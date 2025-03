Mạnh tay xử lý KOLs quảng cáo lố

Liên quan đến việc quảng cáo lố loại kẹo rau củ Kera, Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên cũng từng thông báo trên mạng xã hội về việc ra mắt kẹo rau Kera. Cô còn trực tiếp tham gia phiên livestream bán hàng, quảng cáo sản phẩm này chứa nhiều chất xơ, chất dinh dưỡng, phù hợp với người kén ăn rau. Tuy nhiên sau khi cư dân mạng “bóc phốt”, một số bài đăng quảng cáo, ra mắt kẹo rau củ trên trang Facebook có tick xanh được cho là của Hoa hậu Thùy Tiên đã bị ẩn. Tài khoản này cũng xóa những bình luận yêu cầu Thùy Tiên làm rõ những phát ngôn trên livestream cũng như trách nhiệm về quảng cáo sản phẩm. Tuy nhiên hình ảnh của Thùy Tiên vẫn xuất hiện trên fanpage chính thức của thương hiệu kẹo rau củ này. Trong các bài đăng, video hay hình ảnh trên fanpage chính thức của sản phẩm, thường có sự xuất hiện của hoa hậu này. Tháng 12/2024, Facebook Nguyễn Thúc Thùy Tiên cũng đã đăng bài viết chia sẻ dự án hợp tác ra mắt kẹo rau củ cùng với Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục. Phóng viên cũng đã liên hệ với quản lý của Thùy Tiên, Quang Linh và Hằng Du Mục để tìm hiểu thực hư về sản phẩm này nhưng chưa nhận được câu trả lời. Sau những ồn ào trên mạng xã hội, Cục An toàn thực phẩm ra thông báo chính thức trên website của Cục. Cục đã nhận được thông tin trên một số website, Facebook, Tiktok... đang quảng cáo sản phẩm Thực phẩm bổ sung SUPERGREENS GUMMIES với tên gọi là Kẹo rau củ Kera, sản phẩm do Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị em Rọt (địa chỉ: 144-146-148 đường số 11, khu phố 5, phường An Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh) công bố, sản phẩm được sản xuất tại Công ty Cổ phần ASIA LIFE (địa chỉ số 18/99 Nguyễn Văn Linh, xã Ea Tu, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) có dấu hiệu vi phạm về quảng cáo thực phẩm, gây bức xúc dư luận. Ngay sau khi nhận được thông tin nêu trên, Cục An toàn thực phẩm đã có công văn đề nghị Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương kiểm tra hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị em Rọt (nằm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh) về điều kiện sản xuất, công bố, quảng cáo của sản phẩm kẹo rau củ Kera và xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật đồng thời công bố kết quả kiểm tra trên các phương tiện thông tin; đồng thời có công văn đề nghị Sở Y tế Đắk Lắk khẩn trương chỉ đạo kiểm tra Công ty Cổ phần ASIA LIFE (nằm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk) về việc tuân thủ các điều kiện trong quá trình sản xuất đối với sản phẩm kẹo rau củ Kera; việc sản xuất sản phẩm kẹo rau củ Kera trên các dây chuyền đã được cấp có đúng quy định hay không và xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật đồng thời công bố kết quả trên các phương tiện thông tin đại chúng.