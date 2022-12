Cái Tết “chưa từng có” của thị trường lao động

Dư địa trong nước còn nhiều với ngành dệt may. Do đó, ngoài việc khai thác triệt để thị trường vừa được ưu đãi về thuế suất như châu Âu hoặc tăng mạnh khai thác ở các thị trường lân cận, còn ổn định như khu vực Đông Nam Á, Nhật Bản, Hàn Quốc... thì doanh nghiệp cũng cần tính toán đến các phương án hàng hóa phục vụ thị trường nội địa. Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, Phó tổng thư ký Hiệp hội Dệt may Việt Nam