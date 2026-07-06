Một lớp học trường làng ở Nghệ An, có 22 học sinh đạt điểm 10

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 khép lại, Trường THPT Quỳnh Lưu 1 ở Nghệ An có 634 thí sinh dự thi, 100% học sinh đậu tốt nghiệp. Riêng môn toán có 44 điểm 10. Từ vị trí 20 của nhiều năm trước, năm nay Trường THPT Quỳnh Lưu vươn lên xếp thứ 4 toàn tỉnh Nghệ An. Nhìn bảng điểm của lớp 12A1 với những con số 10 tuyệt đối khiến dân mạng trầm trồ.

Lớp người ta gọi tên 12A1 trường THPT Quỳnh Lưu 1 Nghệ An, có tới 22 điểm 10 tuyệt đối. Ảnh: NVCC

Đây là một thành tích đặc biệt của ngôi trường giàu truyền thống ở vùng quê Quỳnh Lưu, Nghệ An. Thành tích hôm nay là kết quả của sự nỗ lực phấn đấu mà tập thể ban giám hiệu, giáo viên, học sinh nhà trường đã nỗ lực phấn đấu trong suốt thời gian qua.

Trong thành tích chung, lớp 12A1 nổi bật nhất với 22 điểm 10, trong đó có tới 18 điểm 10 môn toán. Đặc biệt, thủ khoa và á khoa toàn tỉnh Nghệ An trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 cũng là những học sinh đến từ lớp 12A1 trường THPT Quỳnh Lưu 1. Em Lê Minh Hiếu có điểm khối A cao nhất tỉnh Nghệ An với 29,75 điểm.

Xét ở khía cạnh tổng điểm 4 môn thi tốt nghiệp thì lớp 12A1 cũng nổi bật với thủ khoa tỉnh Nghệ An là Lê Minh Hiếu 37,75 điểm và á khoa là em Phan Trung Long 37,5 điểm.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, cô Nguyễn Thị Tám - giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1 thông tin thêm: “Toàn lớp đạt 22 điểm 10, 70 lượt điểm từ 9,0 trở lên, 148 lượt điểm từ 8,0 trở lên. Có 10 học sinh đạt tổng 4 môn thi tốt nghiệp từ 36,00 trở lên và 18 lượt tổ hợp xét tuyển từ 27,00 trở lên”.

Xét ở khía cạnh tổng điểm 4 môn thi tốt nghiệp thì lớp 12A1 cũng nổi bật với thủ khoa tỉnh Nghệ An là Lê Minh Hiếu 37,75 điểm và á khoa là em Phan Trung Long 37,5 điểm. Ảnh: NVCC

Kết quả của kỳ thi là nỗ lực của các em trong suốt những năm học vừa qua. Cô giáo chủ nhiệm cũng mong các em cần xác định rõ sở thích, năng lực và ước mơ của mình để lựa chọn con đường phù hợp để phấn đấu, cống hiến cho xã hội, cô Tám chia sẻ thêm.

Lớp 12A1 Trường THPT Quỳnh Lưu 1 có 51 học sinh. Điểm trung bình môn môn toán của lớp là 9,25, môn vật lý của lớp là 8,11; môn hóa học là 8,77; môn ngữ văn là 7,93 điểm.

Những điểm 10 hôm nay là thành tích rất đáng tự hào đối với các cô cậu học trò lớp 12A1. Thầy cô luôn mong các học sinh của mình luôn giữ được tinh thần ham học, ý chí vươn lên, sự khiêm tốn và lòng biết ơn để khẳng định mình trong tương lai.