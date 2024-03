40 triệu đồng một m2 nhà ở xã hội

Vợ chồng anh Bắc vay gói ưu đãi 30.000 tỷ để mua căn hộ rộng 67 m2 tại dự án nhà ở xã hội Rice City Linh Đàm (quận Hoàng Mai) năm 2015 với giá khoảng 1 tỷ đồng. Mức này tương đương với khoảng 15 triệu đồng một m2.

"Do vẫn còn nợ ngân hàng nên tôi chưa có ý định đổi nhà, ít khi quan tâm đến giá căn hộ. Nhưng gần đây, tôi cũng khá bất ngờ khi tuần nào môi giới cũng gọi hỏi có muốn bán nhà với giá khoảng 40 triệu đồng một m2 không", anh Bắc chia sẻ. Như vậy, mức giá căn nhà ở xã hội này hiện nay đã tăng gấp gần 3 lần so với thời điểm mở bán. Còn so với cùng kỳ năm ngoái, mức này tăng khoảng 15%.

Cách đây gần 2 tuần, chỉ sau thời gian ngắn rao bán, một căn hộ cùng tầng nhà anh Bắc rộng 66,7 m2 cũng được giao dịch với giá khoảng 2,7 tỷ đồng, tương đương gần 40,5 triệu đồng mỗi m2. Tại dự án này, giá các căn hộ có vị trí góc hai mặt thoáng hoặc được đầu tư nội thất đẹp còn có thể cao hơn 3-5 triệu mỗi m2.

Khu vực dự án nhà ở xã hội Rice City Linh Đàm, quận Hoàng Mai nhìn từ trên cao. Ảnh: Vũ Luân

Anh Tùng Lâm, một môi giới chuyên chung cư Linh Đàm cho biết hiện nay nhu cầu khách hàng tìm căn hộ ở mức 35-40 triệu đồng tại khu vực này khá cao, nhưng không có nhiều chủ nhà muốn bán. Vì vậy, những căn hộ được rao bán dưới 3 tỷ thời điểm này "bay" rất nhanh, có khi chỉ sau vài ngày đăng tin.

Không riêng Rice City, giá bán thứ cấp của một số dự án nhà ở xã hội ở Hà Nội hiện nay cũng tăng mạnh, vượt mức 40 triệu đồng một m2. Tại tòa HUD Tây Nam Linh Đàm bàn giao năm 2016, căn hộ 57 m2 với hai phòng ngủ cũng được rao bán với giá 2,55 tỷ đồng, bình quân trên 44 triệu đồng một m2.

Đơn giá này cũng tương tự tại dự án nhà ở xã hội Ecohome 3 tại phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm. Căn hộ diện tích gần 58 m2 cũng đang được rao trên 2,5 tỷ đồng. Các căn bàn giao vài năm trước tại tòa Ecohome 1 và Ecohome 2 giá thấp hơn, nhưng cũng đạt 38 triệu-40 triệu đồng mỗi 2. Tháng 4/2023, giá nhà ở xã hội tại hai tòa này từ 30 đến 32 triệu đồng mỗi m2.

Một số dự án nhà ở xã hội khác cũng ghi nhận mức tăng gần 10% một năm như The Vesta Phú Lãm ở Hà Đông khi giá bán thứ cấp hiện nay cũng khoảng 30 triệu mỗi m2. Dự án ở Đặng Xá, Gia Lâm cũng lên trên 20 triệu mỗi m2, trong khi nửa đầu năm ngoái chỉ khoảng 16-18 triệu đồng.

Giá nhà ở xã hội sau 5 năm mở bán một năm qua tăng mạnh trong bối cảnh nguồn chung cư mới tại Hà Nội tiếp tục khan hiếm đẩy giá bán sơ cấp và giá thứ cấp của các dự án thương mại, hay cả nhà tái định cư, nhà ở giá rẻ cũng lên cao.

Cùng với đó, theo giám đốc đầu tư của một doanh nghiệp đang phát triển nhà ở xã hội ở phía Bắc, với mức giá dưới 3 tỷ đồng hiện nay rất khó tìm căn hộ 2 phòng ngủ ở Hà Nội, nên những căn nhà ở xã hội đủ điều kiện chuyển nhượng sau 5 năm vẫn được người mua săn lùng, nhất là với những gia đình có 1-2 con nhỏ. Vài năm qua, Hà Nội chỉ thêm có một dự án nhà ở xã hội mới tại Nam Từ Liêm. Tuy nhiên, trong đợt đầu mở bán giữa năm ngoái, chỉ có gần 150 người giành được suất mua trong tổng số hơn 1.300 đăng ký.

Mới đây, Bộ Xây dựng cũng chỉ ra loạt địa phương có nhu cầu về nhà ở xã hội rất lớn, nhưng đầu tư còn hạn chế, trong đó có Hà Nội. Đến năm 2025, thành phố cũng chỉ dự kiến hoàn thành thêm 3 dự án, với 1.700 căn hộ, tương đương khoảng 9% nhu cầu của người dân.

Theo dữ liệu của kênh Batdongsan, giá rao bán trung bình của chung cư Hà Nội trong hai tháng đầu năm nay tăng 17% so với cùng kỳ. Trong nhóm dự án tăng giá mạnh nhất, xuất hiện cả những dự án giá rẻ như chung cư Đại Thanh với mức tăng 27% hay Khu đô thị Xa La tăng 23%.

Còn Savills cho biết giai đoạn 2020-2024, tại Hà Nội, số lượng căn hộ bàn giao giảm 36% mỗi năm, trong khi giá sơ cấp trung bình cao hơn thứ cấp khoảng 48% khiến lượng lớn dịch chuyển sang thị trường chuyển nhượng, gồm cả những chung cư giá rẻ.

