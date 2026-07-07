Lào Cai rà soát phản ánh về cụm thi có nhiều điểm 10 môn Toán

Những ngày qua, dư luận xã hội liên tục đổ dồn sự chú ý vào các bài viết phân tích thống kê điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm nay. Trên một số nền tảng mạng xã hội, thông tin từ một nguồn phân tích dữ liệu đã chỉ ra hiện tượng tập trung điểm cao tại một cụm thi thuộc tỉnh Lào Cai.

Theo nguồn tin này, một dải số báo danh liền mạch gồm 336 thí sinh có mật độ điểm Toán cao đột biến. Đáng chú ý, toàn tỉnh có 60 điểm 10 môn Toán thì có đến 41 điểm nằm trọn trong cụm thí sinh này, dù nhóm này chỉ chiếm gần 2% tổng số thí sinh toàn tỉnh. Các phân tích thống kê từ nguồn tin mạng xã hội đưa ra giả thuyết, xác suất để điểm số phân bổ tự nhiên rơi vào một nhóm trùng hợp như vậy là cực kỳ thấp.

Nghi vấn được nguồn tin trên mạng xã hội đưa ra thu hút đông đảo sự quan tâm của dư luận

Để thông tin khách quan, đa chiều về công tác quản lý nhà nước, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam đã liên hệ trực tiếp với ông Luyện Hữu Chung, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai. Người đứng đầu ngành giáo dục địa phương cho biết, ngay sau khi nắm bắt thông tin dư luận, từ ngày hôm qua, tổ công tác của Sở đã chính thức vào cuộc làm việc để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ dữ liệu có liên quan.

"Thành lập tổ công tác nhằm rà soát lại toàn bộ, về cơ bản cũng không có biểu hiện gì bất thường ở dải điểm đó cả. Họ nêu vấn đề lên để mình xem xét thì trách nhiệm của Sở cũng phải rà soát lại, đồng thời nếu cần thiết sẽ có báo cáo với tỉnh, với Bộ", ông Chung cho biết.

Theo lý giải bước đầu từ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai, dải số báo danh được nhắc đến trên mạng xã hội nằm trong cụm thi của khối trường chuyên trên địa bàn. Việc tập trung nhiều điểm số từ 8 đến 10 cũng như các điểm tuyệt đối tại cụm thi này, theo đại diện Sở, phản ánh đúng năng lực học tập thực tế của nhóm học sinh thuộc khối chuyên tự nhiên.

Tuy nhiên, trước các luồng quan điểm đa chiều của dư luận và các tiền lệ về phân bổ địa lý điểm thi, ông Luyện Hữu Chung nhấn mạnh, trách nhiệm của ngành giáo dục địa phương là tiếp tục kiểm tra một cách nghiêm túc, khách quan nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của thí sinh, bảo đảm tính nghiêm túc của kỳ thi, đồng thời sẵn sàng cung cấp dữ liệu cho các cơ quan chức năng để phối hợp làm rõ khi có yêu cầu.