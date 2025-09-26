Đề xuất phạt đến 20 triệu đồng nếu vi phạm quy định về dạy thêm

Bộ GD&ĐT đang xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 04/2021 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định 127/2021.

Tại dự thảo lần 3, lần đầu tiên Bộ GD&ĐT đề cập đến việc xử phạt trong hoạt động dạy thêm.

Theo đó, dự thảo quy định cá nhân, tổ chức dạy thêm cho học sinh tiểu học không đúng quy định; dạy thêm có thu tiền học sinh chính khóa hoặc dạy thêm ngoài nhà trường nhưng không báo với hiệu trưởng; tham gia quản lý, điều hành việc dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường không đúng quy định, sẽ bị phạt 2-5 triệu đồng.

Dự thảo quy định nhà trường bị phạt 5-10 triệu đồng nếu tổ chức dạy thêm cho học sinh không thuộc diện quy định; khi không có đơn đăng ký của người học theo từng môn; không xây dựng kế hoạch dạy thêm ở từng môn, khối lớp và không công khai...

Bộ GD&ĐT đề xuất phạt từ 10-20 triệu đồng và đình chỉ hoạt động giáo dục 6-12 tháng với cơ sở không đăng ký kinh doanh dạy thêm.

Trường hợp không công khai hoặc công khai không đầy đủ, không đúng thực tế các nội dung dạy thêm, học thêm, mức phạt tương tự.

Bên cạnh đó, Dự thảo còn quy định biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc trả lại số tiền đã thu và chịu mọi chi phí tổ chức trả lại đối với hành vi vi phạm.

Chi tiết mức xử phạt với hành vi vi phạm quy định về dạy thêm do Bộ GD&ĐT đề xuất như sau:

Thông tư 29 quy định về dạy thêm, học thêm của Bộ GD&ĐT có hiệu lực từ 14-2-2025. Theo đó, nhà trường chỉ được dạy thêm 3 nhóm: Học sinh có kết quả học tập môn học cuối học kỳ liền kề ở mức chưa đạt; học sinh được nhà trường lựa chọn để bồi dưỡng học sinh giỏi; học sinh lớp cuối cấp tự nguyện đăng ký ôn thi tuyển sinh, ôn thi tốt nghiệp theo kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Lớp dạy thêm được xếp theo môn học đối với từng khối lớp, mỗi lớp có không quá 45 học sinh.

Về kinh phí tổ chức dạy thêm, học thêm, 3 đối tượng này thuộc trách nhiệm của trường phải bồi dưỡng, được đưa vào nội dung xây dựng kế hoạch giáo dục để đáp ứng mục tiêu giáo dục của nhà trường, bảo đảm quyền lợi của tất cả các học sinh phải đáp ứng được yêu cầu cần đạt của chương trình và không thu tiền học của học sinh.