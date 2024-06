Nóng tuần qua: 4 ngân hàng sẽ bán vàng trực tiếp cho người dân từ 3/6

4 ngân hàng thương mại Nhà nước bán vàng đến người dân

Ngày 29/5, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Phạm Quang Dũng đã thông tin về kế hoạch điều chỉnh phương án bình ổn thị trường vàng. Theo đó, ngày 3/6, NHNN sẽ bán vàng trực tiếp cho 4 ngân hàng thương mại Nhà nước gồm Agribank, Vietcombank, Vietinbank, BIDV, mức giá do NHNN xác định căn cứ theo giá thế giới. Ông Dũng cho biết, đây là nhóm ngân hàng có mạng lưới rộng khắp và đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để tổ chức bán vàng trực tiếp tới người dân có nhu cầu.

Agribank là một trong 4 ngân hàng sẽ bán vàng trực tiếp cho người dân

Trước khi triển khai bán vàng cho người dân từ 3/6 tới, cả 4 ngân hàng thương mại Nhà nước này đều ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong năm 2023 và 3 tháng đầu năm 2024.

Trong 3 tháng đầu năm 2024, BIDV ghi nhận lợi trước thuế đạt 7.390 tỷ đồng, tăng 6,8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế của nhà băng này là 5.916 tỷ đồng, tăng 6,4%.

Theo báo cáo tài chính quý I/2024 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank, VCB), ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt hơn 10.718 tỷ đồng, giảm 4% so với quý I/2023.

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2024 của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank, CTG) lãi trước thuế hơn 6,210 tỷ đồng, tăng nhẹ 4% so với cùng kỳ năm trước do tăng 20% chi phí dự phòng rủi ro tín dụng.

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 của Agribank cho biết thu nhập lãi thuần giảm 7% so với năm trước, còn gần 55.965 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí lãi tiền gửi (tăng 43%) tăng mạnh hơn thu nhập từ lãi cho vay khách hàng (tăng 17%). Dù vậy, Ngân hàng vẫn có lãi trước thuế tăng 15% so với năm trước, đạt hơn 25.859 tỷ đồng, nhờ giảm mạnh trích lập dự phòng rủi ro tín dụng (giảm 29%) xuống còn hơn 19.347 tỷ đồng.

Ngân hàng rao bán dự án nghỉ dưỡng nghìn tỷ bà Trương Mỹ Lan từng thâu tóm

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Thủ Thiêm (VietinBank Thủ Thiêm) vừa thông tin về việc tìm đơn vị bán đấu giá khoản nợ của Công ty Cổ phần Greenhill Village - doanh nghiệp thực hiện dự án mà Trương Mỹ Lan từng chuyển tiền để thâu tóm.

Giá khởi điểm của khoản nợ hơn 495 tỷ đồng. Giá khởi điểm bằng với dư nợ gốc, lãi và lãi quá hạn của Công ty CP Greenhill Village tại VietinBank Thủ Thiêm đến ngày 14/5/2024.

Theo kết luận điều tra đối với vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngày 5/10/2022, theo thỏa thuận từ trước, bà Trương Mỹ Lan đưa 14,5 triệu USD (tương đương 350 tỷ đồng) cho Tạ Hùng Quốc Việt (thời điểm đó đang là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Greenhill Village) để nhận chuyển nhượng dự án Greenhill Village Quy Nhơn do Công ty Greenhill Village làm chủ đầu tư.

Ngày 23-25/10/2022, sau khi được cơ quan điều tra mời làm việc, ông Việt đã liên hệ và nộp toàn bộ số tiền đã nhận của bà Lan, trong đó có hơn 116,29 tỷ đồng (khoảng 4,75 triệu USD) và 9,75 triệu USD - tương đương số tiền 14,5 triệu USD.

Ngân hàng nhà nước yêu cầu tiếp tục giảm lãi suất cho vay

Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản gửi các tổ chức tín dụng, yêu cầu tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp tiết giảm chi phí, đơn giản hóa thủ tục... nỗ lực phấn đấu giảm 1-2%/năm lãi suất cho vay.

Các tổ chức tín dụng cũng được yêu cầu duy trì mặt bằng lãi suất huy động ổn định, hợp lý, phù hợp với khả năng cân đối vốn, khả năng mở rộng tín dụng lành mạnh và năng lực quản lý rủi ro, ổn định thị trường tiền tệ và mặt bằng lãi suất thị trường.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng giảm 1-2% lãi suất cho vay.

Các ngân hàng cần tích cực rà soát các dự án để đảm bảo cung ứng tín dụng kịp thời cho các dự án khả thi; đẩy nhanh việc xét duyệt cho vay, áp dụng các biện pháp, hình thức tài sản đảm bảo cho vay linh hoạt, phù hợp quy định của pháp luật, thuận lợi cho khách hàng vay vốn;

Từ đầu năm đến nay, các ngân hàng thương mại liên tục triển khai nhiều gói tín dụng ưu đãi nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp. Hiện nay, lãi suất cho vay của một số gói tín dụng ưu đãi chỉ từ 2,5-3%/năm với khoản vay ngắn và 5-6%/năm cho vay trung - dài hạn, thấp hơn so với chi phí vốn đầu vào của các ngân hàng thương mại.

Nợ thuế 185 tỷ đồng, nữ doanh nhân “bông hồng vàng” bị hoãn xuất cảnh

Chiều 30/5, Cục Thuế Phú Yên, cho biết đơn vị đã có thông báo quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Võ Thị Thanh - người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Thuận Thảo.

Cục Thuế tỉnh Phú Yên cũng đã gửi công văn đề nghị tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Võ Thị Thanh đến Công an tỉnh Phú Yên.

Lý do đưa ra là doanh nghiệp này đang nợ tiền thuế quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định với số tiền gần 185 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 11/3, Cục Thuế tỉnh Phú Yên quyết định cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với Công ty Cổ phần Thuận Thảo, nhưng doanh nghiệp này vẫn không trả nợ thuế.

Vì là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Thuận Thảo nên bà Võ Thị Thanh thuộc trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh theo quy định pháp luật.

