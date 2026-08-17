Chưa được giao chỉ tiêu, Trường vẫn tuyển sinh rầm rộ, thu tiền 'giữ chỗ' lớp 10

“Đăng ký kẻo hết chỗ”

Trong vai phụ huynh có con đã tốt nghiệp THCS, chuẩn bị vào lớp 10, phóng viên liên hệ Trường THCS và THPT Hoa Sen để tìm hiểu. Qua các cuộc trao đổi, nhân viên nhà trường cung cấp khá cụ thể về học phí, chương trình đào tạo, sĩ số lớp, cơ sở học tập và lịch đến trường.

Khi phóng viên cho biết học sinh đang ở quê, gia đình dự kiến chọn hình thức nội trú, người tư vấn giới thiệu mức học phí hơn 9 triệu đồng cùng chương trình giảm 30% học phí trong học kỳ I, tương ứng 720.000 đồng mỗi tháng.

Thông tin tuyển sinh và bảng học phí của Trường THCS - THPT Hoa Sen giới thiệu đến phụ huynh.

Theo lời tư vấn, mỗi lớp có khoảng 30 học sinh; chương trình gồm các môn bắt buộc và môn lựa chọn theo nhóm tự nhiên hoặc xã hội. Học sinh bán trú sẽ học tạm tại một cơ sở của trường, sau đó dự kiến chuyển sang cơ sở mới tại TP Thủ Đức (cũ) vào khoảng tháng 9 hoặc tháng 10.

Trong một cuộc trao đổi khác, khi phóng viên nhập vai người thân tìm trường cho học sinh không trúng tuyển lớp 10 công lập, nhân viên cho biết học sinh sẽ học tạm tại cơ sở trên đường Võ Nguyên Giáp, phường Tăng Nhơn Phú.

Phụ huynh được giới thiệu dịch vụ xe đưa đón từ khu vực đường Võ Văn Ngân, mức phí 1,7 triệu đồng mỗi tháng. Người tư vấn cho biết tài xế sẽ khảo sát lộ trình thực tế và liên hệ lại để thông báo giờ đón.

Sau những cuộc trao đổi, tài khoản Zalo mang tên và biểu tượng nhận diện tuyển sinh Hoa Sen tiếp tục chủ động nhắn tin, hỏi học sinh đã tốt nghiệp THCS hay chưa và xin số điện thoại của phụ huynh để tiện tư vấn. Khoảng thời gian sau đó, tài khoản này nhắn: “Trong hôm nay, phụ huynh sắp xếp đưa học sinh đến trường để hoàn tất thủ tục đăng ký kẻo hết chỗ và trường ngưng nhận đó ạ”.

Khi phóng viên cho biết gia đình chưa thống nhất và hỏi việc đăng ký có phải đóng tiền hay không, người tư vấn yêu cầu chuẩn bị khoảng 4 triệu đồng. Các khoản được liệt kê gồm 2,3 triệu đồng lệ phí ghi danh và 1,625 triệu đồng tiền đồng phục, tổng cộng 3,925 triệu đồng.

Trong 2,3 triệu đồng lệ phí ghi danh có 300.000 đồng phí khảo sát đầu vào, được thông báo không hoàn lại, và 2 triệu đồng tiền ký quỹ. Theo tư vấn, khoản ký quỹ sẽ được hoàn vào học phí cuối học kỳ I nếu học sinh nhập học và thực hiện đúng quy định của trường.

Những tin nhắn của người tư vấn với phụ huynh.

Tiền đồng phục gồm hai bộ thể dục, một bộ sơ mi, một đôi giày và một balô. Người tư vấn cũng lưu ý, nếu học sinh đã ghi danh nhưng không nhập học hoặc thôi học trước thời gian do trường quy định thì khoản lệ phí ghi danh sẽ không được hoàn lại đồng thời thúc giục gia đình hoàn tất thủ tục trong ngày vì “kẻo hết chỗ”.

