Trường chuyên Hà Tĩnh dạy Toán, Hóa, Tin bằng tiếng Anh

Ngày 16/11, thầy Hoàng Bá Hùng, Hiệu trưởng THPT chuyên Hà Tĩnh, cho biết trường giảng dạy các môn Toán, Hóa học, Tin học bằng tiếng Anh cho khối 10, từ tháng trước. Đây là bước đi nhằm thực hiện đề án "Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045".

Ngoài chương trình thông thường, ở mỗi môn, học sinh sẽ có một tiết học bằng tiếng Anh một tuần. Bốn giáo viên đảm nhận các tiết học này đều có trình độ tiếng Anh tốt. Trong đó, hai giáo viên tốt nghiệp chương trình Toán và Hóa tiếng Anh của trường Đại học Sư phạm Hà Nội, một giáo viên dạy Toán đạt 8.0 IELTS.

Trường THPT chuyên Hà Tĩnh dự kiến duy trì chương trình với học sinh khối lớp 10 xuyên suốt ba năm học. Với học sinh khối 11 và 12, trường chưa thực hiện bởi không đủ giáo viên.

Giờ học Toán bằng tiếng Anh của học sinh lớp 10 trường THPT chuyên Hà Tĩnh. Ảnh: Hùng Lê

Thầy Phan Văn Đức Nhật, giáo viên Toán, cho biết khó nhất khi dạy Toán bằng tiếng Anh là học sinh phải tiếp cận nhiều thuật ngữ chuyên sâu. Để có một tiết học hiệu quả, giáo viên phải chuẩn bị kỹ học liệu, chuẩn hóa thuật ngữ và xây dựng hệ thống câu hỏi gợi mở bằng tiếng Anh.

"Điều vui nhất là học sinh tiếp thu nhanh, mạnh dạn giao tiếp và thể hiện khả năng suy luận khá tốt", thầy Nhật nói.

Nguyễn Trần Bảo Thi, học sinh lớp 10 Toán 2, hào hứng với các tiết học này, bởi có thể phát triển tư duy song ngữ, rèn kỹ năng nói và giao tiếp bằng tiếng Anh.

Theo thầy hiệu trưởng, nhìn chung học sinh hăng hái, tiếp thu kiến thức tốt. Trường mong muốn tuyển thêm giáo viên dạy song ngữ, song việc này cần được cấp trên phê duyệt, qua nhiều khâu. Trước mắt, trường tập trung đào tạo nguồn giáo viên sẵn có, khuyến khích thầy cô tự học để nâng cao trình độ tiếng Anh.

Cả nước hiện có hơn 60 trường THPT chuyên, giảng dạy theo chương trình chính khóa của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kết hợp chuyên đề do giáo viên biên soạn. Một số ít từng thí điểm giảng dạy môn học bằng tiếng Anh là THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội), chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội...