vụ án.

Dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển có quy mô gần 92 ha của QCG ở huyện Nhà Bè, TPHCM.

Số tiền hơn 2.880 tỷ đồng và 16 bất động sản bị kê biên trong vụ án này liên quan trực tiếp đến dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển (xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TPHCM). Dự án này có quy mô gần 92 ha do Quốc Cường Gia Lai làm chủ đầu tư.

Tại báo cáo tài chính quý IV/2024 ghi nhận, số tiền phải trả liên quan dự án này vẫn giữ nguyên con số 2.882 tỷ đồng. Như vậy, cho đến nay, QCG vẫn chưa có động thái hoàn trả hơn 2.882 tỷ đồng để thi hành nghĩa vụ cho bà Trương Mỹ Lan, sau phiên tòa.

Trước đó, tại thời điểm xử án, tiền mặt tại quỹ của Quốc Cường Gia Lai vỏn vẹn hơn 53 tỷ đồng. Còn tính đến cuối quý IV/2024, tiền mặt đã tăng đáng kể lên gần 115 tỷ đồng.

Trong quý IV/2024, QCG đạt doanh thu 486 tỷ đồng. Trong cơ cấu doanh thu của Quốc Cường Gia Lai, bất động sản chiếm 81% tổng doanh thu và tăng gấp 5,5 lần cùng kỳ. Tuy nhiên, QCG ghi nhận lỗ khác 25 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ khác hơn 6 tỷ đồng). Ngoài ra, chi phí bồi thường, phạt cũng tăng mạnh từ gần 500 triệu đồng lên trên 3,1 tỷ đồng.

Kết quả, Quốc Cường Gia Lai báo lãi sau thuế 63 tỷ đồng, tăng 360% so với số lãi xấp xỉ 14 tỷ đồng đạt được quý IV/2023. Cả năm 2024, QCG có doanh thu thuần 729 tỷ đồng, tăng gần 69% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 72 tỷ đồng, tăng 2.150% so với cùng kỳ.

Năm 2024, Quốc Cường Gia Lai giảm mạnh số tiền đầu tư vào các công ty liên doanh liên kết. Cụ thể, QCG rút hết vốn tại Công ty CP Quốc Cường Liên Á - một doanh nghiệp kinh doanh bất động sản có vốn điều lệ 250 tỷ đồng.

Tại Công ty TNHH Xây dựng và kinh doanh nhà Phạm Gia, QCG đã thoái 197 tỷ đồng vốn góp, giảm giá trị sở hữu cuối kỳ xuống gần 115 tỷ đồng. Tại Công ty CP Bất động sản Hiệp Phúc, trong năm 2024, Quốc Cường Gia Lai đã rút bớt hơn 78 tỷ đồng vốn đầu tư, giảm giá trị sở hữu xuống còn hơn 154 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tiền mặt của QCG đã tăng từ 28 tỷ đồng từ đầu năm lên 115 tỷ đồng khi khép lại năm 2024. Trong số này, có gần 106 tỷ đồng đang được QCG đem gửi ngân hàng hưởng lãi suất.

Tại thời điểm 31/12/2024, QCG còn hai khoản vay với Ngân hàng Liên doanh Việt Nga - chi nhánh Đà Nẵng 91,5 tỷ đồng và Ngân hàng TMCP Ngoại Thương chi nhánh Gia Lai hơn 223 tỷ đồng. Tuy nhiên, QCG lại có nhiều khoản vay cá nhân và tổ chức khác.