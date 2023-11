Chứng khoán Việt sẽ bùng nổ vì đã rớt xuống đáy?

Trong giai đoạn vừa qua, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có nhiều phiên tăng liên tiếp ở mức 33-35 điểm sau nhiều phiên trước đó giảm điểm sâu. Điển hình ngày 8-11 vừa qua, thị trường có phiên giao dịch bùng nổ mạnh cả về điểm và thanh khoản. Riêng trên Sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) có tới hơn 500 cổ phiếu tăng điểm, giá trị giao dịch đạt tới 18.600 tỉ đồng. Kết thúc phiên, chỉ số VN-Index lên mức trên 1.100 điểm, tăng khoảng 33 điểm.

Với việc VN-Index vượt mốc 1.100 điểm, giới đầu tư đang kỳ vọng thị trường chứng khoán đã thoát đáy và có xu hướng đi lên.

Nhiều dấu hiệu thị trường đã tạo đáy

Bình luận về hiện tượng trên, các chuyên gia phân tích của Công ty Chứng khoán KBSV cho rằng động lực tăng của thị trường chủ yếu đến từ xu hướng hạ nhiệt của mặt bằng lãi suất. Bên cạnh đó, kỳ vọng nền kinh tế đã đi qua đáy và kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp (DN) dần khởi sắc sau khi sụt giảm sâu trong hai quý đầu năm cũng là yếu tố hỗ trợ thị trường chứng khoán.

Đặc biệt, đà giảm của lãi suất một mặt tác động tới các DN khi chi phí đi vay giảm, đồng thời kích thích các DN mở rộng đầu tư. Điều này giúp thị trường chứng khoán trở nên hấp dẫn hơn một cách tương đối so với kênh gửi tiết kiệm vốn đang có mức lãi rất thấp.

Một số ý kiến khác thì đánh giá chứng khoán sẽ tăng mạnh do đã thoát đáy để bước vào một giai đoạn tăng trưởng mới. Ông Trần Thăng Long, Giám đốc phân tích Công ty Chứng khoán BIDV (BSC), nói: “Rất khó nhận biết đâu là đỉnh và đáy của thị trường nhưng vẫn có một số yếu tố để xác định thị trường chứng khoán đã tạo đáy”.

Cụ thể, khi nghiên cứu việc tạo đáy của VN-Index trong vòng 15-16 năm qua, BSC nhận thấy với 7-8 lần tạo đáy lớn sẽ có một số đặc điểm như: Hiện nay, thị trường đã rơi vào vùng định giá tương đối rẻ so với trung bình năm năm.

Thứ hai, thanh khoản sẽ giảm và khi quan sát các vùng tạo đáy trước thường thanh khoản sẽ thấp hơn 50% so với thanh khoản vùng đỉnh gần nhất. Những diễn biến về thanh khoản của thị trường vào khoảng 12.000-13.000 tỉ đồng so với vùng đỉnh những tháng trước đó trên 23.000 tỉ đồng. Thứ ba là có yếu tố liên quan đến nhà đầu tư nước ngoài, nghĩa là khi thị trường đủ rẻ, họ sẽ mua và ít bán ròng đi.

“Cuối cùng, thị trường tạo đáy khi những mã cổ phiếu có trọng số rất cao như BIDV, VCB, MWG, FPT, Hòa Phát, Vinamilk… bắt đầu có dấu hiệu ổn định trở lại” - ông Long nhận định.

Giới đầu tư đang kỳ vọng thị trường chứng khoán đã thoát đáy và có xu hướng đi lên. Ảnh: HOÀNG GIANG

Còn theo ông Phan Dũng Khánh, Giám đốc tư vấn đầu tư Ngân hàng Maybank Investment Bank, từ đầu năm đến nay thị trường có những phiên giảm điểm mạnh khiến nhà đầu tư bị hụt hẫng. Nhưng nhìn chung thời gian gần đây thị trường phục hồi rõ nét hơn nhờ vào thông tin DN báo lãi, kinh tế vĩ mô có sự tăng trưởng, lạm phát và tỉ giá không chịu quá nhiều sức ép.

“Trong tháng 11 này, nếu vùng giá trên 1.000 điểm không bị phá thủng thì thị trường được xem là đã tạo đáy trong trung hạn” - ông Khánh cho biết.

