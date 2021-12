Cơ quan Thuế chuyển nhầm tiền, người mẹ nghèo thành triệu phú sau một đêm và cái kết

Tờ báo The Guardian cho biết, vào một ngày trong tháng 8 năm 2020, Helen Peters, một người mẹ nghèo đã bất ngờ phát hiện tài khoản của mình có thêm 770.483,39 bảng Anh trong một buổi sáng thức dậy. Số tiền này là do Cơ quan thuế và Hải quan Anh (Her Majesty's Revenue and Customs) đã chuyển cho cô. Tuy nhiên, cô ấy mô tả đó là một trải nghiệm "ác mộng".

Bản thân Peters có một cuộc sống vô cùng khó khăn và đang phải nuôi một đứa con 5 tuổi. Trong thời điểm gần như đã cạn kiệt tiền tiêu, việc tài khoản có nhiều tiền đến vậy thực sự khiến cô cảm thấy vô cùng sốc. Tuy nhiên cô biết rằng số tiền này là do cơ quan thuế đã chuyển nhầm.

Cô ấy nói với Manchester Evening News rằng cô ấy mong HMRC nhận ra sai lầm nhưng số tiền vẫn còn trong tài khoản của cô trong hơn 15 tháng và cô ấy bắt đầu sử dụng vào số tiền do gặp quá nhiều khó khăn trong đại dịch Covid-19.

“Nó giống như một thứ gì đó trong phim Hollywood, và sau khi vượt qua cú sốc, tôi chỉ nghĩ rằng ai đó sẽ nhận ra rằng họ đã mắc một sai lầm lớn và họ sẽ nhanh chóng lấy lại tiền,” Peters nói.

Trong khoảng thời gian này, Peters vừa mong chờ Tổng cục Hải quan sẽ chủ động phát hiện số tiền chuyển nhầm, vừa sợ hãi, lo lắng rằng sau khi Tổng cục Hải quan phát hiện, cô sẽ không trả được ngay khoản tiền 20.000 bảng Anh mà cô đã sử dụng.

Cô ấy cho biết nhiều lần gọi điện thông báo cho cơ quan thuế rút lại khoản tiền đó, tuy nhiên lại không nhận được bất kì phản hồi nào. Cho đến khi báo chí rộ lên thông tin, cơ quan thuế Anh mới phát hiện ra rằng số tiền thuế vốn dĩ phải hoàn là khoảng 23,39 bảng Anh đã bị chuyển nhầm.

Cô Peters cuối cùng đã liên hệ với tờ báo The Guardian để nhờ giúp đỡ vì cô muốn trả lại số tiền này. The Guardian phát hiện ra rằng nhân viên HMRC đã thực hiện thanh toán sai khoản tiền cần phải chi trả sau khi cố gắng trả cho Peters khoản tiền hoàn thuế bưu kiện trị giá 23,39 bảng Anh.

Điều mà Peters lo sợ nhất là Tổng cục Hải quan sẽ yêu cầu cô hoàn lại toàn bộ số tiền. Tuy nhiên, rất may là Cơ quan Thuế cho biết, sẽ đưa ra phương án trả nợ dựa trên tình hình tài chính của Peters.

