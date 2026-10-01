Báo động nhóm "Con ghét bố mẹ" trên mạng xã hội: "Nội dung xúc phạm, đe dọa, kích động bạo lực phải được xử lý nghiêm"

Hiện tượng "Con ghét bố mẹ" trên mạng xã hội: Khi sự bức bối cần được nhận diện và xử lý đúng cách

Bà đánh giá như thế nào về sự xuất hiện và gia tăng nhanh chóng của các hội nhóm “Con ghét cha mẹ” này?

- Trước hết, tôi cho rằng không nên chỉ nhìn vào cái tên “con ghét bố mẹ” để phán xét tất cả những người tham gia. Tên gọi ấy gây sốc, và một số cách thể hiện trong nhóm có thể khiến nhiều người, nhất là các bậc cha mẹ, cảm thấy bị tổn thương. Nhưng phía sau đó là những câu chuyện rất khác nhau. Có em chỉ đang giận sau một cuộc cãi vã; có người đã trưởng thành nhưng vẫn mang theo tổn thương từ thời thơ ấu; cũng có những trường hợp cần được tìm hiểu xem trẻ có đang phải chịu bạo lực, bị bỏ mặc hoặc gặp khó khăn về tâm lý hay không.

Nhóm Facebook "Con ghét bố mẹ" thu hút lượng thành viên tham gia tăng đột biến gây xôn xao mạng xã hội những ngày qua. Ảnh chụp màn hình

Điều khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất là tốc độ một cộng đồng như vậy thu hút sự chú ý. Số thành viên không cho phép chúng ta kết luận rằng từng ấy người đều “ghét cha mẹ”, càng không chứng minh rằng phần lớn là trẻ vị thành niên. Nhưng nó cho thấy quan hệ giữa cha mẹ và con cái là một chủ đề mà nhiều người muốn nói tới, trong khi không phải ai cũng tìm được cơ hội nói thật trong chính gia đình mình. Có những điều người trẻ kể được với người lạ, thậm chí đăng ẩn danh trước hàng nghìn người, nhưng lại không biết bắt đầu thế nào với cha mẹ.

Tôi cũng rất lo khi các lời tâm sự bị cuốn vào một cuộc đối đầu giữa các thế hệ. Nếu người lớn vào nhóm chỉ để gọi các em là “bất hiếu”, còn người trẻ đáp lại bằng những lời miệt thị cha mẹ, mạng xã hội sẽ làm mâu thuẫn sâu thêm. Ngược lại, một lời chia sẻ chân thành có thể là tín hiệu để gia đình, nhà trường nhận ra một em đang cần được giúp đỡ.

Vì thế, phản ứng phù hợp là lắng nghe, nhận diện và phân loại vấn đề. Nội dung xúc phạm, đe dọa, kích động bạo lực phải được xử lý. Những lời cầu cứu phải được tiếp nhận và hỗ trợ. Còn với bất đồng thông thường trong gia đình, điều cần nhất là mở lại một cuộc trò chuyện mà cả cha mẹ và con cái đều có thể nói, được nghe và được tôn trọng.

Theo bà, đâu là nguyên nhân cốt lõi của khoảng cách thế hệ và những khó khăn tâm lý được bộc lộ qua hiện tượng này?

- Tôi nghĩ cần thận trọng với cách gọi đây là một “làn sóng khủng hoảng tâm lý”. Chúng ta chưa có khảo sát chuyên môn để kết luận tình trạng sức khỏe tâm thần của các thành viên trong nhóm. Tuy nhiên, những điều được chia sẻ cho thấy một nhu cầu rất rõ: nhiều người trẻ muốn được lắng nghe mà không lập tức bị đánh giá là hư, hỗn hay vô ơn. Khi nhu cầu ấy không được đáp ứng trong gia đình, các em tìm đến những người có trải nghiệm tương tự trên mạng.

Đại biểu quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga, Uỷ viên Uỷ ban Văn hoá – Xã hội của Quốc hội, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách thành phố Hải Phòng. Ảnh: Q.H

Không thể quy trách nhiệm cho riêng một phía. Nhiều cha mẹ thương con, làm việc vất vả và đặt kỳ vọng cao vì mong con có tương lai tốt. Nhưng tình thương, nếu thể hiện chủ yếu qua mệnh lệnh, so sánh hoặc kiểm soát, có thể được đứa trẻ cảm nhận như sự phủ nhận con người thật của mình. Ở chiều ngược lại, người trẻ cũng đang trong quá trình học cách nhận diện cảm xúc, chịu trách nhiệm về lời nói và giải quyết bất đồng. Một cuộc cãi vã có thể khiến các em dùng những từ rất tuyệt đối để diễn tả một cảm giác nhất thời.

