Phường ở Hà Nội thông tin vụ cô giáo mầm non đưa bé gái vào góc khuất để đánh

Ngày 21/8, trả lời Báo Điện tử VTC News, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó chủ tịch UBND phường Thanh Liệt (Hà Nội) cho biết, phường báo cáo sơ bộ lên thành phố về vụ việc bé gái 22 tháng tuổi nghi bị bạo hành tại trường mầm non trên địa bàn.

Kết quả xác minh cho thấy khoảng 8h18 ngày 19/8, tại lớp học, cháu C. quấy khóc nên chị Phan Thị Thanh B. (SN 1992) là cô giáo của lớp mầm non độc lập “Bay cao ước mơ” bế và đưa trẻ đến khu vực cột trụ của phòng học. Chị này dùng tát 3 cái vào vùng mặt bé, rồi bế trẻ vào ghế ngồi và tiếp tục làm việc.

Đến giờ ngủ trưa, C. ngủ được một lúc rồi tỉnh dậy và khóc to, chị B. đang nằm cạnh đó ngồi dậy kéo giường C. lại gần rồi đánh 2 cái vào chân nhưng C. vẫn khóc. Chị B. nằm xuống ôm ghì C. vào ngực. Một lúc sau C. ngủ lại.

Ngày 20/8, Công an Phường Thanh Liệt cùng gia đình anh V. đưa trẻ đi khám tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội,

Kết quả thăm khám, bé có vết thương nhẹ ở phần lợi, không ghi nhận các tổn thương khác.

Hình ảnh được cho là cô giáo bế trẻ vào góc khuất để đánh.

UBND phường giao công an tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật. Đồng thời, UBND phường giao các phòng, ban liên quan thực hiện các biện pháp bảo vệ trẻ em theo quy định tại Nghị định 56 hướng dẫn thi hành Luật Trẻ em, trong đó có việc bảo vệ trẻ em khẩn cấp khỏi nguy cơ bạo lực.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ nhiều clip ghi lại hình ảnh cho thấy bé gái bị cô giáo mầm non đưa vào góc khuất camera, có hành vi vung tay đánh nhiều lần trong giờ học và giờ ngủ trưa. Chị Tr., mẹ bé cho biết, ngày 19/8, khi đến trường đón con về, chị thấy con trong tình trạng sưng mặt, sưng môi và quấy khóc. Gia đình liên hệ giáo viên hỏi về tình trạng của con, được giải thích rằng bé bị khô môi, tự bóc da nên bị sưng tím.

Không tin vào lời giải thích này, chị Tr. đến trường yêu cầu được xem lại camera trong lớp học.

“Khi xem lại camera thấy cảnh con bị cô giáo chủ nhiệm đưa vào góc khuất và vung tay đánh liên tiếp. Buổi trưa con không ăn được cô giáo cũng đánh. Đến lúc đi ngủ cô giáo cũng đánh con. Một ngày cô giáo đánh con nhiều lần”, người mẹ kể lại.