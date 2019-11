Nóng tuần qua: Giao thông Hà Nội thay đổi như thế nào khi có đường đua F1?

Chủ Nhật, ngày 24/11/2019 16:00 PM (GMT+7)

Tình hình giao thông tại một số tuyến phố sẽ thay đổi khi Hà Nội thi công đường đua F1.

Kinh Doanh Sự kiện:

Hà Nội tổ chức lại lộ trình nhiều tuyến buýt để thi công trường đua F1

Sở Giao thông vận tải Hà Nội cho biết, Hà Nội điều chỉnh tuyến buýt 26 từ quảng trường sân vận động Mỹ Đình về đỗ tại lòng đường Tân Mỹ. Cùng đó, điều chỉnh điểm đầu cuối tuyến buýt số 50 từ quảng trường sân vận động Mỹ Đình về khu đô thị Vân Canh (Hoài Đức).

Bên cạnh đó, sẽ điều chỉnh điểm đầu cuối tuyến buýt số 104 từ quảng trường sân vận động Mỹ Đình về đỗ tại vị trí đỗ xe buýt tuyến 84 (cổng sau Cung điền kinh Hà Nội); điều chỉnh các tuyến buýt số 84 đi Trần Hữu Dực - Lê Đức Thọ - Nguyễn Hoàng - Phạm Hùng (thay vì đi Trần Hữu Dực - Lê Đức Thọ - quay đầu tại nút giao Lê Đức Thọ, Tân Mỹ - Lê Đức Thọ - đường vào trường Cao đẳng nghề Trần Hưng Đạo - Mỹ Đình - Trần Bình - Nguyễn Hoàng - Phạm Hùng…).

Hà Nội điều chỉnh tuyến buýt 26 từ quảng trường sân vận động Mỹ Đình về đỗ tại lòng đường Tân Mỹ.

Đồng thời, điều chỉnh lộ trình tuyến buýt số 74, 88 đi Phạm Hùng - Đại lộ Thăng Long … (thay vì đi Phạm Hùng - Mễ Trì - Lê Quang Đạo - Đại lộ Thăng Long); Điều chỉnh lộ trình tuyến buýt CNG01 đi Phạm Hùng - Đại lộ Thăng Long (thay vì đi Phạm Hùng - Mễ Trì - Châu Văn Liêm - Đại lộ Thăng Long…).

Trước đó, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã lên phương án tổ chức giao thông phục vụ thi công đường đua F1 trên các tuyến đường Lê Đức Thọ, Lê Quang Đạo.

Theo đó, từ ngày 19/10 đến ngày 11/12 (54 ngày), Hà Nội sẽ cấm toàn bộ ô tô khách và ô tô tải trên tuyến Lê Đức Thọ - Lê Quang Đạo và khu vực nút giao Lê Quang Đạo - Mễ Trì. Các phương tiện khác lưu thông trên bề mặt đường còn lại và các tuyến đường, ngõ kết nối xung quanh khu vực.

Phố Vườn Cam tổ chức giao thông 1 chiều ô tô theo hướng từ Mễ Trì đi Lê Quang Đạo. Ngõ 180 Đình Thôn tổ chức giao thông 1 chiều ô tô theo hướng từ Lê Quang Đạo đi Mễ Trì. Các tuyến đường khác xung quanh khu vực rào chắn lưu thông bình thường.

Từ ngày 10/12/2019 đến 7/01/2020 (28 ngày): Cấm toàn bộ các phương tiện trên tuyến đường Lê Đức Thọ - Lê Quang Đạo và khu vực nút giao Mễ Trì - Lê Quang Đạo. Các phương tiện xe máy lưu thông nội bộ trên một số đường, ngõ lân cận trong khu vực. Việc tổ chức cấm xe, phân luồng giao thông nói trên để phục vụ công trình thi công trường đua F1 trên tuyến đường Lê Đức Thọ - Lê Quang Đạo.

Giữa tâm bão dư luận, Aqua One được Hà Nội giao triển khai dự án nước sạch Xuân Mai

UBND TP. Hà Nội vừa cho biết đã giao cho liên danh Công ty cổ phần nước mặt sông Đuống, Công ty Aqua One triển khai dự án nước sạch Xuân Mai với tổng mức đầu tư trên 1.000 tỷ đồng, nhằm cung cấp nước sạch cho cho gần 50 xã thuộc huyện Ứng Hòa và Mỹ Đức.

Công ty Aqua One triển khai dự án nước sạch Xuân Mai với tổng mức đầu tư trên 1.000 tỷ đồng.

