Ngày đầu đăng ký thử vào mầm non, lớp 1, 6 Hà Nội năm 2026 theo bản đồ GIS: Người vui mừng, người hoang mang

Lịch đăng ký thử vào Mầm non, lớp 1, lớp 6 Hà Nội năm 2026

Thực hiện công tác chuẩn bị tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027, thành phố Hà Nội tổ chức vận hành thử nghiệm Hệ thống đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 có ứng dụng bản đồ số GIS.

Thời gian vận hành đăng ký thử vào Mầm non, lớp 1, lớp 6 Hà Nội năm 2026: Từ ngày 3/6 đến hết ngày 5/6.

Việc vận hành thử nghiệm nhằm giúp cha mẹ học sinh làm quen với quy trình đăng ký tuyển sinh trực tuyến; đồng thời giúp các cơ quan quản lý giáo dục, UBND các xã, phường và các cơ sở giáo dục rà soát dữ liệu, kiểm tra khả năng vận hành của hệ thống, kịp thời phát hiện, điều chỉnh các thông tin chưa chính xác trước thời gian tuyển sinh chính thức.

Hệ thống tuyển sinh đầu cấp của Thành phố cung cấp các chức năng hỗ trợ cha mẹ học sinh như: tra cứu thông tin tuyển sinh, đăng ký tuyển sinh, tra cứu kết quả, hướng dẫn đăng ký và bản đồ số GIS. Bản đồ số GIS hỗ trợ phụ huynh tra cứu thông tin trường học, khu vực tuyển sinh, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch trong công tác tuyển sinh.

Link đăng ký vào Mầm non, lớp 1, lớp 6 Hà Nội năm 2026

Trong thời gian vận hành thử nghiệm, cha mẹ học sinh truy cập Cổng thông tin tuyển sinh đầu cấp của Thành phố tại địa chỉ: https://tsdaucap.hanoi.gov.vn, lựa chọn chức năng đăng ký tuyển sinh phù hợp với cấp học của con em mình và thực hiện kê khai, kiểm tra thông tin theo hướng dẫn trên hệ thống.

Dữ liệu đăng ký trong thời gian thử nghiệm chỉ phục vụ công tác kiểm tra, rà soát kỹ thuật và hoàn thiện hệ thống; không phải là kết quả tuyển sinh chính thức. Cha mẹ học sinh cần kiểm tra kỹ các thông tin về học sinh, nơi cư trú, số điện thoại liên hệ và các thông tin liên quan trước khi gửi đăng ký.

Phụ huynh vui mừng đăng ký thử vào mầm non, lớp 1, lớp 6 Hà Nội năm 2026

Vui mừng chia sẻ thông tin ngay sau khi đăng ký thử vào lớp 6 Hà Nội năm 2026 cho con, chị Lê Hoàng Anh, phường Đại Mỗ, Hà Nội cho biết thông tin vừa hiện lên khiến chị vui mừng vỡ òa.

"Con tôi học trường cấp 1 đúng tuyến nên tôi nghĩ lên cấp 2 sẽ học đúng trường thuộc tổ dân phố hộ khẩu cư trú của mình”.

Tuy nhiên, về khoảng cách địa lý, nhà chị ở gần Trường THCS Nguyễn Du hơn nên chị muốn con theo học để thuận tiện việc đi lại.

"Nhận được thông báo hồ sơ của con vào đúng trường mong muốn rồi khác hộ khẩu, tôi rất vui. Đây là dấu mốc quan trọng đối với gia đình và cũng là bước khởi đầu thuận lợi cho hành trình học tập mới của con trong năm học 2026-2027", chị Hoàng Anh chia sẻ.

Chị Hoàng Anh vui mừng chia sẻ con đã vào ngôi trường mong muốn từ bản đồ GIS. Ảnh: CMH

Tương tự, chị Nguyễn Thanh Hà cũng hồi hộp đăng ký thử vào lớp 1 cho con. Mọi người khuyên chị nên chuyển hộ khẩu, tạm trú sang trường trái tuyến nhưng gần nhà. Tuy nhiên, chị tin tưởng vào cách thức tuyển sinh mới qua bản đồ GIS nên giữ lập trường.

"Sáng nay vừa ngủ dậy, tôi đã đăng ký cho con vào lớp 1. Hệ thống hoạt động ổn định, các bước thực hiện khá đơn giản nên tôi chỉ mất khoảng vài phút là hoàn tất. Sau khi nhận được thông báo đăng ký thử thành công, cả gia đình đều vui vì đã hoàn thành một việc quan trọng cho con", chị Hà thông tin.

Tuy nhiên, cũng không ít phụ huynh hoang mang vì hiện ra ngôi trường không như mong đợi.

Anh Trần Minh Hải, một phụ huynh đang sống ở gần Trường Tiểu học Cầu Diễn, phường Từ Liêm nhưng có hộ khẩu ở gần Trường Tiểu học Nghĩa Tân, phường Cầu Giấy cũng băn khoăn trường hợp của mình.

"Tôi muốn đăng ký cho con vào lớp 1 theo đúng hộ khẩu nhưng từ lúc làm hồ sơ thì mặc định là vào trường gần nơi ở hiện tại. Tôi không biết phải làm thế nào để điều chỉnh nguyện vọng của mình", anh Hải chia sẻ.

"Tôi không hiểu vì sao tạm trú nhà tôi ở gần trường nhưng khi đăng ký thử lại hiện ra trường khác. Tôi băn khoăn đây là do ưu tiên học sinh có hộ khẩu trước hay do hệ thống trục trặc. Tôi đã báo lại giáo viên nhờ hỗ trợ. Rất may đây mới là đăng ký thử", chị Nguyễn Lan Anh, một phụ huynh có con đăng ký vào lớp 6 năm nay cho hay.