Nóng tuần qua: Lãi suất tiết kiệm giảm mạnh, tiền của người dân đang đổ về đâu?

Lãi tiết kiệm giảm mạnh, người dân vẫn mang nghìn tỷ gửi ngân hàng mỗi ngày

Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, tính đến cuối tháng 6/2023, tiền gửi tiết kiệm vào ngân hàng tiếp tục tăng lên, bất chấp lãi suất huy động giảm và thị trường chứng khoán sôi động.

Cụ thể, số dư tiền gửi của dân cư cuối tháng 6 đạt hơn 6,38 triệu tỷ, tăng hơn 35 nghìn tỷ so với cuối tháng 5. Tương đương, mỗi ngày người dân cả nước vẫn mang cả nghìn tỷ đồng gửi tiết kiệm lấy lãi trong tháng 6 vừa qua.

Người dân và doanh nghiệp vẫn tích cực mang tiền gửi tiết kiệm ngân hàng lấy lãi

Thống kê cũng cho thấy tiền gửi của dân cư tăng liên tiếp kể từ tháng 10/2022. Tuy nhiên, đà tăng trưởng tiền gửi của nhóm khách hàng này có dấu hiệu chậm lại kể từ tháng 4 khi lãi suất huy động giảm nhanh hơn.

Trong tháng 6/2023, lượng tiền nhàn rỗi từ các doanh nghiệp gửi vào ngân hàng cũng tăng mạnh. Cụ thể, số dư tiền gửi của các doanh nghiệp tại hệ thống ngân hàng tính đến cuối tháng 6 đạt hơn 5,98 triệu tỷ đồng, tăng tới hơn 235.000 tỷ đồng so với cuối tháng 5 và tăng 0,51% so với cuối năm 2022. Đây cũng là tháng tăng mạnh nhất trong 18 tháng gần đây.

Mỗi tháng có 15,6 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường

Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết số doanh nghiệp thành lập mới trong 8 tháng đầu năm 2023 đứng mức cao nhất trong giai đoạn 8 tháng đầu năm từ trước tới nay.

Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 124,7 nghìn doanh nghiệp, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân một tháng có 15,6 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Số doanh nghiệp giải thể là 11.787 doanh nghiệp, giảm 4,2% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, có 4/17 ngành kinh doanh chính có số lượng doanh nghiệp giải thể tăng so với cùng kỳ năm 2022. Phần lớn doanh nghiệp giải thể trong 8 tháng đầu năm 2023 có thời gian hoạt động ngắn (dưới 5 năm) với 8.113 doanh nghiệp (chiếm 68,8%) và tập trung chủ yếu ở quy mô vốn từ 0 - 10 tỷ đồng với 10.117 doanh nghiệp (chiếm 85,8%, giảm 5,7% so với cùng kỳ năm 2022).

Thủ phủ công nghiệp miền Bắc ''ế'' 1.300 nhà ở công nhân

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Đào Quang Khải vừa ký báo cáo số 108 gửi Bộ Xây dựng về việc tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình phát triển nhà ở xã hội và triển khai đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030; triển khai gói tín dụng 120.000 tỷ đồng theo nghị quyết 33 của Chính phủ.

Theo báo cáo, dù tỉnh Bắc Ninh triển khai đầu tư xây dựng hàng chục ngàn căn nhà ở công nhân, nhưng dường như công nhân làm việc trên địa bàn tỉnh lại không mặn mà với việc mua nhà ở công nhân.

Một dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân tại Bắc Ninh.

Trong số 7 dự án nhà ở công nhân đã hoàn thành, hoàn thành một phần tại Bắc Ninh, cung cấp ra thị trường khoảng 4.000 căn hộ hoàn thiện, nhưng số công nhân làm việc trong các khu công nghiệp đăng ký mua nhà ít.

Thời gian qua, các chủ dự án đã rao bán 1.681 căn nhà ở công nhân nhưng số lượng bán được ít, hiện 7 dự án đang ế 1.324 căn nhà.

"Trùm đất" Thủ Thiêm mỗi ngày trả hơn 4 tỷ đồng tiền lãi ngân hàng

Kết quả kinh doanh của Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM trong quý 2 ghi nhận cơ cấu các khoản nợ trong tài sản của CII đang chiếm tỷ trọng lương đối lớn. Nợ ngắn hạn đã tăng từ 5.166,4 tỷ đồng lên 6.039,4 tỷ đồng. Tương đương với việc các khoản nợ vay ngắn hạn đã gia tăng tới 615,6 tỷ đồng chỉ trong 6 tháng đầu năm.

Nợ vay dài hạn hiện cũng đang chiếm tới 7.112,3 tỷ đồng trong tài sản của CII. Nếu tính tổng cả khoản nợ vay ngắn hạn và dài hạn thì hiện tại CII đang đi vay nợ tới 13.151,7 tỷ đồng. Chỉ tính riêng trong quý 2, chi phí lãi vay mà CII phải trả đã lên tới 363,6 tỷ đồng, tương đương với việc mỗi ngày CII đang phải trả tới 4,04 tỷ đồng lãi vay mỗi ngày.

Tại thời điểm ngày 30/6/2023, công ty cũng xác nhận lịch thanh toán của các khoản vay trong 12 tháng lên tới 5.107,7 tỷ đồng. Lượng phải thanh toán của các khoản vay nợ trái phiếu trong 12 tháng tới cũng ghi nhận ở mức 2.004,7 tỷ đồng.

CII được biết đến là một “ông lớn” sở hữu quỹ đất “đáng mơ ước” tại KĐT mới Thủ Thiêm nhờ các dự án BT đổi đất lấy hạ tầng.

