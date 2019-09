Những dự án đáng đầu tư nhất tại Bình Dương trong năm 2019

Thứ Sáu, ngày 27/09/2019 08:00 AM (GMT+7)

Từ đầu năm 2019 đến nay, thị trường địa ốc tỉnh Bình Dương sôi động, kéo theo đó là hàng loạt dự án căn hộ mới được đầu tư xây dựng, các công ty môi giới mở văn phòng hoạt động như "nấm mọc sau cơn mưa".

Theo Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương, hiện tại, UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 40 dự án nhà ở tương ứng với 235,38 ha đất và khoảng 1,059 triệu m2/sàn nhà ở được cung cấp ra thị trường và đã đưa vào sử dụng 2.262 căn với tổng diện tích sàn khoảng 107.837,44 m2/sàn nhà ở xã hội.

​Bình Dương hiện có 381 dự án nhà ở được UBND tỉnh chấp thuận cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở. Trong đó, tại TP.Thủ Dầu Một có 50 dự án; Dĩ An có 109 dự án; Thuận An có 96 dự án; Bến Cát có 38 dự án; Tân Uyên: 42 dự án; huyện Bàu Bàng vừa được chấp thuận 27 dự án; huyện Bắc Tân Uyên có 14 dự án; huyện Phú Giáo: 3 dự án; huyện Dầu Tiếng: 2 dự án.

Trong các dự án này, nhiều dự án căn hộ cao cấp tọa lạc tại khu vực Dĩ An, Thuận An, Thủ Dầu Một, Bến Cát có sức tiêu thụ kỷ lục, cứ bung ra cháy hàng. TS Trần Nguyễn Minh Hải – chuyên gia địa ốc TP.HCM cho biết: Bình Dương là thành phố công nghiệp, vì vậy phân khúc chủ đạo của thị trường bất động sản Bình Dương sẽ là các dự án căn hộ cao cấp dành cho chuyên gia. Khảo sát mới nhất của Savills, phân khúc căn hộ cao cấp cho thuê tại Bình Dương có mức tỷ suất lợi nhuận từ 12% - 14% mỗi năm, gấp 2-3 lần tỷ suất lợi nhuận cho thuê của căn hộ tại TP.HCM.

Anh Hoàng Huy, một nhà đầu tư kỳ cựu tại Bình Dương chia sẻ, thị trường Bình Dương hiện tại đang rất “nóng”, vì vậy để đầu tư chắc thắng, anh chỉ đầu tư vào các dự án có tiềm năng tạo được dòng tiền kép, tức bản thân dự án phải có tiềm năng tăng giá theo thời gian và có khả năng khai thác cho thuê, tạo ra dòng tiền đều đặn. Theo anh Huy để đáp ứng được 2 tiêu chí đó, cần đầu tư vào các dự án hội tụ đủ các điều kiện:

Thứ nhất, về địa điểm, chỉ nên đầu tư căn hộ tập trung tại Dĩ An, Thuận An, Thủ Dầu Một, Bến Cát. Vì 4 địa phương này là những nơi có hạ tầng hoàn chỉnh, tập trung nhiều khu công nghiệp lớn nhất ở Bình Dương. Trong đó, anh Huy ưu tiên các dự án ở Bến Cát, vì theo chủ trương của UBND tỉnh Bình Dương, thời gian tới sẽ phát triển mạnh các KCN tại Bến Cát, Tân Uyên và hạn chế mở rộng các KCN tại Thuận An, Dĩ An.

Bến Cát là một trong 4 địa phương có hạ tầng đầu tư chuẩn chỉnh nhất tại Bình Dương

Hiện toàn thị xã Bến Cát có 8 khu công nghiệp, 1 khu sản xuất tập trung với tổng diện tích gần 4.100 ha, trong đó có tới 4/10 khu công nghiệp lớn nhất Bình Dương. Chỉ tính trong 6 tháng đầu năm 2019, Bến Cát đã vượt mặt Thuận An, Dĩ An để trở thành khu vực hút vốn FDI nhiều nhất Bình Dương với 1,5 tỷ USD; tăng 70% so với cùng kỳ năm 2018 và đã vượt kế hoạch cả năm 2019.

