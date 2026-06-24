Trúng tuyển lớp 10 công lập vẫn có nguy cơ mất chỗ vì lý do này

Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các trường THPT thực hiện xét tuyển trên nguyên tắc học sinh phải có điểm xét tuyển đạt điểm chuẩn trúng tuyển của trường đã đăng ký dự tuyển. Các nguyện vọng 1 (NV1), nguyện vọng 2 (NV2) và nguyện vọng 3 (NV3) vào một trường THPT được xét tuyển bình đẳng theo điểm chuẩn, không phân biệt thứ tự ưu tiên. Thí sinh trúng tuyển theo bất kỳ nguyện vọng nào đều phải thực hiện thủ tục tuyển sinh cùng thời điểm theo quy định của Sở GD&ĐT.

Tuy nhiên, thứ tự xét tuyển giữa các nguyện vọng của thí sinh được thực hiện theo quy tắc học sinh đã trúng tuyển NV1 sẽ không được xét tuyển NV2 và NV3. Đồng thời, học sinh đã trúng tuyển NV1 hoặc NV2 cũng sẽ không được xét tuyển NV3.

Trong trường hợp không trúng tuyển NV1, học sinh được xét tuyển NV2 nhưng phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển NV1 của trường ít nhất 0,5 điểm. Đối với trường hợp không trúng tuyển cả NV1 và NV2, học sinh được xét tuyển NV3 nhưng phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển NV1 của trường ít nhất 1,0 điểm.

Thí sinh thi lớp 10 năm nay tại Hà Nội.

Mỗi học sinh chỉ có thể trúng tuyển tối đa 1 nguyện vọng vào khối công lập không chuyên, nhưng có thể đồng thời trúng tuyển nhiều lớp chuyên khác nhau do lịch thi được bố trí ở các buổi khác nhau.

Đáng chú ý, học sinh đăng ký lớp chuyên Anh kèm chuyên Trung hoặc chuyên Nga có thể được xét tuyển thêm vào các lớp này bằng điểm xét tuyển của môn chuyên Anh. Việc xét tuyển được thực hiện độc lập, không phân biệt thứ tự ưu tiên. Toàn bộ nguyện vọng trúng tuyển sẽ hiển thị công khai khi học sinh đăng nhập vào hệ thống của Sở.

Riêng đối với chương trình tiếng Pháp, học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp song ngữ tiếng Pháp (có đăng ký thêm lớp tăng cường tiếng Pháp) chỉ được xét tuyển vào lớp tăng cường nếu không trúng tuyển vào lớp song ngữ. Những học sinh đủ điều kiện theo quy định của Sở vẫn có thể trúng tuyển vào lớp tiếng Pháp song ngữ này.

Để tiến hành nhập học, từ 25-27/6, học sinh phải thực hiện thủ tục xác nhận nhập học theo một trong hai hình thức là trực tuyến (qua cổng thông tin tuyển sinh đầu cấp tại địa chỉ tsdaucap.hanoi.gov.vn) hoặc trực tiếp tại trường THPT nơi trúng tuyển. Thời hạn cuối cùng để hệ thống ghi nhận xác nhận nhập học là 24 giờ ngày 27/6.

Liên quan đến việc hạ điểm chuẩn, sau khi đã xác nhận nhập học, nếu trường THPT khác hạ điểm chuẩn hoặc học sinh trúng tuyển thêm sau khi có kết quả phúc khảo, học sinh có quyền làm thủ tục hủy xác nhận nhập học tại trường cũ (NV2 hoặc NV3) để chuyển sang xác nhận nhập học tại trường mới trúng tuyển (NV1). Quy trình này hoàn toàn chủ động, hệ thống không bắt buộc học sinh phải xác nhận NV2 hoặc NV3 thì mới được xác nhận NV1 sau khi nhà trường hạ chuẩn.

Các bước xác nhận nhập học vào lớp 10 công lập Hà Nội năm 2026 như sau:

Khi đến nộp hồ sơ nhập học chính thức tại trường, thí sinh cần chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ theo quy định. Trước hết là Phiếu kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027 do Sở GD&ĐT cấp, riêng đối với học sinh diện tuyển thẳng sẽ thay thế bằng Quyết định công nhận trúng tuyển của Sở. Tiếp theo là Giấy khai sinh bản sao kèm bản chính để đối chiếu, hoặc bản sao hợp lệ từ sổ gốc. Đối với bằng tốt nghiệp THCS, học sinh phải nộp bản chính hoặc bản sao hợp lệ, quy định này áp dụng cho cả học sinh tốt nghiệp trước năm học 2025 - 2026 do trường THCS, trường phổ thông nhiều cấp học hoặc Trung tâm GDNN - GDTX cấp.

Hồ sơ cũng đòi hỏi học bạ bản chính hoặc bản sao có chứng thực, hoặc các giấy tờ hợp lệ thay thế học bạ, trong đó bắt buộc phải có xác nhận hoàn thành chương trình THCS đối với học sinh tốt nghiệp năm học 2025 - 2026. Về các căn cứ hợp pháp chứng minh nơi cư trú tại Hà Nội, thí sinh cung cấp một trong các giấy tờ của học sinh hoặc của cha, mẹ, người giám hộ bao gồm Căn cước công dân, Phiếu cấp mã định danh, Phiếu xác nhận thông tin về cư trú, hoặc thông tin xác thực trên Ứng dụng VNeID mức độ 2. Trong trường hợp thí sinh thiếu các căn cứ trên, nhà trường có trách nhiệm chủ động phối hợp với cơ quan công an địa phương để xác minh, tuyệt đối đảm bảo quyền lợi học tập chính đáng cho học sinh.

Cuối cùng, các trường hợp được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích phải nộp giấy xác nhận do cơ quan có thẩm quyền cấp, hoặc giấy phép cho học vượt lớp, vào học sớm hoặc muộn so với quy định ở cấp học dưới nếu có. Riêng đối với những thí sinh tự do, hồ sơ tuyển sinh bắt buộc phải đính kèm Giấy xác nhận không trong thời gian thi hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ hoặc vi phạm pháp luật do UBND xã, phường, nơi cư trú cấp.