Điểm cốt lõi, theo tôi, là chất lượng giao tiếp và sự tin cậy. Trong nhiều gia đình, cha mẹ và con cái vẫn nói chuyện hằng ngày nhưng ít khi nói được về nỗi sợ, sự thất vọng, cảm giác bị tổn thương hay những ranh giới riêng tư. Áp lực học tập, thời gian cha mẹ dành cho con, cách ứng xử với điện thoại và mạng xã hội có thể làm khoảng cách ấy rộng hơn. Thuật toán và những bình luận đồng tình liên tiếp lại dễ khiến người đang giận tin rằng không còn cách hiểu nào khác về gia đình mình.

Vì vậy, muốn tìm nguyên nhân phải bắt đầu từ từng hoàn cảnh cụ thể. Có mâu thuẫn cần hai bên học cách trò chuyện. Có trường hợp cha mẹ cần thay đổi cách nuôi dạy. Cũng có trường hợp trẻ thực sự đang bị xâm hại và cần được bảo vệ ngay. Nếu gộp tất cả vào một nhận định rằng “giới trẻ ngày nay chống đối cha mẹ”, chúng ta có thể bỏ lỡ chính những em cần giúp đỡ nhất.

Những bài viết lăng mạ, xúc phạm hoặc cổ xúy quan điểm cực đoan có thể vi phạm quy định nào?

- Cần phân biệt rất rõ giữa việc bày tỏ cảm xúc và hành vi vi phạm pháp luật. Một người con nói “tôi đang giận cha mẹ”, kể về áp lực trong gia đình hoặc tìm lời khuyên không đương nhiên là hành vi trái luật. Trẻ em có quyền bày tỏ ý kiến về những vấn đề liên quan đến mình. Nếu trẻ kể về việc bị đánh đập, làm nhục hoặc đe dọa, điều đầu tiên phải làm là xem xét nhu cầu bảo vệ trẻ, chứ không thể dùng chữ “bất hiếu” để bác bỏ lời kể ấy.

Chủ Facebook này tỏ ra rất hạnh phúc khi biết tin mẹ vừa bị tai nạn. Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, quyền bày tỏ không bao gồm quyền bịa đặt sự việc, công khai trái phép thông tin đời tư, đe dọa hoặc xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người khác. Tùy nội dung, mức độ và hậu quả, cơ quan có thẩm quyền có thể xem xét các quy định của Luật An ninh mạng về thông tin xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân; các quy định về quản lý thông tin trên mạng và xử lý vi phạm hành chính; hoặc quy định của pháp luật dân sự, hình sự khi có đủ yếu tố tương ứng. Không phải cứ có lời nói khó nghe trên mạng là cấu thành tội phạm.

Trong quan hệ gia đình, Luật Hôn nhân và gia đình quy định con có bổn phận kính trọng, biết ơn, hiếu thảo với cha mẹ. Nhưng luật cũng đặt nghĩa vụ rất cụ thể đối với cha mẹ: thương yêu con, tôn trọng ý kiến của con, chăm lo việc học tập và phát triển của con, không được phân biệt đối xử hoặc xúc phạm con. Nếu có hành vi lăng mạ, gây áp lực tâm lý giữa các thành viên gia đình, cần đối chiếu thêm Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. Luật Trẻ em yêu cầu bảo vệ trẻ trước các nguy cơ xâm hại, kể cả trên môi trường mạng.

Tôi muốn nhấn mạnh hai nguyên tắc khi xử lý: phải xác minh từng bài viết, từng hành vi; và phải xét đến độ tuổi của người đăng. Với trẻ em, mục tiêu trước hết là bảo vệ, hướng dẫn các em sửa sai và hàn gắn quan hệ khi có thể. Việc áp dụng chế tài phải đúng căn cứ, tương xứng, đồng thời không làm trẻ sợ hãi đến mức không dám nói ra một trường hợp bị xâm hại thật.

