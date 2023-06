2 nữ sinh được CSGT dùng xe đặc chủng “hộ tống” vì quên giấy tờ thi

Trưa 28/6, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) Bộ Công an cho biết, lực lượng Phòng CSGT - Công an tỉnh Ninh Thuận đã kịp thời hỗ trợ 2 nữ sinh về nhà lấy giấy tờ (do bị quên) đến điểm thi an toàn và đúng giờ.

Theo đó, sáng cùng ngày, lực lượng CSGT Ninh Thuận triển khai đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông tại các điểm thi trên địa bàn tỉnh.

Quá trình triển khai thực hiện, tại điểm thi trường THPT Tôn Đức Thắng, huyện Ninh Hải (Ninh Thuận) có một trường hợp nữ sinh quên mang theo Căn cước công dân.

CSGT Ninh Thuận dùng xe đặc chủng đưa nữ sinh về nhà lấy giấy tờ đến điểm thi kịp thời.

Nhà nữ sinh này cách điểm thi 5km, do sợ không được dự thi nên nữ sinh bật khóc. Lúc này, lực lượng CSGT nắm được thông tin và đưa nữ sinh về nhà lấy giấy tờ, kịp đến điểm thi đúng giờ.

Tương tự, tại điểm thi trường THPT Ninh Hải, một nữ sinh khác cũng quên mang theo thẻ dự thi. Nhà nữ sinh này cách điểm thi khoảng 8 km.

Thấy vậy, một cán bộ CSGT đang làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại điểm thi đã sử dụng xe mô tô đặc chủng chở nữ sinh về lấy giấy tờ và quay lại trường kịp thời.

Trước đó, sáng 28/6, hơn 1 triệu thí sinh cả nước tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 với môn thi đầu tiên - môn Ngữ văn.

Nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/2-nu-sinh-uoc-csgt-dung-xe-ac-chung-ho-tong-vi-quen-giay-...Nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/2-nu-sinh-uoc-csgt-dung-xe-ac-chung-ho-tong-vi-quen-giay-to-thi-a389864.html