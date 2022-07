Kinh doanh từ khi 4 tuổi, cô bé thành triệu phú ở tuổi 11

Dù còn rất trẻ nhưng Mikaila Ulmer, đến từ Texas (Mỹ), đã tạo ra thương hiệu nước chanh Mikaila’s Me & the Bees Lemonade của riêng mình và nhận được một hợp đồng trị giá 11 triệu USD từ Whole Foods vào năm 2016.

Mikaila, năm nay 17 tuổi, lần đầu tiên nghĩ ra ý tưởng xây dựng công ty của mình khi cô mới 4 tuổi và nhận được một cuốn sách dạy nấu ăn cũ từ bà cố của mình. Mặc dù cuốn sách đã cũ nát, cô bé đã tìm ra công thức pha nước chanh hạt lanh từ những năm 1940 và quyết định thử.

“Cháu không nghĩ rằng có bất kỳ khuyến nghị cụ thể nào cho việc khởi nghiệp. Nhưng nếu mọi người không đam mê với ý tưởng của mình, họ sẽ khó có thể tiếp tục tham gia phát triển sự nghiệp”, Ulmer nhấn mạnh.

Cô bé bắt đầu bán loại nước theo công thức trong cuốn sách, có thêm thành phần mới là mật ong, trên một gian hàng bên ngoài ngôi nhà của mình. Nguồn cảm hứng để "chế" thêm mật ong vào công thức xuất hiện sau khi cô bị ong đốt hai lần và khiến cô vô cùng kinh hãi.

Sau khi cùng mẹ thực hiện một số nghiên cứu về loài ong, Mikaila sớm biết được tầm quan trọng của chúng và những tác động nếu chúng bị tuyệt chủng. Cô bé quyết định thêm mật ong vào công thức năm 1940 của mình và đồng thời thúc đẩy việc bảo vệ loài ong .

Sau đó, Mikaila mở rộng kinh doanh với sự giúp đỡ của cha mẹ, những người đều có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh. Năm 2017, công ty đã ra mắt dòng son dưỡng môi sáp ong và Mikaila cũng thành lập tổ chức phi lợi nhuận của riêng mình mang tên Healthy Hive để thực hiện các dự án nghiên cứu, giáo dục và bảo vệ ong mật. Ngoài ra, Me & the Bees Lemonade còn quyên góp 10% lợi nhuận cho các nhóm bảo tồn ong của Mỹ.

Tuy nhiên, cô bé CEO nhỏ tuổi tuổi không dừng lại ở đó. Giữa thời gian học, Mikaila dành thời gian quản lý công việc kinh doanh và đi du lịch để có thêm ý tưởng về sản phẩm mới. Gần đây, cô bé đã ký một thỏa thuận làm đồng tác giả của một cuốn sách cho doanh nhân trẻ tuổi.

