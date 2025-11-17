Thanh Hóa sắp xếp lại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn

Ông Nguyễn Hoài Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ký quyết định ban hành phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh quản lý.

Sau sắp xếp, Trường đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa sẽ sáp nhập và Trường đại học Hồng Đức. Ảnh: Trường đại học VH-TT-DL Thanh Hóa

Theo báo cáo, trước tháng 10-2017, toàn tỉnh Thanh Hóa có 2.551 đơn vị sự nghiệp công lập, gồm: 2.166 đơn vị thuộc lĩnh vực giáo dục, 100 đơn vị thuộc lĩnh vực y tế, 3 đơn vị thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ, 116 đơn vị thuộc lĩnh vực nông nghiệp, 2 đơn vị thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông, 72 đơn vị thuộc lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao và 92 đơn vị thuộc lĩnh vực sự nghiệp khác.

Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đến trước ngày 30-6-2025, tỉnh Thanh Hóa đã sắp xếp, tinh gọn bộ máy, còn 2.144 đơn vị sự nghiệp công lập, giảm 407 đơn vị và đầu mối.

Theo phương án mới, trong lĩnh vực giáo dục, tỉnh Thanh Hóa tổ chức lại Trường đại học Hồng Đức trên cơ sở nhận sáp nhập Trường đại học Văn Hóa, Thể Thao và Du lịch (sẽ đi vào vận hành trong quý 1 năm 2026).

Đối với các trường cao đẳng: Giữ nguyên Trường cao đẳng Y tế; tổ chức lại Trường cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa trên cơ sở nhận sáp nhập trường cao đẳng nghề Nghi Sơn; tổ chức lại Trường cao đẳng Nông nghiệp trên cơ sở nhận sáp nhập Trường trung cấp nghề Kỹ nghệ.

Đối với các trường trung cấp; trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp: Giữ nguyên Trường trung cấp nghề Giao thông Vận tải Thanh Hóa (do là đơn vị tự chủ chi thường xuyên và chi đầu tư); giữ nguyên Trường trung cấp nghề Miền núi Thanh Hóa và Trường trung cấp Thương mại Du lịch Thanh Hóa (xây dựng và thực hiện phương án tự bảo đảm chi thường xuyên trong giai đoạn 2026 - 2030); chuyển đổi Trường trung cấp nghề Thanh, Thiếu niên khuyết tật đặc biệt khó khăn thành cơ sở giáo dục chuyên biệt đối với người khuyết tật công lập theo quy hoạch.

Chuyển đổi Trường trung cấp nghề Thạch Thành, Trường trung cấp nghề Nga Sơn và Trường trung cấp nghề Bỉm Sơn thành 3 trường trung học nghề; sáp nhập 19 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) có quy mô lớp chưa bảo đảm quy định, người học ít, phù hợp về khoảng cách, khu vực thành 10 trường trung học nghề tương đương cấp trung học phổ thông trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo để cung ứng dịch vụ công theo khu vực liên xã, phường.

Trường cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa sẽ sắp xếp lại khi tiếp nhận thêm Trường trung cấp Kỹ nghệ

Cụ thể: Sáp nhập Trung tâm GDNN-GDTX Mường Lát, Quan Sơn và Quan Hóa thành trường trung học nghề; sáp nhập Trung tâm GDNN-GDTX Sầm Sơn và Quảng Xương thành trường trung học nghề; sáp nhập Trung tâm GDNN-GDTX Ngọc Lặc và Lang Chánh thành trường trung học nghề; sáp nhập Trung tâm GDNN-GDTX Như Thanh và Như Xuân thành trường trung học nghề.

Sáp nhập Trung tâm GDNN-GDTX Thọ Xuân và Thường Xuân thành trường trung học nghề; sáp nhập Trung tâm GDNN-GDTX Vĩnh Lộc và Thạch Thành thành trường trung học nghề; sáp nhập Trung tâm GDNN-GDTX Thiệu Hóa và Yên Định thành trường trung học nghề; sáp nhập Trung tâm GDNN-GDTX Hậu Lộc và Hà Trung thành trường trung học nghề.

Sáp nhập Trung tâm GDNN-GDTX Nghi Sơn và Nông Cống thành trường trung học nghề; sáp nhập Trung tâm GDNN-GDTX số 1 và Trung tâm GDTX-Kỹ thuật tổng hợp Thanh Hóa thành trường trung học nghề.

Chuyển đổi 4 Trung tâm GDNN-GDTX (Cẩm Thủy, Bá Thước, Triệu Sơn, Hoằng Hóa) có quy mô lớn về lớp học, người học thành 4 trường trung học nghề.

Đối với các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, sắp xếp các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học theo nội dung Công văn số 6165/BGDĐT-GDPT ngày 2-10-2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trong lĩnh vực y tế, Thanh Hóa sẽ giữ nguyên 7 trung tâm tuyến tỉnh, 38 bệnh viện, thành lập mới 166 Trạm y tế xã.

Xây dựng Phương án sắp xếp các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành 3 Ban Quản lý dự án thuộc UBND tỉnh...

UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Nội vụ làm đơn vị đầu mối, đôn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh và UBND các xã, phường trong việc thực hiện phương án này; tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện và đề xuất với UBND tỉnh giải quyết những vấn đề vướng mắc, phát sinh, đảm bảo phương án được thực hiện đồng bộ, hiệu quả.