Công ty IME điều phối concert BLACKPINK: Lọt Top 3 công ty tổ chức sự kiện lớn nhất Trung Quốc

Công ty tổ chức sự kiện lớn nhất nhì Trung Quốc

Tối 4/7, thông tin về việc công ty tổ chức concert BLACKPINK ủng hộ "đường lưỡi bò" đang gây xôn xao mạng xã hội. Theo đó, công ty tổ chức concert BLACKPINK tại Việt Nam là Công ty iMe Entertainment.

Công ty IME điều phối concert BLACKPINK vướng nghi vấn ủng hộ đường lưỡi bò: Lọt Top 3 công ty tổ chức sự kiện lớn nhất Trung Quốc. Ảnh: TN

Tạp chí Doanh nghiệp & Kinh doanh đưa tin, theo thông tin giới thiệu, iME là công ty giải trí hàng đầu châu Á.

Được thành lập từ năm 2006 tại Bắc Kinh (Trung Quốc), với tư cách là công ty quảng bá buổi concert và quản lý nghệ sĩ, iME đã mở rộng hoạt động ra 10 quốc gia, tổ chức các sự kiện lớn tại hơn 50 thành phố lớn ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Công ty có hơn 10 văn phòng chi nhánh trên toàn thế giới, như Trung Quốc, Đài Loan, Malaysia, Indonesia, Việt Nam, Thái Lan, Singapore, Philippines, Hàn Quốc, Australia. iME đã từng tổ chức nhiều concert của các nghệ sĩ K-Pop cũng như quốc tế.

Hoạt động kinh doanh chính tại iME là phát triển các nội dung giải trí bao gồm sự kiện concert, quản lý nghệ sĩ, quảng cáo tiếp thị cũng như các nền tảng tương tác với người hâm mộ.

iME gắn bó với các nghệ sĩ/nhóm nhạc Hàn Quốc như: Lee Ji-eun (nghệ danh IU) có tour concert Đông Nam Á năm 2019, BTS tour Love Yourself tại Thái Lan, BLACKPINK tour Malaysia năm 2019, G-dragon tour vòng quanh thế giới năm 2017, BigBang tại Malaysia,…

Đáng chú ý, năm 2017 được xem là năm rất thành công của iME khi Công ty đã giành được giải thưởng “Top 3 các công ty tổ chức buổi concert lớn và vừa năm 2016 tại Trung Quốc”. Giám đốc điều hành iME Group khi ấy là ông Brian Chou, người Malaysia.

Ông Brian Chu cho biết: “Để tổ chức một buổi concert đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về kinh doanh và đúng thời điểm. Hơn nữa, để buổi concert thành công, cần rất nhiều sự chuẩn bị. Chẳng hạn như nghiên cứu về xu hướng hiện tại, thị hiếu của công chúng”.

Ông nhấn mạnh điều quan trọng để tăng doanh thu bán vé concert là có chiến lược quảng cáo phù hợp giúp công ty tiếp cận nhiều người hâm mộ nhất có thể.

Người hâm mộ “kêu gào” vì giá vé và danh sách bài hát ít ỏi

Riêng tại Việt Nam, trong sự kiện concert BLACKPINK Hà Nội lần này, iME đã lập 1 page từ tháng 6/2023 trên Facebook để quảng bá. Tuy nhiên, trong vòng 12 giờ qua, người hâm mộ Việt Nam đã vào Fanpage này và để lại những bình luận tiêu cực cũng như đánh giá thấp trang sau thông tin đường lưỡi bò.

Hiện, Fanpage của công ty IME tại Việt Nam được đánh giá 1,5/5 sao, với gần 300 nhận xét.

Về concert BLACKPINK Hà Nội, thông tin bất lợi liên tiếp xảy ra với sự kiện này trong 2 ngày vừa qua. Đầu tiên là ban tổ chức công bố giá vé, với phổ giá ở mức cao so với các nước trong khu vực như Thái Lan và Singapore.

Trong đó, giá vé cao nhất lên tới gần 10 triệu đồng, thấp nhất hơn 1 triệu đồng. Trong khi hồi tháng 1 năm nay, tại Thái Lan giá vé VIP của chương trình khoảng hơn 6,4 triệu đồng, mức giá thấp nhất cho show diễn này chỉ khoảng hơn 800.000 đồng. Tại Singapore, giá vé VIP xem tour của BLACKPINK là gần 7 triệu đồng, thấp nhất gần 3 triệu đồng.

BLACKPINK trong concert Born Pink ở Úc, tổ chức vào giữa tháng 6 năm nay. Ảnh: FBNV

Tuy có mức giá cao, song concert BLACKPINK Hà Nội lại chỉ biểu diễn 13 bài hát, theo thông tin từ Sở VH&TT Hà Nội. Trong khi ở các concert khác trong cùng tour diễn Born Pink, BLACKPINK thường diễn ít nhất 20 bài.

Bên cạnh đó, những hit quen thuộc của BLACKPINK, đồng thời xuất hiện ở concert Born Pink các nước khác như How You Like That, Kill This Love, Pink Venom… bất ngờ vắng bóng. Đặc biệt, hoàn toàn không có bất kỳ ca khúc solo nào của bốn thành viên có tên trong danh sách.

Do đó, danh sách bài hát ít ỏi này khiến hàng loạt người hâm mộ BLACKPINK tại Việt Nam bức xúc. Không ít fan còn nhận xét sự kiện lần này giống fan meeting hơn là concert vì nhóm biểu diễn quá ít.

Chia sẻ trên báo Thanh niên, phía iME Vietnam khẳng định đây là danh sách chưa chính thức. Ban tổ chức nhấn mạnh: "Chúng tôi vẫn đang trong quá trình cập nhật đầy đủ hồ sơ. Danh sách bài hát sẽ không dừng lại ở con số 13 bài. Người hâm mộ hãy chờ những thông tin mới nhất được cập nhật trong thời gian tới".

Ngoài ra, iME Vietnam cho biết đang tìm cách đính chính thêm để tránh gây hoang mang dư luận.