Ông cũng cho rằng thông tin về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tạm ngừng tăng lãi suất và giữ nguyên lãi suất trong giai đoạn hiện nay tạo kỳ vọng cho nhà đầu tư về việc “kỷ nguyên tiền đắt” có thể sẽ sớm kết thúc. Chính yếu tố này giúp cho đồng USD sau thời gian dài tăng mạnh đã có xu hướng điều chỉnh giảm nhẹ trở lại.

Tuy vậy, nhà đầu tư cần lưu ý ngay cả trong trường hợp đáy được xác lập thì giá cổ phiếu sẽ rất khó để bật mạnh giống giai đoạn trước vì cần thời gian tích lũy.

Sức hấp dẫn trong dài hạn

Theo bà Nguyễn Hoài Thu, Tổng Giám đốc điều hành Quỹ đầu tư chứng khoán VinaCapital, những phiên tăng hoặc giảm mạnh trên thị trường chứng khoán là chuyện bình thường. Vì trong thời gian qua, thị trường đã tăng trưởng gần 20% giá trị nên sẽ có sự điều chỉnh trong ngắn hạn để có thể đi tiếp. Ngoài ra, tâm lý nhà đầu tư cá nhân - hiện chiếm trên 90% trên thị trường chứng khoán cũng làm cho sự biến thiên của thị trường này diễn ra rất mạnh.

“Tuy nhiên, thị trường chứng khoán vẫn đi lên vì Việt Nam đang ở vị thế tốt trong chu kỳ phát triển kinh tế dài hạn. Chúng tôi dự báo tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận của DN trong năm 2024 sẽ hồi phục tốt. Hơn nữa, hiện định giá thị trường chứng khoán Việt Nam là rẻ nhất trong 10 năm. Ngoài ra, nếu so với các thị trường khác trong khu vực Đông Nam Á, chứng khoán Việt Nam cũng ở mức hấp dẫn hơn. Do đó, các nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn không nên quá lo lắng” - bà Thu khuyến nghị.

Giám đốc phân tích Công ty Chứng khoán BIDV Trần Thăng Long cũng nhìn nhận sức hấp dẫn của thị trường chứng khoán trong dài hạn vẫn rất lớn vì kết quả kinh doanh của DN dù gặp khó khăn nhưng đang dần cải thiện. Thống kê về kết quả kinh doanh của 1.900 DN đã công bố trong báo cáo tài chính quý III-2023 cho thấy tổng doanh thu của các công ty này vào khoảng 1,2 triệu tỉ đồng và tổng lợi nhuận là 98.000 tỉ đồng, tăng trưởng nhẹ 4% so với cùng kỳ. Đây sẽ là cơ hội cho các nhà đầu tư trong thời gian tới.

Tương tự, theo các chuyên gia tại Công ty Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV), thị trường vẫn chịu ảnh hưởng từ việc biến động nhu cầu tiêu thụ hàng xuất khẩu của Việt Nam suy yếu khiến cho triển vọng kinh doanh của các công ty niêm yết chưa khả quan. Thêm nữa, việc bán ròng của các nhà đầu tư nước ngoài sẽ gây cản trở lên đà hồi phục của thị trường chứng khoán Việt. Tuy nhiên, điểm tựa nâng đỡ chính cho thị trường trong ba tháng cuối năm đến từ kỳ vọng nền kinh tế đã đi qua vùng đáy nhờ các chính sách hỗ trợ của Chính phủ xuyên suốt từ đầu năm đến nay.

Cổ phiếu đang có lời hơn gửi tiết kiệm

Theo bà Nguyễn Hoài Thu, Tổng Giám đốc điều hành Quỹ đầu tư chứng khoán VinaCapital, hiện nay nếu so sánh giữa việc nắm giữ cổ phiếu và gửi tiết kiệm ngân hàng thì lợi suất của cổ phiếu đang tốt hơn so với lãi suất tiết kiệm. Nguyên nhân do gần đây lãi suất tiết kiệm đã giảm xuống mức kỷ lục.

Vì vậy, dù kinh tế vẫn còn nhiều bất định phía trước nhưng nếu tham gia thị trường chứng khoán lúc này với việc nắm giữ cổ phiếu dài hạn thì sức hấp dẫn về lợi tức là khả quan trong thời gian tới.

Ở thời điểm hiện nay, nhà đầu tư có thể tìm kiếm những cổ phiếu tốt, có tiềm năng tăng trưởng đang có mức giá hấp dẫn nhờ đợt thị trường giảm sâu vừa qua.

