Bộ GD-ĐT đề xuất cấp chứng chỉ giáo dục đại học, học đến đâu ghi nhận đến đó

Không phải học lại những gì đã học, đã làm được

Một trong những điểm mới quan trọng của dự thảo là mở rộng cơ chế công nhận kết quả học tập của người học.

Theo đó, cơ sở đào tạo có thể xem xét công nhận để chuyển đổi tín chỉ từ kết quả học tập từ xa hoặc từ các kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm mà người học đã tích lũy thông qua quá trình học tập và làm việc.

Dự thảo cũng cho phép học sinh THPT thuộc đối tượng được miễn thi tốt nghiệp được đăng ký học tích lũy tín chỉ giáo dục đại học.

Theo Bộ GD-ĐT, các quy định này hướng tới việc ghi nhận những gì người học đã học được, làm được và chứng minh được năng lực, thay vì chỉ công nhận kết quả học tập theo cách thức truyền thống. Qua đó, tạo điều kiện để người học có nhiều lựa chọn và lộ trình học tập linh hoạt hơn, tiết kiệm thời gian, chi phí đào tạo, đồng thời thúc đẩy học tập suốt đời trong bối cảnh tri thức và kỹ năng cần được cập nhật liên tục.

Lần đầu tiên có chứng chỉ giáo dục đại học, học đến đâu ghi nhận đến đó

Dự thảo lần đầu tiên bổ sung quy định về chứng chỉ giáo dục đại học - loại chứng chỉ xác nhận kết quả học tập của người học sau khi hoàn thành học phần hoặc một phần của chương trình đào tạo.

Theo đó, cơ sở đào tạo xác nhận, cấp chứng chỉ giáo dục đại học cho kết quả học tập đã tích lũy của người học khi hoàn thành học phần hoặc một phần của chương trình đào tạo.

Chứng chỉ giáo dục đại học có thời hạn giá trị tối đa 60 tháng hoặc không vượt quá gấp 1,5 lần thời gian đào tạo chuẩn của chương trình đào tạo kể từ ngày được cấp hoặc được công nhận chứng chỉ. Sau thời hạn trên, sinh viên phải học lại để tích lũy đủ tín chỉ của chương trình đào tạo.

Bộ GD-ĐT cho hay, quy định này tạo cơ chế để ghi nhận từng giai đoạn học tập của người học, tăng khả năng tích lũy, công nhận và chuyển đổi kết quả học tập giữa các chương trình đào tạo. Đây cũng là cơ sở để người học có thể từng bước tích lũy kết quả học tập theo nhu cầu và điều kiện của bản thân, thay vì chỉ được ghi nhận khi hoàn thành toàn bộ chương trình đào tạo.

Sinh viên một trường đại học ở Hà Nội. Ảnh minh họa: TMU.

Theo đó, cơ sở đào tạo công khai quy định việc công nhận kết quả học tập và chuyển đổi chứng chỉ giáo dục đại học, tín chỉ.

Với đào tạo theo lớp tín chỉ, sinh viên có thể sử dụng chứng chỉ giáo dục đại học còn thời hạn được cơ sở đào tạo công nhận để thay thế học phần, môn học tương đương trong chương trình đào tạo.

Theo Bộ GD-ĐT, các nội dung mới của dự thảo không chỉ đáp ứng những yêu cầu phát sinh từ thực tiễn đào tạo mà còn góp phần tạo điều kiện để người học có nhiều cơ hội tiếp cận giáo dục đại học hơn, được ghi nhận tốt hơn những kết quả học tập đã tích lũy và chủ động hơn trong lộ trình học tập của mình.