Từ hội nhóm "Con ghét bố mẹ": Ranh giới giữa quyền bày tỏ và nội dung bạo lực cần được siết chặt

Trách nhiệm của cơ quan quản lý và các nền tảng mạng xã hội ở đâu?

- Trách nhiệm của các bên cần được xác định theo hành vi và thẩm quyền cụ thể. Cơ quan quản lý nhà nước không thể bỏ qua nội dung đe dọa, bắt nạt, xúc phạm nghiêm trọng hoặc xâm phạm đời tư chỉ vì nó xuất hiện trong một nhóm thảo luận về gia đình. Khi có phản ánh, cơ quan có thẩm quyền cần tiếp nhận, xác minh, yêu cầu xử lý nội dung vi phạm theo pháp luật và phối hợp bảo vệ người bị ảnh hưởng. Nếu người đăng hoặc người bị hại là trẻ em, việc giữ kín thông tin nhận dạng, tránh khiến trẻ bị công kích thêm, đặc biệt quan trọng.

Theo bà Nga, cha mẹ hãy hỏi con điều gì đã xảy ra, điều gì trong lời nói hoặc cách ứng xử của người lớn khiến con thấy đau, và con mong cha mẹ thay đổi điều gì... Ảnh minh hoạ: AI

Các nền tảng xuyên biên giới cung cấp dịch vụ cho người dùng tại Việt Nam phải thực hiện những nghĩa vụ tương ứng theo quy định về quản lý, cung cấp và sử dụng thông tin trên mạng.

Theo tôi, trách nhiệm thực chất của họ thể hiện ở việc người dùng có thể báo cáo một bài viết nguy hiểm dễ dàng hay không; phản ánh có được xem xét kịp thời hay không; nội dung đe dọa, tiết lộ thông tin riêng tư hoặc khuyến khích bạo lực có được hạn chế lan truyền và xử lý hay không. Người quản trị nhóm cũng cần đặt quy tắc rõ ràng, kiểm duyệt bài đăng và hướng người gặp nguy hiểm tới kênh trợ giúp phù hợp.

Tuy vậy, phải tránh một cách xử lý giản đơn là thấy tên nhóm gây phản cảm thì kết luận cả nhóm bất hợp pháp. Trong một cộng đồng có thể đồng thời tồn tại lời tâm sự cần được lắng nghe, nội dung sai cần được hướng dẫn sửa và hành vi vi phạm cần gỡ bỏ. Nếu xóa sạch một không gian chia sẻ mà không tạo được nơi hỗ trợ thay thế, những người trẻ gặp vấn đề nghiêm trọng có thể càng khó tìm đến người giúp mình.

Do đó, tôi đề nghị sự phối hợp theo ba hướng: xử lý nhanh nội dung gây hại đã được xác minh; thiết lập đường chuyển thông tin tới cơ quan bảo vệ trẻ em khi có dấu hiệu trẻ gặp nguy hiểm; và công khai cách nền tảng tiếp nhận, giải quyết phản ánh. Thước đo hiệu quả không chỉ là số bài bị gỡ, mà còn là người cần giúp đỡ có được tiếp cận sự hỗ trợ kịp thời hay không.

Nội dung xúc phạm, đe dọa, kích động bạo lực phải được xử lý, vậy thưa bà pháp luật hiện hành đã đủ sức điều chỉnh chưa, hay cần bổ sung chế tài?

- Theo tôi, không nên từ một hiện tượng đang gây tranh luận mà lập tức kết luận pháp luật chưa đủ nghiêm, rồi đề xuất thêm chế tài. Chúng ta đã có các quy định về quyền, nghĩa vụ của cha mẹ và con; về bảo vệ trẻ em; phòng, chống bạo lực gia đình; bảo vệ danh dự, nhân phẩm và quản lý thông tin trên mạng. Với nội dung xâm phạm quyền của người khác, cơ quan có thẩm quyền đã có cơ sở để xem xét xử lý tùy tính chất, mức độ. Vấn đề cần đánh giá kỹ hơn là các quy định ấy có đến được với trẻ và gia đình vào đúng lúc họ cần hay không.