Thứ hai, về phân khúc, chỉ đầu tư vào các dự án được thiết kế theo tiêu chuẩn cao cấp, được vận hành bởi các thương hiệu uy tín, sở hữu đầy đủ các tiện ích như siêu thị, trung tâm thương mại, công viên, hồ bơi resort, bar… để đáp ứng được đầy đủ nhu cầu của các chuyên gia nước ngoài.

Thứ ba, tình hình thị trường bất động sản Bình Dương hiện khá phức tạp, vì vậy chỉ nên đầu tư vào các chủ đầu tư uy tín. Đặc biệt là các chủ đầu tư đã có kinh nghiệm phát triển các khu đô thị nhanh chóng đưa vào vận hành, có nhiều sinh khí. Dự án có nhiều sinh khí (dân cư vào ở nhiều) sẽ là dự án có tiềm năng tăng giá vững chắc, đều đặn qua thời gian, được thị trường săn đón.

Các dự án đáp ứng được 3 điều kiện trên chỉ có thể đếm trên ngón tay. Tại Dĩ An có dự án Charm City gây bão thị trường khi có gần 100 tiện ích và TTTM Vincom trong dự án, tại Thuận An dự án Eco Xuân cũng nhanh chóng hết hàng khi sở hữu không gian xanh, tiện ích cao cấp, có Lotte Mart.

Ngoài 2 dự án trên, hiện tại dự án Thịnh Gia Tower cũng đang rất hút khách, được đánh giá là dự án có tiềm năng đầu tư nhất trên thị trường BĐS Bình Dương ở thời điểm hiện tại. Được biết Thịnh Gia Tower có quy mô khoảng 1.000 căn hộ, nằm trên mặt tiền Quốc lộ 13, có giá được đánh giá thực nhất trên thị trường từ 800 -1.2 tỷ/căn (16.5 -18 triệu/m2).

Dự án được bao quanh bởi khu công nghiệp Mỹ Phước 1-2-3 và VSIP 2 (có tổng quy mô gần 3.000 ha với 26.000 chuyên gia cao cấp) và Đại học Quốc tế Việt Đức có quy mô 50 ha, mỗi năm đào tạo 12.000 sinh viên quốc tế, sẽ đi vào vận hành trong năm 2020.

Thịnh Gia Tower còn có lợi thế nằm trong tổng thể khu đô thị Thịnh Gia có quy mô 50 ha. Hiện tại khu đô thị này đã đưa vào sử dụng 30 ha đầu tiên, sắp tới sẽ triển khai giai đoạn tiếp theo quy mô 15 ha.

Được thiết kế đáp ứng nhu cầu lưu trú cho các sinh viên, giảng viên, chuyên gia quốc tế, Thịnh Gia Tower được đầu tư nhiều tiện ích chưa từng có tại Bình Dương như: Công viên 4 mùa 4ha, hồ cảnh quan, hồ bơi resort, khu phức hợp thể thao, khu foodcourt với hơn 20 nhà hàng, sky bar…

Dự án được thiết kế và bàn giao vượt tiêu chuẩn một căn hộ cao cấp với: trần nhà cao 3m3, hành lang rộng 2m (tiêu chuẩn của đa số các dự án cao cấp trên thị trường có trần 2m7-2m8, hành lang rộng 1m8), thiết bị vệ sinh Toto, tất cả các căn hộ đều được trang bị khoá từ vân tay, gạch Ceramic lát sàn, thang máy Mitsubishi sử dụng thẻ từ đảm bảo an ninh.

Được biết, chủ đầu tư của Thịnh Gia Tower là Tập đoàn Ruby Group – Tập đoàn có tiềm lực mạnh, nổi tiếng với hàng loạt các dự án tại Bình Dương như: Thịnh Gia Residence, Thịnh Gia Tower, Ruby Castle, Khu đô thị Sinh thái Phú Gia Điền… Bên cạnh đó, tập đoàn này nổi tiếng ở Bình Dương là doanh nghiệp nói được, làm được.