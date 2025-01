Tuyển sinh lớp 6 trường ngoài công lập: 'Cuộc chiến' của phụ huynh

Trong một nhóm fanpage ôn thi lớp 6 vào các trường chất lượng cao với gần 100 nghìn thành viên, thông tin chủ yếu là tìm lớp ôn thi cho con của phụ huynh. Một thành viên đăng tải muốn tìm lớp Toán cho con đang học lớp 3 với mục tiêu thi vào trường THCS chất lượng cao. Một phụ huynh khác tha thiết bày tỏ mong muốn tìm lớp tiếng Anh cho con đang học lớp 4 ở khu vực Nguyễn Huy Tưởng - Nguyễn Tuân, định hướng thi Trường THCS chất lượng cao Thanh Xuân. Một phụ huynh khác hốt hoảng lo lắng về việc con đang học lớp 5, có kịp ôn thi vào lớp 6 trường THCS chất lượng cao và giờ ôn thi có kịp không.

Thi tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2024 - 2025 của Trường THCS - THPT Nguyễn Tất Thành. Ảnh: NGHIÊM HUÊ

Chị Ngọc Mai, ở Thanh Trì, Hà Nội cho hay, con trai đang học lớp 3, gia đình định hướng lớp 6 con có cơ hội học tại Trường THCS Chu Văn An. Đây là trường chất lượng cao của huyện Thanh Trì, Hà Nội. Những năm học vừa qua, Trường THCS Chu Văn An xét tuyển dựa trên kết quả học tập tiểu học và các thành tích khác của học sinh. Vì vậy, chị Mai đăng kí cho con tham gia các cuộc thi do Phòng GD&ĐT Thanh Trì, hoặc do các tổ chức giáo dục tổ chức như thi tiếng Anh, Toán trên máy tính.

Chị Trần Thị Lan Anh (Cầu Giấy, Hà Nội) kể lại câu chuyện cùng con vượt vũ môn năm vừa qua để có được chỗ học ưng ý. “Giờ này năm ngoái, tôi cũng lục tung các nhóm trên mạng xã hội, của trường quan tâm để đọc thông tin”, chị Lan Anh nói. Từ kinh nghiệm bản thân, chị khẳng định, các con ôn từ lớp nào cũng được, có bạn lớp 3, cũng có bạn lớp 5, quan trọng con có gì trong tay và ôn như thế nào.

“Phụ huynh đừng mặc định phải học thêm chỗ này chỗ kia mới đỗ, quan trọng phải nắm được con đang yếu ở đâu, cần học gì. Đừng để xảy ra tình trạng học rất nhiều nhưng lại không nắm được năng lực của con”, chị Lan Anh nhắc nhở. Sau khi con vào lớp 6 học, chị Lan Anh mới nhận ra điều mà trước đó không biết. Đó là nên xếp các trường top chứ đừng cứng nhắc trường này tốt hơn trường kia. Phụ huynh lưu ý các thông tin tài chính, các hoạt động học, môi trường thầy cô bạn bè, cơ sở vật chất, đầu ra..., không nghe theo kiểu “bốc thuốc” từ phụ huynh khác.

Chưa hết học kì I đã thu hồ sơ xét tuyển

Từ tháng 10/2024, khi chưa hết học kì I năm học 2024 - 2025, một số trường tư thục tại Hà Nội đã công bố phương án tuyển sinh lớp 6 năm học 2025- 2026. Trường THCS - THPT Nguyễn Siêu tuyển sinh 210 chỉ tiêu. Phương thức tuyển sinh của trường kết hợp giữa xét tuyển và kiểm tra năng lực. Nhà trường dự kiến tổ chức kì kiểm tra, đánh giá vào tuần đầu tiên của tháng 1.

Trường liên cấp Tiểu học - THCS Ngôi Sao Hà Nội tuyển sinh lớp 6 với hai hình thức tuyển sinh: xét tuyển thẳng và xét tuyển qua đánh giá năng lực. Hồ sơ xét tuyển thẳng được nhận từ 22/10/2024 - 31/1/2025; các cuộc phỏng vấn xét tuyển thẳng sẽ diễn ra từ tháng 12/2024 - 2/2025. Đối với hình thức xét tuyển qua đánh giá năng lực, kì thi sẽ diễn ra vào ngày 23/2/2025 với ưu tiên cộng 1 điểm/môn cho học sinh đang theo học tại trường.

Trong khi đó, theo thông lệ hằng năm, tháng 3 Sở GD&ĐT Hà Nội mới ban hành hướng dẫn tuyển sinh đầu cấp. Năm học 2024 - 2025, Sở GD&ĐT Hà Nội cho phép các trường THCS ngoài công lập được tuyển sinh ngay sau khi năm học kết thúc, còn các trường THCS công lập (kể cả trường chất lượng cao trực thuộc Phòng GD&ĐT các quận huyện) phải thực hiện tuyển sinh theo thời gian biểu sở đã quy định. Như vậy, hiện tại Sở GD&ĐT Hà Nội chưa có hướng dẫn tuyển sinh đầu cấp nhưng một số trường tư thục trên đã thông báo nhận hồ sơ tuyển sinh năm học 2025 - 2026.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, việc tuyển sinh đầu cấp, các trường Tiểu học, THCS, mầm non phải thực hiện theo quy định của Sở GD&ĐT và kế hoạch tuyển sinh của phòng GD&ĐT quận huyện. Trước các thông tin một số trường tư thục đã thông báo nhận hồ sơ tuyển sinh, ông Tuấn khẳng định sẽ kiểm tra, xác minh.

Năm học 2024 - 2025, dư luận cũng chứng kiến cuộc đua tuyển sinh lớp 6 khốc liệt vào các trường THCS chất lượng cao của Hà Nội. Trên địa bàn thành phố có một số trường tổ chức các kì thi, kiểm tra để tuyển sinh lớp 6, gồm: THCS Ngoại ngữ (thuộc Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Quốc gia Hà Nội), THCS Nam Từ Liêm, THCS Thanh Xuân, THCS Cầu Giấy, THCS Lê Lợi, THCS - THPT Nguyễn Tất Thành (thuộc Trường ĐH Sư phạm Hà Nội). Tỷ lệ chọi vào các trường này khá lớn. Tỷ lệ chọi vào lớp 6 của Trường THCS-THPT Nguyễn Tất Thành năm học này lớn nhất là 1/20; tiếp đến là Trường THCS Ngoại ngữ có tỷ lệ chọi là 1/18. Các trường như THCS Cầu Giấy, Thanh Xuân, một học sinh cũng phải cạnh tranh với khoảng 10 bạn khác để mong có một suất học tại trường.

TS Nguyễn Tùng Lâm, nguyên Chủ tịch Hội Tâm lí giáo dục Hà Nội cho rằng, việc sống còn của trường ngoài công lập là tuyển sinh nên có hiện tượng các trường rầm rộ thông tin tuyển sinh lớp 6 khi chưa có văn bản hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hà Nội. Theo ông Nguyễn Tùng Lâm, sâu xa của việc này chính là chênh lệch chất lượng đào tạo giữa các trường trong hệ thống giáo dục hiện nay. Khi nào chất lượng giáo dục giữa các trường tương đồng thì sẽ không còn tình trạng phụ huynh đi thi và các trường cũng tranh thủ đi thi như hiện nay.