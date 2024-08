Tuyển sinh ĐH năm 2024: Nghịch lý tuyển sinh và tuyển dụng ngành sư phạm

Tính đến hết năm học 2023 - 2024, tổng số giáo viên mầm non, phổ thông là trên 1,2 triệu người (tăng 17.253 giáo viên so với năm học 2022 - 2023) và 99.412 cán bộ quản lí (giảm 723 người so với năm học 2022 - 2023).