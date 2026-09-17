Top ngành học có học phí cao ngất ngưởng tại các trường công ở TP.HCM

Bước vào năm học 2026-2027, nhiều cơ sở giáo dục đại học công lập ở TP.HCM có sự điều chỉnh học phí theo hướng tăng thêm.

Trong đó, học phí cao "ngất ngưởng" thường nằm ở các ngành liên kết quốc tế, hoặc chương trình dạy bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, ở các ngành đại trà cũng ghi nhận sự tăng lên so với năm học trước.

Sĩ tử tham gia kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2026 tại TP.HCM. Ảnh: N.M

Top ngành học có học phí cao tại TP.HCM năm 2026

(Bảng tổng hợp mang tính chất tham khảo)

Ngành học "đắt xắt ra miếng" có thật sự thu hút sinh viên?

Thuộc nhóm đầu học các ngành học có học phí cao tại TP.HCM, chương trình Luật giảng dạy 100% bằng tiếng Anh của Đại học Luật TP.HCM có mức thu gần 300 triệu đồng một năm.

Theo lý giải của các chuyên gia, đơn giá kỷ lục này chủ yếu phục vụ việc mua bản quyền truy cập các cơ sở dữ liệu pháp luật học thuật quốc tế đắt đỏ, xây dựng hệ thống phòng xử án giả định chuẩn toàn cầu và chiêu mộ các luật sư từ các hãng luật quốc tế lớn về trực tiếp giảng dạy.

Tuy nhiên, ghi nhận thực tế cho thấy năm học này điểm chuẩn tất cả ngành đào tạo của trường Đại học Luật TP.HCM giảm 0,5-4,5 điểm, thấp nhất là ngành Kinh tế số lấy 16 điểm.

Đứng ở vị trí thứ hai là mô hình liên kết quốc tế chuyển tiếp. Tại Đại học Bách khoa, sinh viên theo học Trí tuệ Nhân tạo và Công nghệ Thông tin liên kết với Đại học Công nghệ Sydney phải chi trả khoảng 268 triệu đồng mỗi năm cho giai đoạn học ở Việt Nam.

Mức phí này được lý giải bằng việc nhà trường phải chia sẻ doanh thu nhượng quyền giáo trình, duy trì hệ thống siêu máy tính chuyên dụng trang bị GPU (bộ xử lý đồ hoạ) hiệu năng cao và chi trả thù lao vượt trội để thu hút các chuyên gia quốc tế.

Mức điểm chuẩn đại học năm nay của 2 ngành học này cũng ở mức khá cao của nhà trường. Cụ thể, ngành Trí tuệ Nhân tạo có điểm chuẩn 73,21/100; ngành Công nghệ Thông tin lấy 70,18/100 điểm.

Sau đó, khối ngành Khoa học sức khỏe vẫn tiếp tục duy trì thế thượng phong về sự đắt đỏ mang tính đặc thù. Nhóm ngành Y khoa và Răng Hàm Mặt tại Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cùng Đại học Y Dược TP.HCM dao động từ 81 đến 97 triệu đồng một năm.

Quá trình đào tạo các ngành này luôn yêu cầu một lượng chi phí vận hành lớn từ hệ thống thi thể giải phẫu, trung tâm mô phỏng lâm sàng, vật liệu nha khoa nhập khẩu liên tục cho đến kinh phí thực hành phải chi trả cho các bệnh viện tuyến cuối.

Bất chấp học phí không rẻ, khối ngành khoa học sức khỏe vẫn thu hút đông đảo sĩ tử tham gia và có tỷ lệ cạnh tranh gắt gao. Cụ thể, với ngành Y khoa, Đại học Y Dược TP.HCM lấy 27,95 điểm; Trường Đại học Y dược TP.HCM lấy 25,8 điểm.