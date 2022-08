Giá USD tự do neo ở mức cao, nhiều người mua vào để cất giữ

Ngày 2-8, tỉ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.154 đồng/USD, giảm 7 đồng/USD so với hôm qua. Nếu so với mức "đỉnh" hồi giữa tháng 7, tỉ giá trung tâm đã giảm tới 91 đồng/USD.

Giá USD ở các ngân hàng thương mại sáng nay được giao dịch quanh 23.220 đồng/USD mua vào, 23.500 đồng/USD bán ra, tăng 10 đồng/USD so với hôm qua nhưng vẫn giảm tới 90 đồng/USD so với giữa tháng 7 – thời điểm đồng bạc xanh trên thị trường quốc tế lập đỉnh và được giao dịch gần ngang bằng với đồng Euro, chuyện chưa từng có trong vòng 20 năm qua.

Trên thị trường tự do, giá USD hiện được các điểm thu đổi ngoại tệ, tiệm vàng giao dịch quanh 24.188 đồng/USD mua vào, 24.288 đồng/USD bán ra, tăng 64 đồng/USD so với hôm qua.

Giá USD tự do đang cao hơn trong ngân hàng khoảng 780 đồng/USD

Dù giá USD tự do đã giảm đáng kể so với mốc 24.500 đồng/USD những ngày trước nhưng vẫn còn khá cao, hơn giá USD trong ngân hàng khoảng 780 đồng/USD.

Đại diện một tiệm vàng ở quận Tân Bình (TP HCM) cho hay nhu cầu giao dịch USD tự do những ngày qua tăng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Không chỉ là nhu cầu gom USD nhập vàng qua đường biên mậu khi giá vàng 24K đang cao hơn giá vàng thế giới mà còn nhu cầu nắm giữ USD để dành của người dân cũng nhích lên.

Chuyên gia vàng Trần Duy Phương phân tích những ngày qua một số thời điểm giá USD tự do giảm về vùng 24.100 đồng/USD khi giá vàng thế giới giảm khiến vàng 24K trong nước cũng giảm theo. Nhưng lực cầu gom USD vẫn cao nên giá USD tự do khó giảm sâu.

Báo cáo thị trường tiền tệ của Công ty chứng khoán SSI cũng cho thấy trên thị trường liên ngân hàng, tỉ giá USD/VNĐ nhanh chóng hạ nhiệt sau những động thái của Ngân hàng Nhà nước, cũng như việc đồng USD trên thị trường quốc tế quay lại đà giảm. Dù vậy, giá USD tự do vẫn đi ngang, phản ánh nhu cầu đầu cơ đối với đồng bạc xanh vẫn ở mức cao.

"Diễn biến tỉ giá trên thị trường tự do thường có độ trễ so với thị trường chính thức, do đó tỉ giá tự do có thể sẽ sớm hạ nhiệt, giúp chênh lệch giữa thị trường tự do và trong ngân hàng được thu hẹp lại" - chuyên gia phân tích của chứng khoán SSI nói.

Trong báo cáo thị trường ngoại hối mới đây, các chuyên gia của Ngân hàng Shinhan Việt Nam cho rằng tỉ giá USD/VNĐ sẽ tăng trong năm nay do những lo ngại lạm phát từ chính sách tiền tệ thắt chặt của Mỹ và giá nguyên liệu thô tăng. Dù vậy, tỉ giá sẽ giảm dần vào cuối năm và duy trì quanh mức 23.000 đồng/USD nhờ các chính sách kích thích kinh tế, kích cầu trong nước, sự phục hồi của ngành du lịch và dòng vốn đầu tư nước ngoài chảy vào.

