Lăng kính chứng khoán 6/9: Chưa quá tiêu cực

Nhận định đầu tư

Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV): Áp lực điều chỉnh không kích hoạt trạng thái bán tháo mạnh, và VN-Index vẫn đang có xác suất cao cho phản ứng hồi phục và lấy lại xu hướng tăng điểm tại quanh các ngưỡng hỗ trợ. Nhà đầu tư được khuyến nghị gia tăng tỉ trọng khi lùi về các ngưỡng hỗ trợ xa.

Chứng khoán Tiên Phong (TPS): Phiên 5/9 là phiên điều chỉnh lớn nhất trong 2 tuần vừa qua. Tuy nhiên, khi so sánh với những phiên điều chỉnh trước khi mà thị trường đang ở gần ngưỡng 1.300 điểm thì đây là một nhịp điều chỉnh không quá tiêu cực của VN-Index.

Diễn biến chỉ số VN-Index ngày 5/9 (Nguồn: FireAnt).

TPS cho rằng nhịp điều chỉnh sẽ mở ra các cơ hội mua mới cho nhà đầu tư trung và dài hạn. Nhà đầu tư có thể chờ đợi giải ngân ở vùng 1.260 điểm và mua mạnh nếu VN-Index điều chỉnh về ngưỡng 1.220 – 1.240 điểm.

Chứng khoán VPBank (VPBankS): Thị trường vẫn chịu áp lực điều chỉnh khi dòng tiền đang có sự cơ cấu lại, nhóm cổ phiếu bluechips đang bị chốt lời sau nhịp tăng hơn 1 tháng vừa qua.

Về kỹ thuật, thị trường vẫn dao động trong một vùng giao dịch rộng từ 1.200 – 1.290 điểm. Kịch bản vượt mốc 1.300 điểm sẽ khả quan trong các phiên tới khi chỉ số VN-Index kiểm nghiệm lại thành công mốc 1.250 điểm.

Khuyến nghị đầu tư

- IDC (Tổng Công ty IDIDCO - CTCP): Trung lập. Giá mục tiêu 1 năm là 65.000 đồng/cổ phiếu, tăng 8% so với hiện tại.

Theo SSI Research, trong giai đoạn 2024-2025, IDC có thể sẽ gặp khó khăn khi diện tích ký MOU giảm: KCN Phú Mỹ II và KCN mở rộng Phú Mỹ II (chiếm 40% tổng diện tích cho thuê của IDC mỗi năm) thiếu diện tích đất liền kề lớn sẵn sàng để cho thuê (trên 30 ha cho mỗi khách hàng thuê); Các khách hàng thuê vẫn thận trọng trong bối cảnh giá thuê chỉ thấp hơn 15%-18% so với giá thuê tại các KCN ở Indonesia.

Trong quý II/2024, diện tích MOU mới là 43 ha (giảm 58% so với cùng kỳ) khiến doanh thu thấp hơn trong các quý tới. Do đó, SSI ước tính tăng trưởng lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt khoảng 6% so với cùng kỳ và giảm 10% so với cùng kỳ trong nửa cuối năm 2024 và 2025.

Về mặt tích cực, SSI tin rằng IDC có thể duy trì cổ tức tiền mặt ở mức 40%/mệnh giá trong giai đoạn 2024-2025, với tỉ suất cổ tức là 6,6%.

Các KCN mới sẽ thúc đẩy tăng trưởng từ năm 2026. IDC là một trong những nhà phát triển KCN lớn nhất tại Việt Nam, với 536,8 ha đất cho thuê tại Long An, Bà Rịa Vũng Tàu và Thái Bình. Chi phí đền bù và giải phóng mặt bằng thấp sẽ giúp IDC duy trì biên lợi nhuận gộp của mảng KCN trên 42% đến năm 2025.

SSI kỳ vọng KCN IDICO Quang Vinh (tại Hải Phòng) và KCN Tân Phước 1 (tại Tiền Giang) sẽ thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận từ năm 2026.

- MSN (CTCP Tập đoàn MSN): Chờ bán.

MSN vừa công bố thông tin về việc SK sẽ bán lại 7,1% tỉ lệ sở hữu tại WinCommerce (WCM) và gia hạn thời gian thực hiện quyền chọn bán thêm tối đa 5 năm.

Theo TCBS, đây được xem là một trong những thông tin tích cực khi MSN tăng tỉ lệ kiểm soát tại WCM, trong bối cảnh WCM đang dần có lãi và tăng trưởng sẽ tiếp tục đóng góp vào kết quả kinh doanh tổng thể của tập đoàn và giảm áp dòng tiền của Masan Group.

