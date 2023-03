Một ngân hàng sụp đổ, loạt ngân hàng Mỹ gặp bão lớn, sụt giảm chưa từng có

Trong bối cảnh xuất hiện dấu hiệu của một cuộc khủng hoảng có thể đang gõ cửa, bốn trong số các ngân hàng lớn nhất của Hoa Kỳ, đó là JPMorgan, Bank of America, Wells Fargo và Citigroup, đã mất một khoản khổng lồ 52 tỷ USD giá trị thị trường vào cuối tuần qua.

“Cuộc tắm máu” diễn ra như một phần của sự sụt giảm rộng lớn hơn đối với các cổ phiếu tài chính và sự sụt giảm mạnh 60% đối với cổ phiếu của một trong những ngân hàng lớn nhất của Hoa Kỳ, SVB Financial Group.

4 Ngân Hàng Lớn Nhất Hoa Kỳ Mất 52 Tỷ USD

JPMorgan mất khoảng 22 tỷ USD giá trị thị trường, Bank of America mất khoảng 16 tỷ USD, vốn hóa thị trường của Wells Fargo giảm 10 tỷ USD và giá trị thị trường của Citigroup giảm 4 tỷ USD chỉ trong một ngày, theo báo cáo của Wall Street Journal.

Các chỉ số thị trường chứng khoán Mỹ Dow Jones giảm 1,66%, Nasdaq tổng hợp giảm hơn 2% và S&P 500 cũng giảm 1,85% vào cuối tuần qua. Sensex và NIFTY của Ấn Độ hiện cũng đang giảm khoảng 1% mỗi loại.

Cơn bão của các ngân hàng

Các nhà đầu tư ngân hàng đã hoảng sợ trước quyết định bán một lượng lớn danh mục đầu tư chứng khoán của Tập đoàn tài chính SVB với khoản lỗ 1,8 tỷ USD khi họ xử lý dòng tiền gửi ra, khiến cổ phiếu của ngân hàng tập trung vào công nghệ này giảm hơn một nửa.

Chỉ số Ngân hàng Nasdaq KBW ghi nhận mức giảm lớn nhất kể từ khi đại dịch làm chao đảo thị trường gần ba năm trước. Cổ phiếu của SVB, công ty mẹ của Ngân hàng Thung lũng Silicon, đã giảm hơn 60% sau khi tiết lộ khoản lỗ và tìm cách huy động 2,25 tỷ USD vốn mới bằng cách bán cổ phiếu mới.

Các ngân hàng lớn và nhỏ đều giảm mạnh. PacWest Bancorp giảm 25% và First Republic Bank mất 17%. Charles Schwab Corp giảm 13%, trong khi U.S. Bancorp mất 7%. Cổ phiếu ngân hàng lớn nhất nước Mỹ, JPMorgan Chase & Co., giảm 5,4%.

Đợt bán tháo vừa qua là một hậu quả khác của chiến dịch tích cực của Cục Dự trữ Liên bang nhằm kiểm soát lạm phát. Lãi suất tăng đã khiến giá trị của trái phiếu hiện có với khoản thanh toán thấp hơn giảm xuống. Các ngân hàng sở hữu rất nhiều trái phiếu đó, bao gồm cả Trái phiếu kho bạc, và hiện đang phải chịu những khoản lỗ khổng lồ chưa từng có.

Sự sụt giảm mạnh về giá trị không hẳn là vấn đề đối với các ngân hàng, trừ khi họ buộc phải bán tài sản để bù đắp cho việc thiếu hụt vốn. Hầu hết các ngân hàng không làm như vậy, mặc dù khách hàng của họ đang bắt đầu rút tiền để chuyển sang các loại tài sản có năng suất cao hơn.

