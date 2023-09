Đại gia Việt và những vụ ly hôn ồn ào, trăm tỷ

Đại gia Đức An

Đại gia Đức An sinh năm 1962 là doanh nhân Việt kiều Mỹ thành đạt. Bên cạnh khối tài sản đồ sộ và cuộc hôn nhân viên mãn với Phan Như Thảo, đại gia Đức An được nhiều người biết đến qua vụ kiện tranh chấp gần 300 tỷ đồng với vợ cũ là người mẫu Ngọc Thúy.

Đại gia Đức An và siêu mẫu Ngọc Thuý. Ảnh: Internet

Năm 2006, Ngọc Thúy ra nước ngoài công tác. Tại đây, Ngọc Thuý gặp đại gia Đức An trong chuyến đi Mỹ đó. Cả hai nhanh chóng rơi vào lưới tình của nhau. Chỉ sau 7 ngày gặp gỡ, Ngọc Thúy - đại gia Đức An đã quyết định đăng ký kết hôn. Năm 2007, Ngọc Thúy sinh con gái đầu lòng Angelina. Năm 2008, cô và chồng đón con gái thứ hai Valentina gia nhập tổ ấm.

Tuy nhiên, nhanh đến thì nhanh đi, chỉ sau 13 tháng chung sống, tháng 3/2008, cặp đôi ly hôn tại Tòa thượng thẩm bang California, Mỹ.

Nguyên đơn cho biết vào năm 2008, tòa thượng thẩm California giải quyết ly hôn đã tuyên bà Ngọc Thúy phải trả lại toàn bộ tài sản "đứng tên giùm" cho ông An, không có tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân. Do bà Ngọc Thúy không chịu trả nên ông An khởi kiện ra tòa. Tổng cộng, nguyên đơn yêu cầu bị đơn trả lại tổng số tài sản trị giá hơn 276 tỷ đồng.

Sau gần 13 năm, đến nay vụ tranh chấp vẫn chưa có hồi kết.

Doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ

Vụ ly hôn của ông Đặng Lê Nguyên Vũ được xem như vụ việc ồn ào nhất trong các đại gia, kéo dài từ năm 2015 đến năm 2022.

Năm 2015, bà Lê Hoàng Diệp Thảo xin ly hôn đơn phương với ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Sau 10 lần hòa giải bất thành, TAND TP HCM xử sơ thẩm năm 2019, tuyên chấp thuận đơn của bà, trao quyền nuôi dưỡng các con. Ông Vũ cấp dưỡng mỗi năm 10 tỷ đồng tính từ năm 2013 đến khi các con học xong đại học.

Vụ ly hôn của ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo kéo dài suốt nhiều năm. Ảnh: Vietnamnet

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ được sở hữu 60% cổ phần, nắm quyền điều hành tập đoàn Trung Nguyên và trả tiền cho bà Thảo với số cổ phần bà sở hữu.

Bà Thảo kháng cáo nhưng TAND Cấp cao xử phúc thẩm tuyên y án. Không đồng ý, bà Lê Hoàng Diệp Thảo làm đơn yêu cầu cấp giám đốc thẩm hủy toàn bộ bản án. Năm 2020, VKSND Tối cao ra kháng nghị hủy hai bản án sơ thẩm và phúc thẩm vì cho rằng "có nhiều sai phạm".

Năm 2021, Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao ra Quyết định Giám đốc thẩm, cho ông Vũ bà Thảo được ly hôn. Tài sản chung hơn 7.900 tỷ đồng được chia ông Vũ gần 4.700 tỷ đồng, bà Thảo hơn 3.200 tỷ... Sau khi cấn trừ đi các tài sản hai bên đã nhận, ông Vũ có nghĩa vụ trả lại cho bà Thảo thêm 1.318 tỷ đồng. Hồi tháng 5/2021, ông Vũ đã hoàn thành nghĩa vụ thi hành án theo phán quyết.

Tập đoàn Bảo Sơn và vụ tranh chấp khối tài sản 10.000 tỷ đồng

Cuộc ly hôn giữa ông Bùi Đức Minh và bà Nguyễn Thanh Thủy - Phó Chủ tịch Tập đoàn Bảo Sơn - vào năm 2011 được dư luận quan tâm và tranh cãi bởi khối tài sản được ước tính lên đến 500 triệu USD (tương đương khoảng 10.000 tỷ đồng). Đây là khối tài sản lớn nhất được tranh chấp trong các vụ ly hôn của đại gia Việt.

Sau khi ly hôn, bà Thủy đã chuyển trường học cho 2 con. Nhiều lần ông Minh đến nơi mẹ con bà Thủy sinh sống nhưng không được gặp con. Cho rằng bà Thủy và Ban giám hiệu các trường không tạo điều kiện cho mình được gặp và đón con nên ông Minh viết đơn tố cáo gửi Sở GD& ĐT Hà Nội. Khi vụ việc chưa được giải quyết thì tháng 2/2012 công an Hà Nội bất ngờ bắt ông Minh để điều tra về hành vi vu khống.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]