Tại thời điểm phóng viên kiểm tra, website và trang Facebook của Trường THCS và THPT Hoa Sen không đăng tải thông báo chính thức về tuyển sinh năm học 2026-2027. Phụ huynh vì thế khó kiểm tra chỉ tiêu được giao, điều kiện tuyển sinh, địa điểm học và căn cứ áp dụng các khoản thu.

Hiệu trưởng xác nhận đã thu tiền giữ chỗ

Ngày 17/8, trao đổi với phóng viên, ông Lê Văn Hồng, Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Hoa Sen, cho rằng việc chậm được giao chỉ tiêu bắt nguồn từ các thủ tục pháp lý liên quan đến cơ sở vật chất.

Theo ông Hồng, nhà trường sẽ tiếp tục làm việc và dự kiến giải quyết vấn đề trong cuộc họp sắp tới với Sở GD&ĐT TPHCM.

Dù chưa được cấp chỉ tiêu nhưng Trường THCS - THPT Hoa Sen vẫn tuyển sinh, thu tiền giữ chỗ với học sinh lớp 10.

Hiệu trưởng nhà trường xác nhận, trong thời gian chưa có quyết định giao chỉ tiêu, trường đã thu tiền giữ chỗ và tiếp nhận học sinh.

Tuy nhiên, động thái này khiến nhiều phụ huynh lo lắng về quyền lợi của con em nếu trường không được phép tuyển sinh lớp 10 trong năm học mới. Trước những băn khoăn trên, ông Hồng cam kết nhà trường sẽ “chịu trách nhiệm hoàn toàn”.

Theo phương án được hiệu trưởng nêu, nếu tình huống xấu nhất xảy ra, trường sẽ hoàn trả học phí hoặc hỗ trợ học sinh chuyển sang trường khác.

Tính đến sáng 17/8, Trường THCS và THPT Hoa Sen vẫn chưa được Sở GD&ĐT TPHCM ban hành quyết định giao chỉ tiêu tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027.

Tại Công văn số 8031/SGDĐT-KHTC ngày 7/8/2026, Sở cho biết đã nhận Tờ trình số 47/TTr-THHS ngày 27/7/2026 của Trường THCS và THPT Hoa Sen, đề nghị phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh đối với cơ sở 1.

Sau khi xem xét hồ sơ, Sở yêu cầu trường tiếp tục rà soát, hoàn thiện báo cáo về điều kiện cơ sở vật chất, quy mô lớp học và số học sinh tại hai địa điểm: số 26 đường Phan Chu Trinh và Km11+300 Xa lộ Hà Nội, cùng thuộc phường Tăng Nhơn Phú.

Nhà trường cũng phải cung cấp hồ sơ chứng minh việc khắc phục các nội dung được nêu tại biên bản rà soát hoạt động giáo dục ngày 28/5/2026; đồng thời xây dựng phương án bảo đảm quyền lợi của học sinh đang theo học nếu phát sinh những vấn đề khác.

Đặc biệt, Sở GD&ĐT TPHCM khẳng định: “Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố chưa đồng ý giao chỉ tiêu tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2026-2027 cho trường”.

Công văn đồng thời yêu cầu: “Trường không được tuyển sinh khi chưa được Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố ban hành Quyết định giao chỉ tiêu tuyển sinh cho trường năm học 2026-2027”.

Công văn chưa đồng ý giao chỉ tiêu của Sở GD&ĐT TPHCM đối với Trường THCS Hoa Sen.

Theo nội dung công văn của Sở GD&ĐT TPHCM, khi chưa có quyết định giao chỉ tiêu, Trường Hoa Sen chưa có căn cứ để tổ chức tuyển sinh lớp 10. Việc nhà trường xác nhận đã tiếp nhận học sinh và thu tiền giữ chỗ vì vậy, cần được Sở kiểm tra, làm rõ về tính chất hoạt động, các khoản tiền đã thu và trách nhiệm bảo đảm quyền lợi người học.

Ngoài ra, Cơ quan quản lý cần làm rõ số học sinh đã được tiếp nhận, tổng số tiền đã thu, loại chứng từ đã cấp, điều kiện hoàn trả và phương án bố trí học tập nếu trường không được giao chỉ tiêu.