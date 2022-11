Ông chủ Shopee mất gần hết tài sản chỉ trong một năm

Nhà sản xuất trò chơi battle royale cực kỳ thành công Free Fire biết rằng sự gia tăng người dùng do đại dịch gây ra đã kết thúc, nhưng Giám đốc điều hành Forrest Li vẫn lạc quan vào đầu năm nay rằng các vấn đề sẽ chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Ông cho rằng công ty của mình mạnh về nội tại và đã thực hiện các bước để tối đa hóa tiềm năng dài hạn - bao gồm cả việc chi tiêu nhiều hơn cho tăng trưởng.

Tuy nhiên, mọi chuyện không hề dễ dàng. Sea (công ty mẹ của Shopee) hiện đang đối phó với suy thoái kinh tế và lạm phát gia tăng, cũng như cạnh tranh ngày càng gay gắt và bán tháo công nghệ rộng lớn hơn. Gã khổng lồ trò chơi và thương mại điện tử đã cắt giảm việc làm, đóng cửa hoạt động ở một số thị trường châu Âu và châu Mỹ Latinh, đồng thời cắt giảm chi phí.

Sau một thời gian ngắn vào năm ngoái với tư cách là người giàu nhất Singapore với khối tài sản trị giá 22 tỷ USD, tài sản của Li đã giảm mạnh, theo Bloomberg Billionaires Index. Ông hiện chỉ sở hữu hơn 3 tỷ USD một chút khi cổ phiếu Sea đã giảm 87% so với mức đỉnh. Những người đồng sáng lập Gang Ye và David Chen đã giảm tổng cộng 13,5 tỷ USD, với tài sản của Ye - từng là 12 tỷ USD - giờ chỉ còn khoảng 2 tỷ USD và Chen không còn là tỷ phú nữa.

Đây là tình huống đảo ngược hoàn toàn với một trong những cổ phiếu từng nóng nhất thế giới. Không chuyên gia nào dự đoán mức lỗ hàng quý của Sea sẽ mở rộng hơn nữa khi họ sắp có cuộc họp báo cáo kết quả kinh doanh vào ngày 15/11.

Ke Yan, trưởng bộ phận nghiên cứu của DZT Research có trụ sở tại Singapore cho biết: “Có rất nhiều thách thức. Họ phải chứng minh mảng thương mại điện tử có thể có lãi. Sau đó, họ cần cho thấy công ty có thể ra mắt nhiều tựa game hot nữa để thúc đẩy tốc độ tăng trưởng trong mảng game. Hiện chưa thể kết luận được gì”.

Li là một trong số những tỷ phú có tài sản tăng với tốc độ chóng mặt trong thời kỳ Covid trước khi sụp đổ khi thế giới thoát khỏi đại dịch. Người sáng lập Zoom Video Communications Inc., Eric Yuan, bộ đôi cha con đứng sau đại lý ô tô cũ Carvana Co. và Stephane Bancel, Giám đốc điều hành của Moderna Inc., cũng chứng kiến tài sản sụt giảm tương tự.

Mở đầu bằng thành công của tựa game Free Fire, Sea mở rộng ra mảng thương mại điện tử. Nền tảng Shopee của họ hiện là động lực tăng trưởng chính, chiếm hơn 1 nửa trong số 2,9 tỷ USD doanh thu trong quý 2. Cuối năm 2020, Sea có giấy phép ngân hàng kỹ thuật số tại Singapore để tấn công vào mảng công nghệ tài chính.

Tuy nhiên, do nhiều yếu tố, càng mở rộng, Sea càng thua lỗ. Hồi tháng 1, Tencent – nhà đầu tư lớn nhất vào đây đã giảm lượng cổ phần của họ và thời gian đó, Ấn Độ cũng tuyên bố cấm tựa game Free Fire. Shopee cũng phải rút lui khỏi thị trường này cũng như Pháp, Argentina…

Nguồn: https://arttimes.vn/kinh-te/ong-chu-shopee-mat-gan-het-tai-san-chi-trong-mot-nam-c6a17434.html