Nhóm "Con ghét bố mẹ" tăng sốc gần 200.000 thành viên: Đây là những đứa trẻ hư, vô ơn, ích kỷ, lệch chuẩn?

Nhóm "Con ghét bố mẹ": Hãy làm cho căn nhà trở thành nơi con muốn trở về và có thể nói thật lòng mình

Những ngày qua, nhóm “Con ghét bố mẹ” trở thành một trong những chủ đề được nhiều người quan tâm trên mạng xã hội. Từ vài chục nghìn thành viên, nhóm nhanh chóng tăng lên gần 200.000 người chỉ trong thời gian ngắn cho thấy chủ đề về những tổn thương, mâu thuẫn trong mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái luôn là mối lo ngại lớn.

Đằng sau những dòng chia sẻ về sự giận dữ, thất vọng hay tổn thương của con cái là một câu hỏi khiến nhiều bậc cha mẹ day dứt: Vì sao những đứa trẻ lại có thể nói rằng chúng “ghét” chính cha mẹ mình?

Nhóm "Con ghét bố mẹ" hiện có gần 200.000 thành viên. Ảnh: CMH

Thầy Trần Trung Hiếu, giáo viên Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An, cho biết, thầy cho biết rất buồn nhưng chúng ta cũng phải nên điềm tĩnh, nghiêm túc nhìn nhận vấn đề này để hành xử trước những suy nghĩ "phi truyền thống" của các bạn trẻ thời mạng xã hội lên ngôi.

"Là một người làm cha mẹ và một nhà giáo, tôi cho rằng đây là nỗi đau của bậc làm cha mẹ nhưng cũng là một tín hiệu để cả người trẻ lẫn người lớn cùng nhìn lại mình.

Không thể vì một vài câu chuyện trên mạng mà quy kết cả một thế hệ trẻ ích kỷ, vô ơn hay “lệch chuẩn”. Tuổi trẻ có quyền có cảm xúc, có quyền bất đồng và có quyền nói ra những điều khiến mình tổn thương. Nhưng quyền được bày tỏ không đồng nghĩa với quyền xúc phạm, phủ định hoặc biến sự tức giận thành một thứ “chuẩn mực” mới trên mạng xã hội.

Đằng sau nhiều lời than trách của con trẻ cũng có thể là những gia đình thiếu đối thoại: cha mẹ áp đặt nhưng ít lắng nghe; kỳ vọng nhiều nhưng chưa biết cách đồng hành; thương con nhưng đôi khi lại thương theo cách con không cần.

Vì thế, lỗi không chỉ nằm ở trẻ. Người lớn cũng phải tự hỏi: Mình đã thực sự biết cách làm cha mẹ trong thời đại mạng xã hội chưa?", thầy Hiếu đặt câu hỏi.

Theo thầy Hiếu, nuôi một đứa trẻ không chỉ là cho ăn, cho học và chu cấp vật chất. Quan trọng hơn là dạy con biết chịu trách nhiệm với lời nói, biết tôn trọng cha mẹ, biết kiểm soát cảm xúc. Đồng thời cha mẹ cũng phải học cách tôn trọng con, lắng nghe con và chấp nhận rằng con mình không phải là “phiên bản thu nhỏ” của mình.

"Gia đình không thể được cứu bằng những cuộc tranh luận trên mạng. Muốn con thôi tìm một nơi để than trách cha mẹ, trước hết hãy làm cho căn nhà trở thành nơi con muốn trở về và có thể nói thật lòng mình", thầy Hiếu cho hay.

“Con ghét bố mẹ” đôi khi không thực sự có nghĩa là “Con không yêu bố mẹ”

ThS. NCS Nguyễn Hữu Quyết, giáo viên bộ môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, Trường TH, THCS và THPT Khương Hạ, Hà Nội cho biết: "Việc học sinh lập những nhóm trên Facebook với tên gọi như “Con ghét bố mẹ” có thể khiến nhiều phụ huynh lo lắng, thậm chí sốc hoặc cảm thấy bị tổn thương. Tuy nhiên, dưới góc độ tâm lý giáo dục, tôi cho rằng điều đầu tiên người lớn cần làm không phải là vội kết luận rằng những đứa trẻ này “hư”, “vô ơn” hay “mất dạy”, mà là tìm hiểu xem đằng sau chữ “ghét” ấy đang có nhu cầu, cảm xúc hay xung đột nào chưa được lắng nghe.

Ở lứa tuổi học sinh, đặc biệt là giai đoạn đầu và giữa tuổi vị thành niên, trẻ bắt đầu hình thành cái tôi cá nhân rất mạnh. Các em muốn được tự quyết định, được tôn trọng, được có không gian riêng và được người khác công nhận. Trong khi đó, cha mẹ lại thường xuất phát từ mong muốn bảo vệ con: quản lý việc học, thời gian sử dụng điện thoại, bạn bè, cách ăn mặc, định hướng tương lai… Khi hai nhu cầu này va chạm, xung đột là điều khó tránh khỏi.

Vì thế, câu “Con ghét bố mẹ” đôi khi không thực sự có nghĩa là “Con không yêu bố mẹ”. Nó có thể là cách diễn đạt rất mạnh của một đứa trẻ khi muốn nói: “Con đang rất tức giận”, “Con cảm thấy bố mẹ không hiểu con”, “Con muốn được tôn trọng”, “Con cần một khoảng không gian riêng” hoặc “Con không biết phải nói những điều này với bố mẹ như thế nào”".

