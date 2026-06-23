Phụ huynh xếp hàng dài nộp hồ sơ vào lớp 10 Trường THPT Kiến trúc, Hiệu trưởng giải đáp câu hỏi "nóng"

Tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Kiến trúc năm 2026

Trao đổi với PV Báo Dân Việt, TS. Phan Minh Tuấn, Hiệu trưởng Trường THPT Kiến trúc, thuộc Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, cho biết ngay trong ngày đầu tiên nhận hồ sơ tuyển sinh, nhà trường đã đón lượng lớn phụ huynh và học sinh đến tìm hiểu, đăng ký xét tuyển.

"Phụ huynh và người dân khu vực rất quan tâm đến công tác tuyển sinh của nhà trường. Ngay trong ngày đầu tiên đã có rất nhiều phụ huynh đến nộp hồ sơ. Tuy nhiên, việc xét tuyển phải thực hiện đúng quy trình nên thời điểm phụ huynh nộp hồ sơ Nhà trường chưa thể trả lời được trường hợp nào đỗ hay trượt", ông Tuấn chia sẻ.

Đông đảo phụ huynh đến nộp hồ sơ cho con vào lớp 10.

Theo ông Tuấn, Nhà trường cũng nhận được nhiều câu hỏi liên quan đến điều kiện nộp hồ sơ. Trong đó có không ít phụ huynh cho rằng học sinh phải trượt cả 3 nguyện vọng công lập mới được đăng ký xét tuyển vào Trường THPT Kiến trúc.

"Phụ huynh có thể đọc kỹ thông báo tuyển sinh của nhà trường. Trong quy định tuyển sinh không có nội dung học sinh phải trượt 3 nguyện vọng công lập mới được nộp hồ sơ xét tuyển vào trường", ông Tuấn nhấn mạnh.

Hiệu trưởng Trường THPT Kiến trúc cho biết, việc xét tuyển sẽ được thực hiện công khai theo nguyên tắc lấy điểm từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu được giao. Nhà trường tuyển sinh trên phạm vi toàn thành phố Hà Nội và ưu tiên những học sinh có năng khiếu, đam mê mỹ thuật.

Trường THPT Kiến Trúc lấy 450 chỉ tiêu nên ngay trong ngày đầu phụ huynh đã xếp hàng nộp hồ sơ.

Học phí Trường THPT Kiến Trúc năm 2026 là bao nhiêu?

Nhiều phụ huynh cho biết rất quan tâm đến mô hình đào tạo của nhà trường khi vừa thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, vừa tăng cường các nội dung về mỹ thuật, tiếng Anh, tin học và hướng nghiệp. Đặc biệt, việc trường trực thuộc Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội cũng tạo thêm niềm tin cho phụ huynh về chất lượng đào tạo và môi trường học tập.

Theo phương án tuyển sinh đã công bố, năm học 2026-2027, Trường THPT Kiến trúc tuyển 450 học sinh lớp 10. Trong đó, 100 chỉ tiêu xét tuyển theo học bạ và 350 chỉ tiêu xét tuyển theo điểm thi vào lớp 10 do Sở GDĐT Hà Nội tổ chức.

Đối tượng tuyển sinh là học sinh tốt nghiệp THCS năm học 2025-2026, đã tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của Hà Nội. Nhà trường ưu tiên những học sinh có năng khiếu hoặc đam mê mỹ thuật.

Đối với hình thức xét tuyển bằng học bạ, điểm xét tuyển được tính dựa trên học lực 4 năm THCS, điểm trung bình các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và điểm cộng thành tích học sinh giỏi, văn nghệ, thể thao, mỹ thuật (nếu có).

Với hình thức xét tuyển bằng điểm thi, học sinh cần đạt tổng điểm 3 môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ từ 18 điểm trở lên để đủ điều kiện đăng ký xét tuyển. Nhà trường sẽ lấy điểm từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

Đáng chú ý, bên cạnh các giấy tờ theo quy định, trường cũng tiếp nhận các chứng chỉ, chứng nhận liên quan đến lĩnh vực mỹ thuật hoặc các tác phẩm do học sinh sáng tác nhằm minh chứng năng khiếu và thành tích cá nhân.

Theo kế hoạch, Trường THPT Kiến trúc nhận hồ sơ từ ngày 22/6 đến hết ngày 25/6. Kết quả xét tuyển dự kiến được công bố từ ngày 26-27/6 để học sinh hoàn tất thủ tục nhập học.

Học phí năm học 2026 - 2027 dự kiến 1,2 - 1,5 đồng/tháng, thu 9 tháng/năm học.

Hồ sơ xét tuyển vào lớp 10 Trường THPT Kiến trúc năm 2026

Hồ sơ xét tuyển vào lớp 10 Trường THPT Kiến trúc năm 2026 bao gồm:

- Bản sao giấy khai sinh.

- Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc bản chính giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cấp trung học cơ sở.

- Bản sao công chứng Học bạ trung học cơ sở (bản chính sẽ nộp bổ sung khi nhập học);

- Phiếu báo kết quả thi vào lớp 10 năm học 2026 - 2027.

- Giấy xác nhận chế độ ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có).

- Giấy xác nhận đạt giải thi học sinh giỏi các môn văn hóa và cuộc thi văn nghệ, Thể dục thể thao, Mỹ thuật... (nếu có).

- Các chứng chỉ, chứng nhận liên quan đến lĩnh vực mỹ thuật; các tác phẩm mỹ thuật do học sinh sáng tác có xác nhận của nhà trường hoặc giáo viên chủ nhiệm được sử dụng để minh chứng năng khiếu, thành tích của học sinh (nếu có).

Lệ phí tuyển sinh và học phí Trường THPT Kiến trúc năm 2026

Lệ phí xét tuyển vào lớp 10 Trường THPT Kiến trúc năm 2026 là 200.000 đồng/học sinh.

Học phí năm học 2026 - 2027 dự kiến 1,2 - 1,5 đồng/tháng, thu 9 tháng/năm học.

Học phí năm học 2026 - 2027 và các năm tiếp theo có thể điều chỉnh theo hướng dẫn của thành phố Hà Nội và Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.