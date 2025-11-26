Vẫn dạy thêm trái quy định

Nỗi sợ mang tên “học thêm”

Vừa qua, phóng viên nhận được phản ánh của một số phụ huynh có con học tại Trường THCS Lý Thường Kiệt, phường Bồ Đề (quận Long Biên cũ), TP Hà Nội.

Theo Thông tư 29 của Bộ GD&ĐT về quản lí học thêm, dạy thêm, từ bậc THCS, giáo viên dạy thêm ngoài trường không được phép dạy chính học sinh trên lớp. Tuy nhiên, ngay trên địa bàn phường Bồ Đề, hoạt động dạy thêm ngoài trường của giáo viên Trường THCS Lý Thường Kiệt vẫn tiếp diễn. Theo đó, học sinh gần như không nghỉ hè. Đầu tháng 7, một số phụ huynh đã nhận được thông báo lịch học thêm cho con. Ngay sau lễ khai giảng, các lớp học thêm được tổ chức rầm rộ tại các trung tâm quanh khu vực trường như Trí Thức Vàng, ALH (Academic Learning Hub), Trí tuệ Việt…

Trường THCS Lý Thường Kiệt. Ảnh: NGHIÊM HUÊ

Chị P.T.H., phụ huynh có con học lớp 8 nói: “Con tôi mới vào năm học chưa bao lâu đã bị giáo viên chủ nhiệm gợi ý học thêm Toán, Văn tại trung tâm gần trường. Điều đáng nói, chính giáo viên đang giảng dạy trên lớp cũng trực tiếp đứng lớp dạy thêm, trái với quy định (Thông tư 29)”. Theo chị H., lịch học được sắp xếp sau buổi học chính khóa các ngày trong tuần, riêng thứ 7, học sinh học 3 ca (sáng, chiều, tối). Thậm chí có thứ 7, con phải đi học 4 ca với lí do sắp thi cần ôn tập nhiều hơn.

Trao đổi với phóng viên, đại diện Trung tâm ALH cho biết, đã quán triệt tới giáo viên, nhân viên tuyển sinh thực hiện theo Thông tư 29. Tuy nhiên, họ không có phương án phân loại đối tượng học sinh đang theo học giáo viên tại đây. Do hiện chưa có cơ chế phối hợp giữa 3 bên trường học - Trung tâm - UBND phường/xã về vấn đề này, nên không có tư cách pháp lí lấy thông tin học sinh. Đây chính là lỗ hổng để giáo viên có thể lợi dụng lách luật.

Học ở trường, học ở trung tâm dày đặc, vợ chồng chị H phát sinh mâu thuẫn do chồng lo con học nhiều ảnh hưởng tới sức khỏe tâm thần. Chị H. khẳng định, trên lớp, cô giáo có quyền lực “mềm” khiến con sợ phải đi học. Ví dụ, cô truy hỏi khi biết một số con đang học thêm môn Toán giáo viên khác trong trường khiến học sinh sợ, phải nghỉ.

Vị phụ huynh chia sẻ, học thêm không xấu. Thế nhưng khi giáo viên sử dụng “tiểu xảo” để ép đến lớp học thêm như bằng lời nói hay ra đề kiểm tra nằm trong phần học thêm gây ức chế cho phụ huynh, học sinh. “Giáo viên môn Toán còn gọi điện cho phụ huynh để cho con đi học thêm. Tôi bức xúc vì không có quyền được lựa chọn giáo viên theo nhu cầu”, chị H. kể.

Học sinh khối 6 mới nhập học cũng bị dẫn dắt. Một phụ huynh phản ánh: “Con tôi mới học chưa đầy một tuần đã được thêm vào nhóm học thêm của cô, với lí do để nắm chắc kiến thức nền. Thay đổi bậc học, vừa làm quen môi trường mới, chưa kịp thích nghi đã bị cuốn vào lịch học thêm. Chúng tôi rất lo lắng nhưng khó từ chối vì sợ con bị giáo viên để mắt”.

Chị T., phụ huynh học sinh lớp 7, thông tin, trên lớp, cô nói không học thêm sẽ khó theo kịp. Học sinh sợ bị đánh giá nên tự nguyện đồng ý. Từ đó, cô giáo khẳng định với phụ huynh rằng, học sinh có nhu cầu học thêm. Phụ huynh muốn phản đối nhưng lo con mình bị ảnh hưởng điểm số.

Hiệu trưởng có giáo viên dạy thêm nói gì?

Trao đổi với phóng viên về sự việc trên, ông Nguyễn Phú Cường, Hiệu trưởng Trường THCS Lý Thường Kiệt (nơi có nhiều giáo viên bị phụ huynh phản ánh dạy thêm chính học sinh của mình) cho biết, khoảng 50% giáo viên dạy thêm ngoài trường; chủ yếu dạy các môn học bắt buộc thi tuyển sinh lớp 10 như Toán, Văn, Tiếng Anh.

Trước câu hỏi, ngoài việc báo cáo có dạy thêm (ngoài trường), nhà trường có yêu cầu giáo viên phải cung cấp danh sách học sinh theo học tại các lớp (học thêm) này? Ông Cường trả lời, đây là trách nhiệm của các trung tâm tổ chức cho thầy cô dạy thêm. Sau đó, trung tâm có nhiệm vụ báo cáo phường sở tại. Thẩm quyền của hiệu trưởng chỉ yêu cầu giáo viên báo cáo dạy tại trung tâm nào, dạy tuần mấy buổi.

Cũng theo vị hiệu trưởng này, sau khi nhận được thông tin phản ánh từ phóng viên, nhà trường rà soát bước đầu xác định: Lớp dạy thêm ngoài trường của giáo viên có “lẫn” (nguyên văn lời ông hiệu trưởng dùng) học sinh trên lớp. “Tôi đã yêu cầu giáo viên trao đổi với trung tâm để điều chuyển những học sinh học thêm không đúng đối tượng theo Thông tư 29 (học sinh trên lớp của chính giáo viên)”, ông Cường nói.

Ông Cường cho hay, Thông tư quy định nhà trường không có quyền hạn thành lập đoàn kiểm tra các trung tâm, chức năng này của UBND phường sở tại và nhà trường tham gia với vai trò thành viên trong đoàn. “Chúng tôi đã nhắc nhở các trung tâm. Họ hứa sẽ thực hiện nghiêm túc, chỗ nào chưa chuẩn sẽ chấn chỉnh”, ông Cường nói.

Ông Cường cho biết thêm, nhà trường họp hội đồng sư phạm và đã quán triệt vấn đề dạy thêm học thêm ngoài trường đối với các giáo viên. Tuy nhiên, theo thông tin phản ánh của phụ huynh, hoạt động dạy thêm ngoài trường của giáo viên Trường THCS Lý Thường Kiệt vẫn diễn ra bình thường?