Theo thầy Quyết, mạng xã hội làm cho những cảm xúc ấy có thêm một “không gian cộng hưởng”. Một học sinh đang bực bội có thể đăng một câu than thở; một học sinh khác đọc được và thấy “mình cũng giống bạn”... Từ đó các em tìm đến nhau, chia sẻ câu chuyện, bình luận và dần hình thành một cộng đồng cảm xúc. Ở khía cạnh tích cực, nhóm như vậy có thể giúp trẻ nhận ra rằng mình không phải người duy nhất gặp vấn đề với cha mẹ. Cảm giác được đồng cảm có thể giúp giảm sự cô đơn và tạo cơ hội để các em nói ra những điều trước đây không dám nói.

Nhưng mặt khác, sự đồng cảm trên mạng xã hội cũng có thể chuyển thành sự khuếch đại cảm xúc tiêu cực. Khi nhiều người cùng kể những câu chuyện bức xúc, cảm giác tức giận có thể được củng cố. Một hành động vốn chỉ là sự phản ứng nhất thời có thể được cổ vũ thành thái độ chống đối lâu dài. Nếu nhóm trở thành nơi xúc phạm cha mẹ, chia sẻ thông tin riêng tư, kích động hành vi cực đoan hoặc cổ súy cho việc làm tổn thương bản thân và người khác thì đó đã không còn đơn thuần là một nơi để “xả cảm xúc”.

"Tôi cho rằng điều đáng quan tâm không phải chỉ là tên của nhóm, mà là nội dung và trạng thái tâm lý của những học sinh tham gia nhóm đó.

Người lớn cũng cần tự đặt một câu hỏi khó: Tại sao có những điều một đứa trẻ sẵn sàng nói với hàng trăm người xa lạ trên mạng nhưng lại không thể nói với cha mẹ của mình?

Đây có thể là một tín hiệu để gia đình nhìn lại cách giao tiếp với con. Có những gia đình rất yêu thương con nhưng lại giao tiếp chủ yếu bằng mệnh lệnh: “Phải học”, “Không được chơi”, “Bố mẹ nói thì phải nghe”, “Con còn nhỏ, biết gì mà quyết định”. Với người lớn, đó có thể là sự quan tâm. Nhưng với một đứa trẻ đang muốn khẳng định bản thân, những lời nói ấy đôi khi lại được tiếp nhận như sự kiểm soát.

Điều đó không có nghĩa cha mẹ phải chiều theo mọi mong muốn của con. Tôn trọng cảm xúc của trẻ không đồng nghĩa với việc đồng ý với mọi hành vi của trẻ. Cha mẹ hoàn toàn có quyền đặt ra giới hạn, nhưng cần giúp con hiểu vì sao giới hạn ấy tồn tại và cho con cơ hội được trình bày quan điểm của mình.

Nếu phát hiện con tham gia một nhóm có tên “Con ghét bố mẹ”, phản ứng đầu tiên của cha mẹ rất quan trọng. Việc lập tức thu điện thoại, mắng mỏ, tra hỏi “Ai cho con nói bố mẹ như thế?” có thể khiến trẻ đóng cửa giao tiếp. Thay vào đó, có thể bắt đầu bằng một câu đơn giản hơn: “Bố/mẹ thấy con đang có những điều rất khó chịu trong lòng. Nếu con muốn, bố/mẹ sẵn sàng nghe.”

Đôi khi, điều trẻ cần trước tiên không phải là một bài giảng đạo đức mà là một người lớn đủ bình tĩnh để nghe hết câu chuyện", thầy Quyết cho hay.

Với nhà trường, thầy Quyết cho rằng cũng không nên chỉ được nhìn nhận như một vấn đề “vi phạm nội quy” hay “sử dụng mạng xã hội không đúng cách”. Đây là cơ hội để giáo dục học sinh về năng lực nhận diện và quản lý cảm xúc, giao tiếp với cha mẹ, giải quyết xung đột, trách nhiệm khi phát ngôn trên không gian mạng và kỹ năng tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp khó khăn.

Đồng thời, nhà trường cần phân biệt rõ giữa một học sinh đang than phiền, một nhóm bạn cùng chia sẻ cảm xúc và những trường hợp có dấu hiệu bị bạo lực, bỏ mặc, kiểm soát quá mức hoặc đang gặp khủng hoảng tâm lý. Nếu trẻ nói về việc muốn bỏ nhà, tự làm đau mình, bị bạo lực hoặc có ý định gây hại cho người khác, người lớn cần can thiệp nghiêm túc và tìm kiếm sự hỗ trợ chuyên môn thay vì xem đó là “trẻ con nói cho vui”.

"Tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng không nên biến một nhóm Facebook thành bằng chứng để kết luận về cả một thế hệ học sinh. Một nhóm có thể phản ánh một bộ phận tiếng nói đang nổi lên trên mạng, nhưng không thể đại diện cho suy nghĩ của tất cả trẻ em. Điều chúng ta cần làm là lắng nghe những tiếng nói đó để hiểu hơn về thế giới nội tâm của học sinh.

Sau cùng, “Con ghét bố mẹ” có thể là một câu nói rất đau lòng đối với cha mẹ. Nhưng đôi khi, nếu đủ bình tĩnh để nghe, người lớn sẽ nhận ra phía sau câu nói ấy lại là một thông điệp khác: “Con đang có một điều rất khó nói với bố mẹ".

Và nhiệm vụ của người lớn không phải là buộc trẻ phải lập tức nói “con yêu bố mẹ”, mà là tạo ra một mối quan hệ đủ an toàn để một ngày nào đó, khi có chuyện xảy ra, điều đầu tiên trẻ nghĩ đến là tìm về phía cha mẹ thay vì tìm đến một nhóm kín trên mạng xã hội", thầy Quyết nhấn mạnh.