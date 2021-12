Doanh nghiệp 1 tháng tuổi muốn làm cao tốc trọng điểm hơn 6.000 tỷ đồng ở Đồng Tháp

Theo báo cáo của Chính phủ và kết luận của Chủ tịch Quốc hội, bộ GTVT có 6 dự án sử dụng nguồn vốn từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Tổng nhu cầu sử dụng vốn từ Chương trình này của cả 6 dự án do bộ GTVT chủ trì thực hiện là 120.746 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong số 6 dự án nói trên có Dự án cao tốc An Hữu - Cao Lãnh nối tỉnh Tiền Giang với Đồng Tháp đã hoàn chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi theo hình thức đối tác công tư (PPP). Dự án này dự kiến chuyển sang phương thức đầu tư công với tổng mức đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng; phần vốn ngân sách đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã bố trí 1.864 tỷ đồng.

Được biết, tổng chiều dài tuyến khoảng 27,43km, trong đó qua địa phận tỉnh Đồng Tháp khoảng 19,81km, qua địa phận tỉnh Tiền Giang khoảng 7,62km. Điểm đầu của dự án giao với tuyến cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh (cách nút giao An Bình khoảng 4km), thuộc địa phận xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Điểm cuối giao với tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận (cách nút giao An Thái Trung khoảng 2km), thuộc địa phận xã An Thái Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

Mới đây, ngày 16/12, UBND tỉnh Đồng Tháp đã có buổi làm việc với Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Phương Trang (viết tắt là Hạ tầng Phương Trang) về đề xuất đầu tư tuyến cao tốc An Hữu - Cao Lãnh.

Ông Lưu Xuân Thủy- Tổng giám đốc Hạ tầng Phương Trang cho biết đơn vị đã nghiên cứu phương án giảm vốn ngân sách nhà nước khi thực hiện dự án theo hình thức PPP. Nếu được UBND tỉnh chấp thuận về chủ trương, doanh nghiệp sẽ lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.

Đại diện phía Hạ tầng Phương Trang cũng đề xuất UBND tỉnh thống nhất chủ trương cho doanh nghiệp nghiên cứu phương án kết nối tuyến cao tốc với Tỉnh lộ 856 và nghiên cứu đầu tư bổ sung hệ thống đường gom dọc tuyến.

Ghi nhận các kiến nghị của Hạ tầng Phương Trang, ông Trần Trí Quang, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết dự án đường cao tốc An Hữu - Cao Lãnh sau khi được trung ương phê duyệt sẽ được đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện theo đúng quy định.

Quay trở lại với Hạ tầng Phương Trang, doanh nghiệp này chỉ mới thành lập ngày 11/11/2021 với vốn điều lệ 500 tỷ đồng. Cổ đông sáng lập gồm: Công ty Cổ phần Đầu tư Tập đoàn Phương Trang sở hữu 75% vốn doanh nghiệp, hai cổ đông cá nhân là ông Lưu Xuân Thủy và ông Võ Đình Cường lần lượt nắm giữ 20% và 5% vốn.

Người đại diện pháp luật là ông Lưu Xuân Thủy- Tổng giám đốc doanh nghiệp.

Đây cũng là doanh nghiệp tương đối non trẻ, khi thành lập ngày 28/5/2020 với vốn điêu lệ ban đầu là 500 tỷ đồng. Doanh nghiệp đăng ký ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Nhóm cổ đông sáng lập gồm có Công ty Cổ phần Đầu tư Phương Trang - "hạt nhân" của Tập đoàn Phương Trang- Futa Group (49%), Công ty Cổ phần Xe khách Phương Trang Futabuslines (40%) và ông Phạm Đăng Quang (11%).

Tháng 9/2021, doanh nghiệp tăng vốn điều lệ lên 1.500 tỷ đồng.

Chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần Đầu tư Tập đoàn Phương Trang là đại gia Nguyễn Hữu Luận. Ngoài việc nắm lượng lớn vốn tại công ty này, đại gia Nguyễn Hữu Luận còn sở hữu cổ phần chi phối tại nhiều doanh nghiệp khác trong "hệ sinh thái" của Phương Trang như: Công ty Cổ phần Xe khách Phương Trang Futabuslines, Công ty Cổ phần Bất động sản Phương Trang Long An, Công ty Cổ phần Quảng Cáo Futa Phương Trang Việt Nam, Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Thiên Tân, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Bất động sản Phú Mỹ...

