Tổ chức thi đánh giá năng lực cho thí sinh chưa được thi tốt nghiệp THPT như thế nào?

Thứ Bảy, ngày 25/09/2021 10:00 AM (GMT+7)

Theo Trung tâm Khảo thí, Đại học Quốc gia Hà Nội, kỳ thi đánh giá năng lực được tổ chức vào sáng mai, 26/9 cho những thí sinh không tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua vì dịch COVID-19.

GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Giám đốc Trung tâm Khảo thí, Đại học (ĐH) Quốc gia Hà Nội cho hay kỳ thi được tổ chức trong điều kiện phòng chống dịch bệnh nghiêm ngặt nên tất cả các thí sinh tham gia đều được xét nghiệm nhanh COVID-19.

Theo đăng ký, kỳ thi này có 40 thí sinh đăng ký từ các địa phương khu vực phía Bắc.

Tuy nhiên, đến nay chỉ có 32 thí sinh xác nhận sẽ dự thi, tất cả đều là thí sinh tại Hà Nội (phần lớn ở huyện Mỹ Đức). Các thí sinh còn lại ở Hải Phòng, Hải Dương, Nghệ An xác nhận không đến dự thi.

GS.TS Nguyễn Tiến Thảo cho hay thí sinh sẽ thi gói gọn trong buổi sáng, thực hiện theo đúng quy định 5K phòng chống dịch của Bộ Y tế. Trung tâm Khảo thí bố trí số thí sinh này trong 5 phòng thi.

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, năm nay, khu vực phía Bắc có 694 thí sinh không thể dự thi tốt nghiệp THPT do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Khu vực phía Nam (tính từ Quảng Bình trở vào) có gần 15.000 thí sinh không thể dự thi. Vụ Giáo dục ĐH, Bộ GD&ĐT cho hay báo cáo của ĐH Quốc gia TPHCM, có 500 thí sinh đăng ký tham gia kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH này tổ chức.

Tuy nhiên, do dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp nên ĐH Quốc gia TP.HCM quyết định hủy kỳ thi đánh giá năng lực như kế hoạch đã thông báo.

Do vậy, để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh, hôm qua, Bộ GD&ĐT đã có văn bản đề nghị các ĐH, học viện, trường ĐH, trường cao đẳng tuyển sinh ngành giáo dục mầm non chủ động rà soát, công bố đề án tuyển sinh theo quy định của quy chế tuyển sinh hiện hành (trước 15 ngày so với ngày xét tuyển) và triển khai theo hướng dẫn tại công văn của Bộ trước đó.

Các trường xem xét bổ sung phương án tuyển sinh, có thể xét kết quả học tập cấp THPT kết hợp thi đánh giá trực tuyến, phỏng vấn trực tuyến, dùng kết quả đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội... cho số lượng chỉ tiêu đã dành lại cho đối tượng thí sinh đủ điều kiện dự thi nhưng không thể tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 do dịch bệnh.