Chẳng hạn, một học sinh bị làm nhục trong gia đình có biết tìm ai ở trường để nói chuyện không? Người tiếp nhận có đủ kỹ năng để phân biệt một cuộc cãi vã với dấu hiệu bạo lực tâm lý kéo dài không? Khi hình ảnh và thông tin riêng tư của trẻ bị đưa lên mạng, phản ánh được chuyển cho nền tảng và cơ quan bảo vệ trẻ bằng cách nào? Khi một em đăng lời đe dọa trong lúc kích động, ai có thể can thiệp sớm để ngăn hậu quả? Những câu hỏi về quy trình, nhân lực và trách nhiệm phối hợp cần được trả lời trước khi bàn đến mức phạt.

Nếu việc rà soát cho thấy khoảng trống thật sự, chúng ta nên bổ sung quy định theo đúng khoảng trống đó: trách nhiệm xử lý phản ánh, bảo vệ thông tin của trẻ, cơ chế chuyển gửi tới dịch vụ tư vấn, hoặc nghĩa vụ giải trình của nền tảng. Cần có tiêu chí nhận diện nội dung nguy hiểm đủ rõ để người thực thi áp dụng thống nhất. Tôi cũng cho rằng nên đánh giá hiệu quả của biện pháp hỗ trợ tâm lý, hòa giải phù hợp và giáo dục kỹ năng ứng xử trên mạng, thay vì chỉ đo kết quả bằng số vụ xử phạt.

Pháp luật phải đủ nghiêm với hành vi xâm hại, nhưng cũng đủ tinh tế để không biến một lời kêu cứu thành chứng cứ buộc tội người đang cần giúp đỡ. Mục tiêu cuối cùng là bảo vệ con người và giúp gia đình có cơ hội sửa chữa những rạn nứt, đồng thời xử lý dứt khoát những hành vi bạo lực, đe dọa hoặc xâm phạm quyền mà việc trò chuyện đơn thuần không thể giải quyết.

Ủy ban Văn hóa và Xã hội hoặc các cơ quan của Quốc hội có kế hoạch giám sát, phối hợp thế nào?

Tôi nghĩ trọng tâm không nên là truy tìm cho được một nhóm để “xử lý cho xong”, mà là kiểm tra xem hệ thống bảo vệ trẻ em và hỗ trợ gia đình đã phản ứng hiệu quả đến đâu khi những tín hiệu bất ổn xuất hiện công khai trước mắt chúng ta. Đại biểu quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga, Uỷ viên Uỷ ban Văn hoá – Xã hội của Quốc hội.

- Tôi không thể thay mặt Ủy ban Văn hóa và Xã hội hay một cơ quan khác của Quốc hội công bố một kế hoạch giám sát khi cơ quan đó chưa quyết định. Nhưng với trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, tôi cho rằng hiện tượng này là một nguồn thông tin đáng lưu ý khi xem xét việc thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em, gia đình và an toàn trên môi trường mạng. Điều cần làm là chuyển sự quan tâm của dư luận thành những câu hỏi giám sát có thể kiểm tra được, thay vì chỉ phản ứng theo một vài bài đăng gây sốc.

Trước hết, cần đề nghị các cơ quan có trách nhiệm cung cấp thông tin: trong thời gian qua đã tiếp nhận bao nhiêu phản ánh liên quan đến trẻ bị bắt nạt, bị xúc phạm hoặc có dấu hiệu bị bạo lực trên mạng; quy trình tiếp nhận và chuyển xử lý ra sao; các trường hợp khẩn cấp được hỗ trợ trong thời gian nào; việc phối hợp với nền tảng có vướng mắc gì. Những số liệu này cần được phân tích cẩn trọng và bảo vệ danh tính của trẻ, không công khai câu chuyện riêng của các em để minh họa cho một báo cáo.

Thứ hai, cần nhìn vào năng lực hỗ trợ tại cơ sở. Nhà trường có người mà học sinh tin cậy để tìm đến không? Người tiếp nhận phản ánh có được hướng dẫn cách ứng xử khi trẻ kể về mâu thuẫn, bạo lực hoặc ý nghĩ làm hại bản thân không? Gia đình được tiếp cận tư vấn ở đâu? Nếu phát hiện điểm nghẽn, phải chỉ rõ cơ quan chịu trách nhiệm, biện pháp khắc phục và thời hạn thực hiện. Giám sát có ý nghĩa khi kiến nghị được theo dõi đến kết quả.

