TP.HCM miễn học phí toàn bộ học sinh: Niềm vui nhân đôi

Miễn học phí sẽ thực hiện ra sao? Một tiết học của cô trò Trường Mầm non Tân Tạo, quận Bình Tân. Ảnh: THU HIỀN Đối với học sinh đang học tại các trường công lập, UBND Thủ Đức và các quận, huyện phân bổ dự toán kinh phí hỗ trợ học phí cho các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập và các đơn vị trực thuộc thuộc phân cấp quản lý để thực hiện chi trả cho các đối tượng được hưởng chế độ đang theo học, chi trả thông qua các cơ sở giáo dục. Đối với học sinh đang học tại các trường ngoài công lập, phòng GD&ĐT chịu trách nhiệm chi trả, quyết toán kinh phí hỗ trợ học phí trực tiếp cho cha mẹ học sinh, học viên hoặc uỷ quyền cho cơ sở giáo dục chi trả, quyết toán với phòng GD&ĐT. Đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở GD&ĐT, Sở sẽ phân bổ dự toán kinh phí hỗ trợ học phí cho các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập và các đơn vị trực thuộc để thực hiện chi trả cho các đối tượng được hưởng chế độ đang theo học, chi trả thông qua các cơ sở giáo dục... Đối với học sinh đang học tại các trường ngoài công lập, Sở cấp tạm ứng kinh phí chính sách đặc thù hỗ trợ học vào tài khoản của cơ sở giáo dục đã cung cấp. Chậm nhất 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kinh phí, đơn vị thực hiện chi trả cho đối tượng thụ hưởng. (Sở GD&ĐT TP.HCM)