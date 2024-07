Cặp đôi trẻ than vãn nợ nần, chuyên gia chỉ ra vấn đề ai cũng mắc phải

Cặp vợ chồng trẻ Ron và Cristina có khoản nợ thẻ tín dụng khoảng 30.000 USD. Cặp đôi này gần đây đã nói chuyện với triệu phú tự thân Ramit Sethi trên podcast “I Will Teach You to be Rich” của Netflix để xin lời khuyên về chi tiêu cá nhân và giải quyết nợ nần.

Con số đó có vẻ đáng kinh ngạc đối với người tiêu dùng bình thường, nhưng cặp đôi này dường như không thực sự hiểu về vấn đề đó - họ thậm chí còn mua một kỳ nghỉ dưỡng trị giá 10.000 USD vào năm trước. Nhưng Sethi tiết lộ vấn đề tài chính lớn hơn những gì họ nghĩ đang diễn ra.

Sethi nói với họ: “Hai bạn rất bình tĩnh về khoản nợ thẻ tín dụng này, và đó là vì các bạn không hiểu ý nghĩa của khoản nợ này. Nếu bạn không thể trả hết khoản nợ này một cách nhanh chóng, nó sẽ tiếp tục ở lại với bạn trong 5, 10 năm tới”.

Việc giải quyết nợ sẽ là một thách thức. Nhưng việc thiếu hiểu biết về tài chính đã dẫn đến những thói quen đang cản trở Cristina và Ron đạt được tự do tài chính và xây dựng sự giàu có. Dưới đây là những thói quen khiến cặp đôi rơi vào hoàn cảnh khó khăn về tài chính và lời khuyên để thoát cảnh nợ nần.

Thói quen số 1: Tránh né các cuộc trò chuyện về tiền bạc

Khi Sethi yêu cầu Ron mô tả cảm xúc của anh ấy đối với tiền bạc bằng một từ duy nhất, anh ấy nói “sợ hãi”. Cristina xử lý toàn bộ việc quản lý ngân sách và là người duy nhất theo dõi số dư tài khoản của họ. Do đó, cặp đôi cho biết, Ron không bao giờ muốn tiêu tiền và để Cristina tự mình quyết định mọi việc, điều này đã gây ra rạn nứt trong mối quan hệ của họ.

Ron tự coi mình là người tiết kiệm. Anh ấy không muốn tiêu tiền vào những thứ như bữa tối ở nhà hàng hay kỳ nghỉ mà Cristina muốn lên kế hoạch. Nhưng Sethi giải thích rằng có sự khác biệt giữa tiết kiệm và tằn tiện.

Sethi nói: “Nếu bạn là người chi tiêu có ý thức… thì việc tiết kiệm chỉ ảnh hưởng đến bạn mà thôi. Nhưng nếu bạn tằn tiện thì sự tằn tiện đó sẽ ảnh hưởng đến mọi người xung quanh bạn”.

Anh ấy đã giúp Ron nhận ra rằng họ kiếm đủ thu nhập để trang trải những nhu cầu thiết yếu của mình cộng với một số điều thú vị hơn, như đi ăn ngoài và đi du lịch. Nhưng họ cần phải quản lý tiền của mình một cách hợp lý.

Thói quen số 2: Quản lý tiền bạc bằng cách thử nghiệm

Sethi chỉ ra rằng mặc dù Cristina quản lý tài chính của hai vợ chồng nhưng không phải lúc nào cô ấy cũng hiểu mình đang làm gì. Một phần nguyên nhân khiến họ thiếu nhận thức về vấn đề này là thái độ về tiền bạc đối với chi tiêu của họ. Họ cũng phải vật lộn để tìm ra một kế hoạch tài chính phù hợp với mình.

Sethi nói: “Tiền không bao giờ chỉ đơn giản là một chuỗi số trên một trang giấy - nó được bối cảnh hóa trong nền văn hóa, quá trình trưởng thành của bạn, khả năng chấp nhận rủi ro của bạn, thậm chí cả hiểu biết cơ bản của bạn về tiền bạc”.

Khi nói chuyện với Sethi, Ron nhận ra rằng phần lớn việc anh ngại tiêu tiền là do cha anh rất sợ tiêu tiền. Mặt khác, Cristina đã trải qua cảnh nghèo đói trầm trọng khi lớn lên ở Philippines, vì vậy cô tự hào về chặng đường mình đã tiến được nhưng cũng biết tầm quan trọng của việc quản lý tiền thông minh.

Sethi khuyến khích cặp đôi cùng nhau tìm hiểu về những thói quen tài chính tốt và thảo luận về bất kỳ quan điểm nào về tiền bạc có thể cản trở mục tiêu dài hạn của họ.

