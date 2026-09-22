Nữ sinh tấn công cô giáo sau khi nhận điểm bài kiểm tra

Ngày 20/9, cô giáo Betânia de Almeida Prestes xuất viện sau khi được điều trị vết thương tại bệnh viện ở thành phố Cametá, bang Pará. Kết quả chụp CT cho thấy vết thương không ảnh hưởng đến các cơ quan nội tạng.

Vụ tấn công xảy ra ngày 11/9 tại trường THPT bang Dr. Gerson dos Santos Peres ở Cametá. Nữ sinh 17 tuổi, học lớp 12, bị cảnh sát bắt giữ tại trường sau sự việc. Danh tính của em không được công bố do là trẻ vị thành niên.

Nữ sinh rút dao đâm cô giáo trong lớp học. Ảnh chụp màn hình

Camera an ninh ghi lại cảnh nữ sinh đứng gần bàn giáo viên trong một lớp học vắng. Em ban đầu nghịch tóc, sau đó bất ngờ rút một con dao săn và lao về phía cô Almeida. Giáo viên né được nhát dao đầu tiên rồi tìm cách giằng hung khí khỏi tay học sinh. Hai người vật lộn trong lớp, trong lúc nữ sinh tiếp tục vung dao về phía cô. Giáo viên sau đó chạy khỏi phòng học, còn nữ sinh cầm dao đuổi theo.

Theo cảnh sát bang Pará, nữ sinh bị bắt tại hiện trường. Khi được hỏi về nguyên nhân, em nói tấn công vì "không thích" cô giáo. Tuy nhiên, một người thân của giáo viên cho biết vụ việc xảy ra sau khi cô Almeida vừa chấm bài kiểm tra của nữ sinh.

Hung khí thu được từ hiện trường. Ảnh: Cảnh sát Brazil

Cô de Almeida được đưa đến Bệnh viện Khu vực Cametá để điều trị, khâu vết thương và theo dõi. Sau khi kết quả chụp CT cho thấy vết đâm không làm tổn thương các cơ quan nội tạng, cô được xuất viện. Con dao được cảnh sát thu giữ sau khi nữ sinh chỉ nơi cất hung khí. Mẹ của nữ sinh và Hội đồng Bảo vệ Trẻ em cũng được triệu tập để xử lý vụ việc theo quy định dành cho người chưa thành niên.

Theo luật sư Thays Cruz ở Cametá, do mới 17 tuổi, nữ sinh không chịu trách nhiệm hình sự theo cơ chế áp dụng với người trưởng thành. Hành vi của em có thể được xử lý như một hành vi phạm pháp tương đương với tội giết người chưa đạt và áp dụng biện pháp giáo dục - xã hội. Với tính chất nghiêm trọng của vụ việc, hình thức hạn chế tự do có thể được xem xét.

Công đoàn Công nhân Giáo dục Công lập bang Pará lên án vụ tấn công và kêu gọi điều tra, cho rằng bạo lực nhằm vào giáo viên cũng là vấn đề của toàn xã hội.