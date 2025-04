Cào vé số trước mộ tổ tiên dịp Tết Thanh Minh, nam thanh niên trúng thưởng liên tục

Với niềm tin tổ tiên sẽ phù hộ, anh đã chi 600 nhân dân tệ (khoảng 2,1 triệu đồng) để mua 60 tấm vé số cào và mang chúng đến nghĩa trang gia đình để cào.

Điều bất ngờ xảy ra khi anh cào được tấm vé trúng 4.000 nhân dân tệ (khoảng 14 triệu đồng). Ngay lập tức, anh quỳ lạy tổ tiên thêm 4 lần để bày tỏ lòng biết ơn, rồi tiếp tục cào các tấm vé còn lại. Tổng cộng, anh trúng 10.280 nhân dân tệ (khoảng 36 triệu đồng) – khoản tiền thưởng lớn nhất mà anh từng nhận được.

Nam thanh niên trúng số lớn nhất trong cuộc đời khi cào vé số trước mộ tổ tiên

Chia sẻ trên mạng xã hội, anh viết: “Cảm ơn tổ tiên!” kèm hình ảnh tờ vé số trúng thưởng. Bài đăng nhanh chóng thu hút 90.000 lượt thích và 20.000 bình luận.

Nam thanh niên cho biết anh hiếm khi trúng thưởng trước đây, thường chỉ “mất tiền oan” khi mua vé số. Lần này, với tâm thế thử vận may, anh không ngờ lại nhận được “phước lành” lớn đến vậy. Câu chuyện của anh đã khơi dậy nhiều phản ứng trái chiều trên mạng.

Một số bình luận hài hước “tổ tiên nhà anh chắc khác tổ tiên nhà tôi, năm nay tôi chẳng trúng gì cả!”, “giới trẻ giờ tạo áp lực lớn cho tổ tiên quá!” hay “Đốt vàng mã vài chục tệ mà cầu mong trúng hàng triệu tệ!”.

Một phụ nữ ở Quảng Tây cũng chia sẻ cô từng cào vé số trước mộ gia đình nhưng nhấn mạnh rằng cô chỉ tin vào việc kiếm tiền bằng chính nỗ lực của mình.

Tết Thanh Minh ở Trung Quốc là dịp để con cháu tưởng nhớ tổ tiên, đặc biệt tại các tỉnh miền Nam như Quảng Tây, Quảng Đông và Hải Nam. Các gia đình thường chuẩn bị lễ vật như lợn quay, giấy vàng mã và thậm chí cả những món ăn hiện đại như trà sữa để dâng lên tổ tiên. Nhiều người tin rằng việc bày tỏ lòng thành kính sẽ mang lại may mắn và thành công trong sự nghiệp. Ngoài ra, phong tục viếng mộ còn bao gồm những lưu ý như mang theo táo, đậu phụ, rau diếp – biểu tượng cho hòa bình, hạnh phúc và giàu có – cũng như tránh mặc quần áo màu sáng.

Trong những năm gần đây, vé số cào trở thành trào lưu được giới trẻ Trung Quốc yêu thích nhờ giá rẻ và tính giải trí cao. Theo Bộ Tài chính Trung Quốc, doanh thu từ vé số cào đạt 119 tỷ nhân dân tệ (khoảng 419.048 tỷ đồng) trong năm 2023, tăng gấp đôi so với năm trước. Tuy nhiên, theo tờ The Economic Observer, doanh số vé số năm 2024 đã giảm 2,5% do tình trạng thiếu nguồn cung từ tháng 5 đến tháng 11.