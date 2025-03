Nỗi ám ảnh sau cú sốc vàng lên 50 triệu rồi lao dốc năm 2011

"Năm 2011 vàng 42 triệu đồng một lượng, năm 2012 vàng 46 triệu đồng một lượng, năm 2013 vàng 34 triệu đồng một lượng cho đến năm 2019 là 42 triệu đồng rồi năm 2020 là 55 triệu đồng một lượng.

Năm 2011 mua vàng là lỗ so với 2015, nhưng năm 2015 mua vàng là lãi so với 2019. Từ năm 2011 tới 2020 năm nào cũng mua vàng thì không cần phải đợi 9 năm mới hòa vốn, vì giá vốn trung bình không phải là giá mua năm 2011.

Những người đề cao chuyện gặp thời, thực chất khi thời đến, ví dụ năm 2015 giá vàng 32 triệu đồng, họ chỉ đứng nhìn chứ không dám mua. Tâm lý sợ thua lỗ, sợ không gặp thời, sợ đi ngược đám đông, mua vào nhỡ nó xuống giá nữa thì sao?

Giả dụ có mua, vàng lên 42 triệu năm 2019 thì cũng đem bán hết vào năm đó vì sợ lịch sử lặp lại, mốc 42 là mốc tâm lý, câu chuyện giá vàng năm 2011 trở thành ám ảnh.

Trong khi những người như tác giả bài viết, năm nào cũng mua, chẳng gặp ám ảnh gì hết, mới có thể đi qua tất cả các mốc giá của thị trường.

Chuyện làm ăn có thể may mắn nhưng mua vàng không liên quan gì đến may mắn cả. Những gì không biết mà được thì người ta nói là may mắn. Nhưng chuyện giá vàng tăng, không phải trong ngày một ngày hai, mà tăng trong dài hạn là điều đã ghi vào 'bia đá' rồi.

Mặc dù thị trường không phải lúc nào cũng đi lên, nhưng đã là thị trường uptrend (xu hướng tăng giá tổng thể của thị trường) trường kỳ, thì đi xuống là để đi lên chứ không phải đi xuống để xuống nữa, xuống mãi.

Vậy lý do gì để sợ giá xuống, sợ không gặp thời? Mong giá xuống còn không được nữa là".

Độc giả Hoàng Tùy Phong nêu nhận định và phân tích như trên, cho rằng nếu năm nào cũng mua một ít, giá vốn trung bình sẽ không bị ảnh hưởng bởi những cú sốc ngắn hạn như năm 2011. Những ai ám ảnh về việc vàng từng rớt giá mạnh sẽ bị tâm lý sợ hãi chi phối, dẫn đến không dám mua khi giá thấp hoặc bán ra sớm khi giá tăng.

Bình luận này được viết sau bài Trái ngọt 9 năm ở trọ tích vàng trong âm thầm. Tác giả bài viết trước chia sẻ kinh nghiệm tài chính cá nhân: Đều đặn mua vàng tích lũy trong thời gian dài, sẽ làm nên sự khác biệt rất lớn trong tương lai.

Giao dịch trên thị trường trong nước trở nên sôi động những ngày gần đây. Khi giá vàng liên tiếp lập đỉnh, nhiều người dân mua vào vàng miếng hoặc nhẫn trơn nhằm tăng tích luỹ với kênh đầu tư này. Một số người cũng tranh thủ chốt lời song giao dịch mua vào chiếm số đông. Hiện, các thương hiệu lớn đều bán giới hạn vàng miếng (khoảng 1-2 lượng) và nhẫn trơn (từ nửa chỉ đến 2 chỉ) tuỳ thời điểm.