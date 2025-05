PSG được định giá bao nhiêu trước chung kết Champions League với Inter Milan?

PSG hướng tới cú ăn 3 lịch sử

Dù không được đánh giá cao trước khi mùa giải diễn ra nhưng cuối cùng chính PSG và Inter Milan là hai đội bước vào chung kết Champions League mùa giải năm nay. Theo lịch thi đấu, trận chung kết UEFA Champions League 2024-2025 giữa PSG và Inter Milan sẽ diễn ra vào 2h ngày 1/6 (giờ Việt Nam).

PSG có hành trình ấn tượng tại Champions League khi loại cả Man City, Liverpool, Aston Villa và Arsenal. Thống kê cho thấy, PSG trở thành đội bóng Pháp thứ ba hai lần lọt vào trận chung kết Cúp châu Âu, sau Reims (1956 và 1959) và Marseille (1991 và 1993).

Lần đầu tiên PSG giành quyền vào chơi trận chung kết Champions League là vào năm 2020 khi để thua 0-1 trước Bayern Munich tại Lisbon, Bồ Đào Nha. Dù đã thống trị giải quốc nội với 13 chức vô địch Ligue 1 (Giải vô địch Pháp), họ vẫn chưa bao giờ đứng trên đỉnh châu Âu.

PSG đang hướng tới cú ăn 3 lịch sử

Nếu PSG vượt qua Inter Milan để giành chức vô địch, họ sẽ không phải là CLB Pháp đầu tiên nâng cúp Champions League. Trước đó, Marseille đã làm được điều đó vào năm 1993, nhưng chiến thắng của họ bị lu mờ bởi scandal dàn xếp tỷ số.

Tuy nhiên, nếu giành chiến thắng trên đất Đức vào rạng sáng ngày 1/6 tới, đây sẽ là cú ăn 3 lịch sử của PSG bao gồm Ligue 1, Cúp Quốc gia và Champions League – một kỳ tích mà họ chưa từng đạt được. Đây không chỉ là cột mốc cho CLB, mà còn là niềm tự hào cho người hâm mộ, những người đã chờ đợi quá lâu để thấy đội bóng của mình đứng trên đỉnh châu Âu.

Dù Pháp giờ đây là cường quốc bóng đá, sản sinh nhiều tài năng hơn cả Brazil, chức vô địch của PSG vẫn sẽ mang ý nghĩa đặc biệt. Nó sẽ khẳng định vị thế của họ như một thế lực thực sự, vượt qua những nghi ngờ về việc chỉ dựa vào tiền bạc để thành công.

Theo news10, ở mùa giải năm ngoái, Real Madrid đã kiếm được gần 139 triệu Euro tiền thưởng từ chức vô địch Champions League và đội giành chiến thắng ở mùa giải năm nay số tiền thưởng sẽ lớn hơn do quỹ tiền thưởng giải đấu năm nay tăng 25% so với tổng tiền thưởng 2 tỷ Euro ở mùa giải năm 2024. Do đó, nếu giành chức vô địch Champions League mùa giải năm nay, PSG có thể kiếm được số tiền ít nhất là 150 triệu Euro.

Số tiền thưởng sẽ tiếp tục tăng lên khi PSG đến Mỹ để tham dự Club World Cup mở rộng với sự góp mặt của 32 đội bóng. Chiến thắng ở giải đấu này có thể giúp nhà vô địch Ligue 1 bỏ túi số tiền lên tới hơn 100 triệu USD từ quỹ tiền thưởng 1 tỷ USD của giải đấu.

PSG sẽ được thưởng lớn nếu vô địch Champions League

Những con số ấn tượng của PSG trước chung kết Champions League

Theo dữ liệu 50 CLB bóng đá giá trị nhất thế giới năm 2025 được Sportico công bố hồi đầu tháng 5, CLB PSG đứng vị trí thứ 8 với giá trị 4,26 tỷ USD (hơn 3,77 tỷ Euro). Trong mùa giải 2023/24, nhà vô địch Ligue 1 ghi nhận doanh thu 873 triệu USD (773,87 triệu Euro).

Trong khi đó, Transfermarkt định giá đội hình 25 cầu thủ hiện tại của PSG có giá trị 923,5 triệu Euro. Trong số 5 cầu thủ được định giá cao nhất trong đội hình PSG hiện tại thì Khvicha Kvaratskhelia được định giá cao nhất 80 triệu Euro, đứng sau là Ousmane Dembélé với định giá 75 triệu Euro, đứng thứ 3 là Bradley Barcola với định giá 70 triệu euro. Cùng chia nhau vị trí thứ 4 và thứ 5 là Achraf Hakimi và João Neves với định giá 65 triệu Euro.

Dữ liệu của Capology cho biết trong mùa giải 2024/25, PSG dành tới 196,79 triệu Euro để trả lương cho các cầu thủ, tương đương hơn 3,784 triệu Euro mỗi tuần (không bao gồm tiền thưởng). Trong đó, tiền đạo Ousmane Dembélé đang là cầu thủ hưởng lương cao nhất tại PSG với mức lương 18 triệu Euro mỗi năm, tương đương 346.154 Euro/tuần. Ousmane Dembélé năm nay 27 tuổi và còn 4 năm hợp đồng với đội chủ sân Công viên các hoàng tử, tổng mức lương còn lại của Ousmane Dembélé với PSG lên tới 72 triệu Euro.

Đứng sau Ousmane Dembélé về mức lương tại PSG là Khvicha Kvaratskhelia với mức lương 16,36 triệu Euro/năm, tương đương 314.615 Euro/tuần. Cầu thủ 23 tuổi còn 5 năm hợp đồng với PSG với tổng mức lương lên tới 81,8 triệu Euro.

Hậu vệ Marquinhos đang là cầu thủ hưởng lương thứ 3 tại PSG với mức lương 13,45 triệu Euro/năm, tương đương 258.654 Euro/tuần. Cầu thủ 30 tuổi còn 4 năm hợp đồng với PSG với tổng lương 53,8 triệu Euro.

PSG đang hướng tới lần đầu vô địch Champions League, trong khi Inter Milan đã 3 lần vô địch giải đấu này

Trong khi đó, hậu vệ phải Achraf Hakimi và hậu vệ trái Lucas Hernández đứng thứ 4 và 5 trong danh sách những cầu thủ hưởng lương cao tại PSG với mức lương 13,2 triệu Euro, tương đương 253.846 Euro.

Hiện Achraf Hakimi còn 5 năm hợp đồng với nhà vô địch Ligue 1 cùng tổng lương 66 triệu Euro. Trong khi đó, Lucas Hernández còn 4 năm hợp đồng với PSG với tổng lương 52,8 triệu Euro.

Hậu vệ Achraf Hakimi là cầu thủ được chú ý trong trận chung kết sắp tới, vì anh đã chơi cho cả hai đội. Tuyển thủ Morocco ghi 7 bàn, kiến tạo 11 bàn khác trong mùa giải duy nhất khoác áo Inter, 2020-2021, nhưng giúp đội đoạt scudetto. Ngay sau đó, anh gia nhập PSG và tiếp tục trở thành trụ cột đại gia Pháp.

Hakimi cùng Lucas Hernandez cũng là hai cầu thủ PSG đã vô địch Champions League. Hakimi làm được điều này cùng Real năm 2018, nhưng chỉ chơi hai trận. Hernandez vô địch cùng Bayern năm 2020, dù cũng chỉ đá ba trận.