UBND TP. Hà Nội cho biết để đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch cho người dân trên địa bàn huyện Ứng Hòa và Mỹ Đức, UBND Thành phố đã phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng phát triển mạng lưới phân phối nước sạch cho các xã thuộc huyện Thường Tín, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Thanh Oai cho liên danh Công ty Cổ phần nước Aqua One và Công ty Cổ phần nước mặt sông Đuống (Công ty TNHH hai thành viên phân phối nước sạch huyện Thường Tín, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Thanh Oai) triển khai thực hiện.

Theo đó, sẽ xây dựng mới hệ thống cấp nước hoàn chỉnh cho 27 xã thuộc huyện Ứng Hòa chưa có hệ thống cấp nước gồm các xã: Cao Thành, Đại Cường, Đại Hùng, Đội Bình, Đông Lỗ, Đồng Tiến, Đồng Tân, Hoa Sơn, Hòa Lâm, Hòa Nam, Hòa Phú, Hòa Xá, Hồng Quang, Kim Đường, Lưu Hoàng, Minh Đức, Phù Lưu, Phương Tú, Sơn Công, Tảo Dương Văn, Trầm Lộng, Trung Tú, Liên Bạt, Trường Thịnh, Vạn Thái, Viên An, Viên Nội.

Bên cạnh đó, triển khai thực hiện dự án xây dựng mới hệ thống cấp nước hoàn chỉnh cho 20 xã chưa có hệ thống cấp nước của huyện Mỹ Đức gồm các xã: An Mỹ, An Phú, An Tiến, Bột Xuyên, Đại Hưng, Đốc Tín, Đồng Tâm, Hồng Sơn, Hợp Thanh, Hợp Tiến, Hùng Tiến, Lê Thanh, Mỹ Thành, Phù Lưu Tế, Phúc Lâm, Phùng Xá, Thượng Lâm, Tuy Lai, Vạn Kim, Xuy Xá.

Yêu cầu Bộ GTVT báo cáo Thủ tướng tiến độ triển khai hệ thống thu phí không dừng trước ngày 30/11

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về triển khai hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng.

Để tiếp tục triển khai hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/11/2019 về tiến độ triển khai hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng.

Trong đó, báo cáo tập trung vào phân tích thực trạng, khó khăn, vướng mắc và đánh giá khả năng hoàn thành đối với việc triển khai hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải đề xuất giải pháp đồng bộ, khả thi (về hoàn thiện thể chế, phương án xử lý cụ thể) nhằm bảo đảm chuyển toàn bộ các trạm thu phí sang thu theo hình thức điện tử tự động không dừng.

Quốc hội đồng ý tăng tuổi nghỉ hưu theo lộ trình

Với 435/453 vị đại biểu tán thành, 9 vị không nhất trí và 9 vị không biểu quyết (tương đương 90,06% đại biểu tán thành), sáng nay (20/11), Quốc hội đã thông qua Bộ luật Lao động (sửa đổi).

Bằng quyết định này, Quốc hội đồng ý tăng tuổi nghỉ hưu. Theo đó, Quốc hội quyết định: Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ.

Hà Nội sẽ xem xét điều chỉnh giá đất tại kỳ họp HĐND thứ 11

Thường trực HĐND thành phố Hà Nội vừa có Thông báo số 37/TB-HĐND về nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 11, HĐND thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại kỳ họp lần này, HĐND Thành phố sẽ xem xét các báo cáo quan trọng, trong đó có báo cáo về kết quả và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của thành phố Hà Nội năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2020 của thành phố Hà Nội; báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách của thành phố Hà Nội năm 2019, tình hình thực hiện quản lý, sử dụng tài sản công; dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp Thành phố năm 2020.

HĐND thành phố Hà Nội cũng sẽ xem xét các nghị quyết quan trọng như: Nghị quyết về việc kiện toàn, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc Thành phố Hà Nội; Nghị quyết về việc kiện toàn sắp xếp thôn, tổ dân phố thuộc Thành phố Hà Nội trên cơ sở Đề án của các quận, huyện, thị xã; Nghị quyết về phê duyệt danh mục dự án cần thu hồi đất, danh mục công trình, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2020.

Đáng chú ý, HĐND Thành phố sẽ xem xét Nghị quyết về việc phê duyệt danh mục cơ sở nhà đất phải di rời theo quy hoạch hoặc do ô nhiễm môi trường; Nghị quyết về giá các loại đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 1/1/2020 đến hết ngày 31/12/2024.