Các cơ quan của Quốc hội có thể sử dụng những hình thức phù hợp với chương trình công tác và thẩm quyền của mình, như yêu cầu báo cáo, làm việc với cơ quan hữu quan hoặc đưa vấn đề vào nội dung giám sát liên quan. Tôi nghĩ trọng tâm không nên là truy tìm cho được một nhóm để “xử lý cho xong”, mà là kiểm tra xem hệ thống bảo vệ trẻ em và hỗ trợ gia đình đã phản ứng hiệu quả đến đâu khi những tín hiệu bất ổn xuất hiện công khai trước mắt chúng ta.

Cần thay đổi nhận thức từ gốc thế nào? Bà muốn gửi thông điệp gì tới cha mẹ và người trẻ?

Các em có quyền nói ra điều mình đang trải qua và tìm sự giúp đỡ. Nhưng một bài viết công khai rất dễ vượt khỏi ý định ban đầu: thông tin riêng của gia đình có thể bị chia sẻ rộng, lời bình luận của người lạ có thể đẩy cảm xúc đi xa hơn. Khi có thể, hãy chọn một người đáng tin để nói chuyện, viết cho cha mẹ một lá thư, hoặc nhờ giáo viên, người tư vấn giúp hai bên bắt đầu đối thoại. Nếu đang bị bạo lực, bị đe dọa hay cảm thấy không an toàn, các em cần tìm sự hỗ trợ ngay, trong đó có Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111. Đại biểu quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga, Uỷ viên Uỷ ban Văn hoá – Xã hội của Quốc hội.

- Tôi mong các bậc cha mẹ đừng bắt đầu cuộc trò chuyện bằng câu hỏi “Sao con dám nói xấu bố mẹ?”. Một đứa trẻ nói “con ghét bố mẹ” có thể đang giận dữ, cũng có thể đang dùng một từ rất mạnh vì chưa biết gọi tên sự tổn thương của mình. Hãy hỏi con điều gì đã xảy ra, điều gì trong lời nói hoặc cách ứng xử của người lớn khiến con thấy đau, và con mong cha mẹ thay đổi điều gì. Lắng nghe không có nghĩa cha mẹ phải đồng ý với mọi điều con nói. Đó là cách để hiểu đúng vấn đề trước khi cùng con đặt ra những giới hạn và trách nhiệm.

Tôi cũng muốn nhắn với các em rằng cảm giác buồn, giận hay thất vọng với cha mẹ không khiến các em trở thành người con xấu. Các em có quyền nói ra điều mình đang trải qua và tìm sự giúp đỡ. Nhưng một bài viết công khai rất dễ vượt khỏi ý định ban đầu: thông tin riêng của gia đình có thể bị chia sẻ rộng, lời bình luận của người lạ có thể đẩy cảm xúc đi xa hơn. Khi có thể, hãy chọn một người đáng tin để nói chuyện, viết cho cha mẹ một lá thư, hoặc nhờ giáo viên, người tư vấn giúp hai bên bắt đầu đối thoại. Nếu đang bị bạo lực, bị đe dọa hay cảm thấy không an toàn, các em cần tìm sự hỗ trợ ngay, trong đó có Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111.

Nhà trường cũng có vai trò quan trọng. Trẻ cần được học cách diễn đạt bất đồng mà không xúc phạm người khác; cha mẹ cần được hỗ trợ kỹ năng lắng nghe tuổi vị thành niên; giáo viên cần biết nhận diện khi một lời than phiền là dấu hiệu của nguy cơ nghiêm trọng. Một buổi nói chuyện về đạo hiếu sẽ khó có tác dụng nếu người lớn vẫn làm nhục trẻ trước đám đông, hoặc nếu trẻ không biết có thể tìm ai khi trở về một ngôi nhà khiến mình sợ hãi.

Giữ gìn giá trị gia đình không chỉ là yêu cầu con kính trọng cha mẹ. Đó còn là trách nhiệm của người lớn trong việc tạo dựng sự tin cậy, tôn trọng nhân phẩm của con và sửa sai khi mình sai. Tôi mong cả hai phía bắt đầu từ một việc tưởng nhỏ nhưng rất khó: nghe hết điều người kia muốn nói trước khi kết luận về họ.

Xin trân trọng cảm ơn những đóng góp chia sẻ của bà!