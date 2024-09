Lăng kính chứng khoán 20/9: Tiến lên vùng 1.280 điểm

Nhận định đầu tư

Chứng khoán Rồng Việt (VDSC): Có khả năng thị trường sẽ có diễn biến rung lắc trong phiên 20/9 nhưng tín hiệu vượt đường MA20 sẽ có tác động hỗ trợ và giúp thị trường duy trì nhịp hồi phục trong thời gian gian tới. Vùng cản tiếp theo cần lưu ý là vùng 1.280 - 1.290 điểm.

Nhà đầu tư vẫn có thể kỳ vọng khả năng hồi phục của thị trường. Tuy nhiên, tạm thời vẫn cần cân nhắc đợt hồi phục này để cơ cấu danh mục theo hướng giảm thiểu rủi ro.

Diễn biến chỉ số VN-Index ngày 19/9

Chứng khoán Đông Á (DAS): Trong ngắn hạn, VN-Index giao dịch tích lũy trên vùng hỗ trợ 1.240 điểm và hướng lên 1.280 điểm. Nhà đầu tư có thể giải ngân trên các nhóm cổ phiếu bất động sản, ngân hàng, đầu tư công và khu công nghiệp.

Đối với giao dịch ngắn hạn quan tâm cơ hội phục hồi của các cổ phiếu đã có mức chiết khấu hợp lý như chứng khoán, hàng tiêu dùng, hóa chất.

Chứng khoán Agribank (Agriseco Research): VN-Index có thể tiến sát lên vùng kháng cự quanh mốc 1.280 - 1.300 điểm trong phiên 20/9 và tuần tới.

Nhà đầu tư được khuyến nghị tăng tỉ trọng cổ phiếu ở vùng giá hiện tại, ưu tiên những nhịp thị trường điều chỉnh thanh khoản thấp trong phiên với nhóm chứng khoán, ngân hàng.

Khuyến nghị đầu tư

- GAS (Tổng Công ty Khí Việt Nam CTCP): Trung lập. Giá mục tiêu 1 năm là 79.000 đồng/cổ phiếu, tăng 8% so với hiện tại.

Sản lượng tiêu thụ khí khô tiếp tục đà giảm so với cùng kỳ nhưng cải thiện theo quý: Sản lượng tiêu thụ khí khô tự nhiên quý II/2024 đạt gần 2 tỷ m3, giảm 5,6% so với cùng kỳ do tiêu thụ điện của khách hàng giảm 11% vì giá điện từ các nhà máy điện khí cao hơn so với các nguồn khác. Tuy nhiên, so với quý I, sản lượng tiêu thụ khí khô tăng 16,5%, do quý II thường là mùa cao điểm phát điện của nhà máy điện khí.

Sản lượng tiêu thụ mảng LNG tăng vọt lên hơn 260 triệu m3 trong quý II, từ 0 m3 trong quý II/2023 và dưới 20 triệu m3 trong quý I/2024, chiếm hơn 12% tổng sản lượng khí khô trong quý và đã giúp bù đắp một phần sự suy giảm sản lượng tiêu thụ từ các mỏ truyền thống như Nam Côn Sơn 1&2 và Cửu Long.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, lợi nhuận ròng đạt 5.960 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ. Trong nửa đầu năm 2024, công ty đã đạt 103% kế hoạch thận trọng của công ty cho cả năm 2024.

SSI dự báo lợi nhuận ròng năm 2024 của GAS là 11.100 tỷ đồng (giảm 3,7% so với cùng kỳ), dựa trên sản lượng khí khô là 6,9 tỷ m3 (giảm 7% so với cùng kỳ) và giá bán bình quân tăng nhẹ 2% svck. Đối với năm 2025, SSI kỳ vọng lợi nhuận giảm 5% do sản lượng tiêu thụ khí khô giảm 3,6% so với cùng kỳ do các bể cũ đang dần cạn kiệt, mặc dù sản lượng mảng LNG có thể giúp bù đắp một phần tổng sản lượng tiêu thụ khí khô giảm.

GAS đang hoàn tất hợp đồng mua khí (GSA) với POW cho các nhà máy điện Nhơn Trạch 3&4. Các nhà máy này đã đạt 87% tiến độ hợp đồng EPC và dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong nửa đầu năm 2025.

